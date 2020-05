Heinen-Esser: Gartenschauen bewegen Menschen und Regionen

Der nächste Zuschlag ist bereits vergeben - die nordrhein-westfälische Landesgartenschau 2023 findet im ostwestfälischen Höxter statt. Für die folgenden Ausstellungen - 2026 und 2029 - sind die Ausschreibungen raus. „Gartenschauen bewegen Menschen und Regionen“, sagte NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) gegenüber der Redaktion.

Das Land NRW steht zu den Gartenschauen. Im Februar vergangenen Jahres hatte die Landesregierung beschlossen, „die erfolgreiche Strategie der Landesgartenschauen fortzusetzen“ und dafür geeignete Mittel bereitzustellen. Die Sicherung von Grün- und Freiflächen sei ein zentraler Baustein, Städte und ländliche Regionen attraktiv und lebenswert zu machen.

Orte der Begegnung für Jung und Alt

„Gartenschauen leisten einen bedeutenden Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung, zum Ausbau der grünen Infrastruktur und im Kampf gegen den Klimawandel“, betonte Heinen-Esser. Sie hätten das Potenzial, die Lebens- und Umweltqualität in Städten und Gemeinden zu verbessern und „Orte der Begegnung für Jung und Alt“ zu schaffen. Dabei förderten die Gartenschauen dauerhaft die Identifikation mit den heimischen Kommunen, so die Ministerin.

Kamp-Lintforts Vorgängerschau 2017 in Bad Lippspringe (Archivfoto) war die erste vor einer Waldkulisse. Foto: dpa / dpa

Das hat seinen Preis. Kamp-Lintforts Vorgängerausstellung im Jahr 2017 im westfälischen Bad Lippspringe zum Beispiel erhielt vom NRW-Umweltministerium 5,7 Millionen und vom NRW-Städtebauministerium 5,3 Millionen Euro. Für Kamp-Lintfort liegen den Angaben zufolge noch keine endgültigen Fördersummen vor, aus dem Umweltministerium jedenfalls fließen sechs Millionen Euro.

Bürgerbeteiligung schon in der Bewerbungsphase

Planung und Durchführung einer Landesgartenschau sind an ökologische Kriterien gebunden. Vorhandener Baumbestand etwa muss einbezogen und Teilflächen naturnah gestaltet sein. Es sollen regionale Baustoffe zum Zuge kommen und Ökostrom genutzt werden, Herbizid ist ebenso verboten wie Einweggeschirr.

Klar ist: Das Gelände muss für die Besucher mit Bus und Bahn, zu Fuß oder per Rad gut erreichbar sein. Festgeschrieben ist auch, dass die Menschen vor Ort bei einer Landesgartenschau mitreden. Schon in der Bewerbungsphase muss es eine Bürgerbeteiligung geben.

Erste nordrhein-westfälische Laga war 1984 in Hamm

Jede Stadt, jede Gemeinde ist anders - jede Gartenschau auch. Die Landesgartenschauen setzen unterschiedliche Akzente. Kamp-Lintforts Vorgängerschau in Bad Lippspringe (Kreis Paderborn) zum Beispiel war die erste, die einen Schwerpunkt auf das Thema Wald setzte. Sie lockte damit 593.651 Besucher - 113.651 mehr als eigentlich avisiert.

Die Gartenschau davor, 2014 in Zülpich (Kreis Euskirchen), spannte einen geschichtlichen Boden von der Römerzeit bis in die Zukunft der Stadt und entwickelte einen Wassersportsee. Im Jahr 2010 ging es um den „Zauber der Verwandlung“: Die Ausstellung im sauerländischen Hemer war die erste Landesgartenschau in hügeligem Gelände. Insgesamt gab es vor Kamp-Lintfort 17 Landesgartenschauen in Nordrhein-Westfalen. Die erste fand 1984 in Hamm statt - im Maximilianpark.

Höxter will Innenstadt und Weser verbinden

Einige Überlegungen schon für Höxter 2023: Mit ihrem Konzept will die ostwestfälische Kreisstadt die Lebensqualität vor Ort verbessern, ökologische Schwerpunkte im Umfelds aufwerten und damit auch für Touristen attraktiver werden. Unter anderem ist beabsichtigt, Innenstadt und Weser und damit auch das UNESCO-Welterbe Corvey besser zu verbinden.