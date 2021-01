Haus besetzt: Braunkohle-Gegner protestieren in Lützerath

Am Tagebau Garzweiler hat RWE mit Vorbereitungen für den Abriss der Ortschaft Lützerath begonnen. Bereits in den vergangenen Tagen war ein Hausdach besetzt worden, am heutigen Montag (11. Januar 2020) wieder.

Im Rheinischen Revier Energiekonzern RWE bereitet den Abriss der Ortschaft am Tagebau Garzweiler vor. Drei Anwesen sind noch bewohnt.

Braunkohlegegner protestieren gegen den anstehenden Abriss der Ortschaft Lützerath am Tagebau Garzweiler. Am Morgen (11. Januar 2021) hatte eine Person das Dach eines Wohnhaus erklettert, wie die zuständige Polizei in Aachen auf Nachfrage der Redaktion bestätigte. Weitere sollen auf das Gelände der am Haus eingerichteten Baustelle eingedrungen sein. Laut Meldungen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter wurde auch eine Straße blockiert.

Tagebau-Betreiber RWE will an Gebäuden Entkernungsarbeiten durchführen, um den Abriss vorzubereiten. Lützerath zählt wie Immerath und Pesch noch zum sogenannten zweiten Umsiedlungsabschnitt. Die Arbeiten dort stünden nicht im direkten Zusammenhang mit der jetzt anstehenden neuen Kohle-Leitentscheidung, wie ein RWE-Sprecher auf Nachfrage erklärte.

Protest unter Wahrung der Corona-Regeln

Die Umsiedlung von Lützerath wurde laut dem RWE-Sprecher im April 2017 abgeschlossen. In der zu Erkelenz gehörenden Ortschaft sind den Angaben zufolge noch drei Anwesen bewohnt: "Die müssen in diesem Jahr geräumt werden", erklärte der Sprecher. Um den Bürgern der Ortschaft Keyenberg im dritten Abschnitt mehr Zeit für die Umsiedlung zu geben, müssten die Arbeiten in Lützerath jetzt vorangehen.

Kohlegegner haben zum Protest gegen die Arbeiten aufgerufen - ausdrücklich unter Wahrung der Corona-Regeln und möglichst mit FFP2-Maske. Bereits in den vergangenen Tagen hatte die Polizei Demonstranten von einem Hausdach geholt, zwei von ihnen hatten sich angekettet. Der Protest wird von verschiedenen Initiativen getragen.

"Noch Menschen, die dort wohnen wollen"

Laut David Dresen von der Initiative "Alle Dörfer bleiben" ist der Protest gegen den Abriss von Lützerath nicht nur aus Klimaschutzgründen wichtig: "Es gibt immer noch Menschen, die dort wohnen bleiben wollen - und wir finden, dass ist deren gutes Recht." Die notwendige Begrenzung der Erdwärmung auf höchstens 1,5 Grad mehr mache ein Grundlegendes Umsteuern auch am Tagebau Garzweiler notwendig: "Wenn unter Lützerath abgegraben wird, wird es schwer, das 1,5Grad-Ziel zu erreichen."

Der RWE-Sprecher erklärte, dass mehr als 85% der Bewohner im Zuge des Umsiedlungsprozess an RWE verkauft hätten. Am neuen Standort von Lützerath werde derzeit sehr rege gebaut - u. a. errichte die Stadt Erkelenz Sportanlagen und ein Feuerwehrgerätehaus, die Kirche baue ein neues Gemeindezentrum. "Das Ortsleben wird sich sich mehr und mehr dort verlagern", zeigte sich der RWE-Sprecher überzeugt.

BUND-Kritik an neuem Landesplanungsgesetz

Der Umweltverbund BUND beklagt unterdessen, dass die schwarz-gelbe Landesregierung die Beteiligungsrechte von Bürgern und Verbände einschränken wolle. Die geplante Änderung des Landesplanungsgesetzes sehe kürzere Beteiligungsfristen, den Wegfall von Erörterungsterminen und eine sogenannte Experimentierklausel zur weiteren Beschleunigung vor.

"Gerade die Bürger im Rheinischen Revier werden das noch zu spüren bekommen", fürchtet man beim BUND. Wenn in komplexen Verfahren etwa zu Braunkohlenplänen das Gehör von Umweltverbänden und Betroffenen beschränkt wird, sorge das "unnötig für neue Konfrontationen“, meint Dirk Jansen, Geschäftsleiter des BUND in NRW