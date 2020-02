Das Bistum Essen schickt tägliche Mail in der Fastenzeit

An Rhein und Ruhr. Am Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit: Zum 10. Mal bietet das Bistum Essen jungen Menschen mit der Aktion „Heaven online“ neue Denkanstöße.

Süßigkeiten, Alkohol, Fernsehen oder Fleisch: Für viele bedeutet die Fastenzeit vor allem Verzicht. Bei „Heaven online“, einer Aktion des Teams Exercitia vom Bistum Essen, geht es hingegen um positives Fasten. Mit Beginn am heutigen Aschermittwoch landet sieben Wochen lang jeden Tag zwischen 5 und 6 Uhr eine neue E-Mail im Postfach. Himmlische Grüße auf digitalem Wege sozusagen. Der Inhalt: kurze Texte, Links zu Liedern, Filmen oder Youtube-Videos, und zum Schluss ein Gebet. „Das alles ist in lockerer Sprache verfasst, damit sich vor allem 16- bis 35-Jährige angesprochen fühlen“, erklärt Pia Laurich, die als Referentin bei der Oberhausener Jugendkirche Tabgha arbeitet und an dem Projekt mitwirkt. Auch das Online-Design und die Bilder bei „Heaven online“ (dt. Himmel) sind auf junge Erwachsene zugeschnitten.

Und das scheint immer besser anzukommen: Beim Start vor zehn Jahren meldeten sich etwa 30 junge Erwachsene für den Dienst an, dieses Jahr empfangen rund 4400 Nutzer die tägliche Mail. „Wir bekommen glücklicherweise wirklich viele positive Rückmeldungen“, so Laurich. Viele seien erstaunt, dass Glaube auch locker sein könne. Mit den täglichen Mails sollen die Nutzer angeregt werden, über verschiedene Dinge in ihrem Leben nachzudenken, „bewusster zu leben, achtsam zu sein“, wie Laurich beschreibt. Dabei gehe es jede Woche um andere Themen, auch um schwierige wie Krankheit oder Tod. Nur am Sonntag, der nicht als Fastentag gilt, gibt es keine Nachricht.

Siebenköpfiges Redaktionsteam betreut „Heaven online“

„Wir beraten uns vorher wochenlang mit unserem Redaktionsteam“, erzählt Kilian Schlattmann, der an der Uni Duisburg-Essen als Referent in der Hochschulseelsorge tätig ist. Zu siebt beraten die Haupt- und Ehrenamtlichen des Bistums dann, was junge Menschen bewegt, antreibt und beschäftigt, legen jedes Jahr einen neuen Schwerpunkt. „Schaffenspause“ heißt er in diesem Jahr und soll eine Auszeit vom Alltag bieten. „Zeit zum Nachdenken über das eigene Leben, aber auch über den eigenen Glauben und über Gott“, fasst Schlattmann zusammen. Längst nutzen nicht mehr nur Jüngere die Mail-Impulse. „Ich glaube, unser ältester Nutzer ist um die 80 Jahre alt“, sagt Laurich. Genau weiß sie das nicht, denn das Angebot ist nicht nur kostenlos, sondern auch komplett anonym nutzbar. „Manche machen aber freiwillige Angaben, daher wissen wir auch, dass wir einige Nutzer über die Bistumsgrenzen hinaus haben.“

Außerdem können sich Interessierte von Aschermittwoch bis Ostern per Mail persönlich von Seelsorgern begleiten lassen. Das geht ebenfalls per Online-Anmeldung. „Etwa 100 haupt- und ehrenamtliche Seelsorger stehen dazu bereit“, erklärt Laurich. Diese seien Pfarrer, Nonnen und Pastoralreferenten, aber auch Unternehmer oder Lehrer. „Alle haben eine entsprechende Weiterbildung gemacht und sind geschult.“ Die Nutzer können wählen, ob sie lieber mit einer Frau oder einem Mann in Kontakt stehen möchten. „Sie schreiben ihnen am Wochenende und erhalten dann zeitnah eine Antwort“, erklärt Schlattmann. „Und sie können ihren Weggefährten wirklich zu jedem Thema und allem, was sie bewegt, schreibe.“

Das Gefühl etwas mitgestalten zu können

Generell werde das Angebot zwar bei weitem nicht von so vielen Menschen wahrgenommen wie die tägliche Impuls-Mail. „Aber die, die sich angemeldet haben, nutzen es sehr intensiv und legen großen Wert auf den Austausch mit ihren Weggefährten“, so Laurich, die selbst Sozialpädagogik studiert hat. Bei einigen habe sich dieser Mail-Austausch auch weit über die Fastenzeit hinaus entwickelt.

An „Heaven online“ gefällt Laurich besonders, dass das Team sehr frei arbeiten könne. „Bei allem, was in der katholischen Kirche schief läuft, können wir hier zeigen, wie Kirche eben auch sein kann, wie nah am Menschen“, sagt sie. Hier, genau wie in der Oberhausener Jugendkirche, habe sie das Gefühl etwas mitgestalten zu können, das junge Erwachsene begeistert.

Anmeldungen noch möglich

Für die kommenden Wochen hat sie sich vorgenommen, das Motto „Schaffenspause“ von „Heaven online“ auch persönlich umzusetzen. Kilian Schlattmann hat sich hingegen noch ein anderes Ziel gesetzt: „Ich verzichte ab heute komplett auf Bestellungen aus dem Internet.“ Für die Mail-Impulse können Interessierte sich noch jederzeit anmelden: info@heaven-on-line.de. Mehr Informationen gibt es auf www.heaven-on-line.de.