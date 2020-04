Halleluja und Hupkonzert: Gottesdienst im Autokino

Essen. Große Nachfrage und kräftiges Hupkonzert: Wenige Tage vor der Wiederöffnung der Kirchen feiern Christen in Autokinos - so auch in Essen.

Es gibt für alle Gelegenheiten eine passende Bibelstelle - und für jeden Anlass ein Kirchenlied. Doch selten war eines passender als dieses: „Möge die Straße uns zusammenführen“ hieß das Schlusslied im ersten Essener Autokinogottesdienst und wer sein Radio, das den Ton der Feier überträgt, leise drehte, konnte es hören: in vielen Fahrzeugen wurde mitgesungen.

Erst am Mittwoch hatten die christlichen Kirchen in Essen zum Gottesdienst vor die Grugahalle geladen - und schon Freitag war klar: Nicht alle, die mitfeiern wollen, können auch kommen, denn die Zahl der Fahrzeuge ist auf 180 begrenzt. Und natürlich: Es gelten die Coronaregeln: Pro Auto zwei Leute oder eine Familie. Die beiden Geistlichen stehen - im gebotenen Sicherheitsabstand - auf einer kleinen Bühne. Auch, wenn SUV-Fahrer unter den Christen an diesem Sonntag zumindest seltener sind als der bekannte Fisch auf der Kofferraumklappe: Gut verfolgen kann man das Geschehen vor allem auf der hellen LED-Wand.

Insofern scheinen eher die Geistlichen Hanna Jacobs und Bernd Wolharn im Dunkeln zu tappen: Wie erfahren sie, mit welcher Gemeinde sie es denn da heute zu tun haben. Von ihrem Podium aus sehen sie vermutlich nur gleißende Autodächer im prallen Sonnenlicht. So kommt bei ihrer Umfrage dann die Hupe erstmals zum Einsatz. Ergebnis des Lautstärketests. Evangelische und katholische Christen hupen etwa gleichlaut, nur wenige sind allein im Wagen, aber etliche kommen nicht aus Essen, was neben dem Hupton auch der Blick auf die Kennzeichen verrät.

Musikduo sorgt für mehr Stimmung als sonst die Kirchenorgel

Das ohnehin ist anders als sonst am Sonntag: Applaus ist in der Kirche sonst eher selten, hier aber wird immer wieder gern gehupt. Das erste größere Hupkonzert gibt es zwischen Credo und Fürbitten: Matthias Keidel (Saxophon) und Stefan Glaser (Keyboard) ersetzen die Kirchenorgel nicht nur, sondern toppen sie in vielen Beiträgen. Klar, bei Gospel-inspirierten Liedern geht das ohnehin, aber auch alt-ehrwürdige Lieder wie „Christ ist erstanden“ und „Großer Gott wir loben Dich“ kommen beinahe mit Groove aus dem Autoradio.

Ohnehin: Die Gottesdienstmacher nutzen die neu gewonnenen Medienmöglichkeiten: Eingespielte Videoclips mit Fürbitten und Liedbeitrag - sogar das Gleichnis vom verlorenen Schaf wird von einer Bauchrednerin, Pfarrerin Heidrun Viehweg, mit wollenen Lammmarionetten eingespielt. Das amüsiert auch Kinder auf dem Rücksitz: Das schwarze Schaf namens Hugo gerät auf Abwege und wird von der Hirtin aus den Dornen erlöst. Und die gibt es weiß Gott: „Wo bleibe die Fülle, wenn die eigene Kasse immer leerer werde und man seit Wochen keinen Menschen mehr umarmen kann?“, fragte Pfarrerin Hanna Jacobs.

Christus als der gute Hirte ist an diesem Tag das Leitmotiv der Feier - von Pfarrerin Hanna Jacobs übersetzt ins Hier und Jetzt: Gott ist wie ein Navi, er sorgt für grüne Welle und findet den Weg zum (kosten)freien Parkplatz. Und mehr noch: Auch aus dem finsteren Corona-Tal wird es einen Ausweg geben, lautet die Frohe Botschaft.

Das „Vater unser“ ist sogar ohne Ton aus dem Autoradio zu vernehmen

Und noch einmal lohnt es sich, das Autoradio leise zu drehen: Das „Vater unser“ lässt sich auch so sanft gemurmelt auf dem ganzen Parkplatz vernehmen - für viele war und ist es in diesen Wochen ein Text nicht nur zum Hände falten, sondern auch zum Hände waschen, weil es der geforderten Dauer entspricht.

Domvikar Bernd Wolharn zog denn auch eine positive Bilanz: „Wir konnten in die Autos zum Teil ja hineinsehen, da waren viele nach oben gereckte Daumen. Hanna Jacobs und ich haben gespürt, dass die Menschen froh waren, Gemeinschaft zu erleben. Es war ein sehr schönes Miteinander.“ Auch einige Gottesdienstteilnehmer wollten etwas mitnehmen: Aus den eigentlich nur halb zu öffnenden Fenstern reckten sich immer mal wieder Arme mit Smartphones in den Himmel - ein Foto als Ergänzung zum Segen.

Und? Gibt es eine Wiederholung? Wolharn mag sich noch nicht festlegen: „Grundsätzlich entsteht in diesen Zeiten viel Neues, und es ist ein Angebot, das wir sicherlich nicht aus den Augen verlieren sollten.“ Auch, wenn im Mai wieder Gottesdienste in Kirchen möglich sind. Er sei dankbar, dass die Autokinobetreiber und viele weitere Unterstützer diese Feier ermöglicht hätten. Darauf noch ein Hupkonzert!