Großrazzia gegen Geldwäsche: 600 Beamte im Einsatz

Im Rheinland. "Hawala-Banking": Schieber sollen über Goldtransporte große Summen in die Türkei gebracht haben. Razzia-Schwerpunkt im Raum Köln.

Rund 600 Beamte von Bundespolizei, Landeskriminalamt NRW und Zoll sind an diesem Mittwoch (27. Januar 2021) im Raum Köln und bundesweit gegen mutmaßliche Geldwäscher vorgegangen. Acht Haftbefehle wurden vollstreckt und insgesamt 37 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht, teilte das Zollfahndungsamt Essen mit. Die Beamten stellten Immobilien und Wertgegenstände in Millionenhöhe sicher.

Die Vorwürfe: Geldwäsche und schwerer Betrug. Die Bande soll Geld aus kriminellen Geschäften angenommen, in Gold (oder andere Edelmetalle) getauscht und dieses dann über ihre Logistikfirmen in die Türkei gebracht haben - wo es wiederverkauft wurde, um Bargeld auszahlen zu können. Federführend bei den Ermittlungen ist die Staatsanwaltschaft Köln.

Goldbarren wurden sichergestellt

Eine Sonderkommission namens Lupus war den illegalen Finanztransfers seit geraumer Zeit auf der Spur. Laut einem Bericht der Bild-Zeitung soll der Steuerschaden bei 1,6 Milliarden Euro liegen. Ermittler wollten diese Zahl auf Nachfrage der Redaktion nicht bestätigen, sprachen aber von einem "fetten Fall". Fotos des Einsatzes zeigen mehrere Goldbarren, die sichergestellt wurden.

Der Schwerpunkt der Razzia lag in Nordrhein-Westfalen mit Durchsuchungen in Köln, sowie in Brühl, Wachtberg bei Bonn, Leverkusen, Bergisch-Gladbach, Wuppertal und Essen. Federführend ist die Staatsanwaltschaft Köln. In Köln war die Keupstraße, wo es viele türkische Geschäfte gibt, während des Einsatzes zeitweise gesperrt. Durchsuchungen gab es auch in Berlin, Frankfurt, Kaiserslautern sowie weiteren Städten in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.

Vertrauliche Finanztransfers

Im November 2019 waren Ermittler in NRW und bundesweit schon einmal gegen eine Bande von Geldschiebern vorgegangen, die auf gleiche Weise mindestens 212 Millionen Euro in die Türkei gebracht haben soll. Ein Duisburger galt da als Hauptverdächtiger. Solche vertraulichen Finanztransfer-Systeme werden "Hawala-Banking" genannt - der Begriff kommt vom Arabischen "hawala" (gleich: überweisen, wechseln). In Deutschland sind sie ohne Genehmigung der Finanzaufsicht Bafin verboten.