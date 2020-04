Haldenwang: Angriffe auf Politikerbüros nehmen zu

Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, sieht mit Sorge, dass Politiker zunehmend beschimpft, bedroht oder auch angegriffen werden. Mit einem Besuch beim Wuppertaler Bundestagsabgeordneten Helge Lindh (SPD) wollte Haldenwang, der selbst Wuppertaler ist, an diesem Samstag (18. April 2020) seine "Solidarität unter Demokraten ausdrücken". Bei einem Anschlag auf Lindhs Wahlkreisbüro war erheblicher Sachschaden entstanden.

Unbekannte hatten in der Nacht zu Donnerstag Pflastersteine in die Fensterscheiben des Büros im Luisenviertel geschmissen und mit Tinte den Fußboden versaut; auch ein Waschbecken wurde lädiert. Der Schaden liegt laut Schätzungen im vierstelligen Eurobereich. Im Internet ist ein Bekennerschreiben von mutmaßlich Linksextremisten aufgetaucht, in dem der Anschlag mit der Flüchtlingspolitik der Großen Koalition und der Lage an der EU-Außengrenzen begründet wird. Der Staatsschutz ermittelt.

Politiker des ganzen Spektrums betroffen

Verfassungsschutz-Chef Haldenwang sieht aber nicht nur die Sicherheitsorgane gefordert. "Hier muss die Gesellschaft zusammenstehen", mahnte der Behördenchef an diesem Samstag. Angriffe auf Wahlkreisbüros hätten deutlich zugenommen; betroffen seien "Politiker des gesamten im Bundestag vertretenen Parteienspektrums". Haldenwang nannte als Beispiel die Schüsse auf das Büro des SPD-Politikers Karamba Diaby in Halle, erwähnte aber auch zunehmende Attacken auf AfD-Einrichtungen.

Den Täter gehe es oft darum, bestimmte Politiker zu treffen, die sich speziellen Fragen sehr klar positioniert hätten, so Haldenwang. Unter den Attacken litten gerade auch die Mitarbeiter und Familienangehörige der Politiker. Helge Lindh sorgt sich um seine Mitarbeiter, nicht um sich: "Ich bin ziemlich angstfrei." Der SPD-Politiker ist für seine humanitäre Haltung in der Asylpolitik bekannt und hat sich deutlich gegen rechts positioniert. Lindh hat schon Morddrohungen erhalten, bekam Hundekot-Imitate und Urinbeutel an seine Postadresse geschickt und war Ziel von Hackerangriffen. Auch sein Büro war zuvor schon Ziel einer Attacke - seinerzeit aber ohne größeren Sachschaden.

Und was war mit SPD-Büro in Dorsten?

Die SPD-Fraktion im Düsseldorfer Landtag drängt derweil, dass die Attacke auf das Dorstener Büro ihres Abgeordneten Michael Hübner aufgeklärt wird. Eine Scheibe war im Januar beschädigt, womöglich beschossen worden. Zudem soll Hübners Gladbecker Büro beobachtet worden sein. Nach der Tat habe es "nicht einmal eine telefonische Kontaktaufnahme" des zuständigen Staatsschutzes mit Hübner gegeben, heißt es. Fraktionschef Thomas Kutschaty habe im Landtag mehrfach darauf hingewiesen - ohne Reaktion.