Grüne in NRW: Flughäfen dürfen kein "Subventionsgrab" sein

An Rhein und Ruhr. Vorbild Münster: Kommunen sollen dauerhafte Bezuschussung von Airports ausschließen und Perspektiven jenseits des Flugbetriebs prüfen.

Nordrhein-Westfalens Grünen-Vorsitzende Mona Neubaur will, dass Kommunen eine fortwährende Bezuschussung regionaler Airports ausschließen. "Flughäfen wie Weeze am Niederrhein, die bereits vor den Auswirkungen der Corona-Krise hoch defizitär waren, dürfen kein dauerhaftes Subventionsgrab sein", sagte Neubaur der Redaktion (17. Februar 2021). In Weeze waren die Passagierzahlen bereits 2019 massiv zurückgegangen, so dass der Airport beim Kreis um eine weitere Geldspritze nachgefragt hatte.

Als beispielhaft nannte Neubaur das Vorgehen der neuen Ratsmehrheit in Münster. Grüne, SPD und Volt hatten dort vergangene Woche zwar begrüßt, dass eine Corona-Hilfe in Millionenhöhe an den Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) fließt. Zugleich hatte die Koalition aber sehr deutlich gemacht, dass der FMO ab 2024 keine Zuschüsse mehr erhalten soll. Außerdem soll ein Gutachten klären, ob das bei Greven im Kreis Steinfurt gelegene Airport-Gelände und die dort angesiedelten Firmen auch ohne Flugbetrieb auskommen können.

EU-Kommission will keine dauerhaften Subventionen

Die Opposition in Münster hatte die Beschlüsse als "Einstieg in den Ausstieg" kritisiert. Grünen-Landeschefin Mona Neubaur hält sie im Gegenteil für vorausschauend. Sie erinnert daran, dass die EU-Kommission darauf drängt, dass Flughäfen nicht dauerhaft subventioniert werden dürfen. "Auch regionale Airports sind Wirtschaftsunternehmen, die sich aus eigener Kraft tragen müssen", so Neubaur.

Wo das aber nicht gesichert sei, tue die Politik gut daran, Perspektiven für Arbeitsplätze und Flächen auszuloten, so die Grünen-Landesvorsitzende. Sie regte an, dass für die Airports in Weeze, Dortmund und Paderborn Gutachten wie jetzt in Münster in Auftrag gegeben werden. "Öffentliche Mittel in Flughäfen, statt in die Digitalisierung von Schulen zu stecken, ist kein Zukunftskonzept", meinte Neubaur.

Warten auf ein Luftverkehrskonzept NRW

Der Luftverkehr in NRW müsse umweltfreundlicher, emissionsärmer und lärmärmer werden: "Ob die Vielzahl der Regionalflughäfen diese Voraussetzung erfüllen können, muss ein Luftverkehrskonzept NRW von Verkehrsminister Wüst mit beantworten", erklärte die Grünen-Chefin.