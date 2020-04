Gottesdienste sollen öfter unter freiem Himmel stattfinden

Nachdem die NRW-Landesregierung am Donnerstag mitgeteilt hat, dass ab dem 1. Mai Kirchen und Glaubensgemeinschaften unter Einhaltung der Corona-Sicherheitsauflagen wieder öffentliche Gottesdienste feiern dürfen, arbeiten die Bistümer an der Umsetzung. Vorgesehen ist, dass die Zahl der Gottesdienstbesucher begrenzt wird. Außerdem sollen mehr Freiluft-Gottesdienste gefeiert werden. Auch Firm- oder Trauergottesdienste sollen wieder möglich sein.

Die Zahl der zugelassenen Personen im Gottesdienst richtet sich nach Auskunft des Bistums Münster, zu denen auch Gemeinden in den Kreisen Kleve und Wesel gehören, nach der Größe des Raumes. Nach allen Seiten muss ein Abstand von mindestens 1,50 Meter möglich sein. Familien sollten nicht getrennt werden. Empfohlen werden getrennte Ein- und Ausgänge, damit auch beim Betreten und Verlassen der Kirche der Abstand eingehalten werden kann.

Auch Firmfeiern oder Trauergottesdienste sollen nach Angaben des Bistums Münster unter Beachtung der Regeln wieder gefeiert werden können. Für Trauerfeiern am Grab bleiben allerdings die Anordnungen der örtlichen Behörden maßgeblich, heißt es.

Das Bistum Münster wird darüber hinaus weiterhin Gottesdienste im Internet übertragen, so können auch Menschen, die der Risikogruppe angehören und nicht in die Kirche vor Ort gehen möchten, weiter am Gottesdienst teilnehmen. Das Tragen von Masken sei nicht verpflichtend. Desinfektionsmittel können die Pfarreien beim Bistum ordern.

Die Austeilung der Kommunion soll möglich sein, dafür müssen sich alle Beteiligten die Hände desinfizieren und die Kommunion müsse „in angemessenem Abstand gereicht“ werden. Die Mundkommunion unterbleibe.

Für Taufen, Erstkommunionfeiern oder Hochzeiten gelte eine besonders sorgfältige Einhaltung der Regeln, hier kommt es in der Liturgie Feier teilweise zu physischer Nähe. Empfehlenswert sei eine Verschiebung.

Der Generalvikar des Bistums Münster, Dr. Klaus Winterkamp, hat in einem Brief an seine Mitarbeiter und Seelsorger dringend darum gebeten, die Rahmenbedingungen einzuhalten, „damit uns die Möglichkeit zur Feier von Gottesdiensten mit der Gemeinde nicht wieder verloren geht“. „Gerade in der Freude über die veränderte Situation“ sei die Beachtung der Rahmenbedingungen unbedingt erforderlich.

Die Evangelische Kirche im Rheinland wollte sich am Freitag noch nicht zu Maßnahmen äußern. Man habe der Regierung Vorüberlegungen zur Verfügung gestellt, sagt Sprecher Wolfgang Beiderwieden. Jetzt wolle man die Beratungen der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der Länder am 30. April abwarten. „Wir brauchen eine einheitliche Lösung.“ Die Evangelische Kirche im Rheinland erstreckt sich über insgesamt vier Bundesländer.