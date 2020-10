Grüne fordern NRW-Förderprogramm für Kaminnachrüstungen

Nach langen Jahren läuft die nächste Schonfrist jetzt zum 31. Dezember 2020 aus: Die Grünen im nordrhein-westfälischen Landtag gehen aber davon aus, dass auch nach dem Stichtag noch tausende Kaminöfen die verschärften Grenzwerte der EU nicht erfüllen und einen modernen Feinstaubfilter benötigen. "Die Landesregierung sollte ein Förderprogramm zur Nachrüstung von Kaminöfen auflegen", forderte der umweltpolitische Sprecher der Grünen, Norwich Rüße, gegenüber der Redaktion (30. Oktober 2020).

Eine Antwort des NRW-Umweltministeriums auf eine Anfrage Rüßes hat ergeben, dass Filtertechnik für sogenannte Einzelraumfeuerungsanlagen wie Kamin- oder Kachelöfen bislang nicht gefördert wird - weder von Bund noch vom Land. "Völlig unverständlich", findet das der grünen Abgeordnete mit Blick auf den Gesundheitsschutz und die Umwelt. Feinstaub aus Holzverbrennung enthält besonders viele krebserregende Partikel: "Da geht es um wirklich relevante Mengen."

Nachrüsten oder stilllegen

Die im Jahr 2010 novellierte Erste Bundesimmissionsschutz-Verordnung (1. BImSchV) übersetzt EU-Vorgaben zur Luftqualität in Bundesrecht. Eine Ofengeneration nach der anderen wird der 1. BIMSchV unterworfen. Zum Jahreswechsel 2020/21 sind Anlagen an der Reihe, die zwischen 1985 und 1994 in Betrieb gegangenen sind (Auskunft gibt das sogenannte Typschild). Wenn sie Grenzwerte zu Feinstaub und Kohlenmonoxid nicht einhalten, müssen sie nachgerüstet oder stillgelegt werden.

Wie viele Alt-Anlagen in NRW bereits ausgetauscht oder nachgerüstet wurden, vermag das Ministerium nicht zu sagen. "Grundsätzlich besteht keine gesetzliche Verpflichtung zur Erhebung dieser Daten ", heißt es in der Antwort an den grünen Parlamentarier. Auch beim Schornsteinfegerhandwerk NRW würden diese Zahlen nicht erfasst, der Austausch einer Feuerstätte werde in der Statistik als Neuanlage dokumentiert. Errichtet worden seien bis 1990 in NRW insgesamt 85.000 Kaminöfen, bis einschließlich 1994 seien es 98.000.

Grünen-Sprecher fordert "starke Anreize"

Grünen-Sprecher Rüße erscheinen diese Zahlen deutlich zu niedrig. Für die Nachrüstung gibt es moderne Filter, die Feinstaub auf elektrostatischem Weg abscheiden. Mit Kosten von 2000 Euro müsse man rechnen, sagte Rüße. Ein Landesförderprogramm solle Kaminbesitzern starke finanzielle Anreize für eine Nachrüstung geben, forderte der Grüne und denkt an Beträge von 500 bis 700 Euro.