Herbstferien trotz Corona: Wohin Urlauber jetzt noch reisen

An Rhein und Ruhr. Biggesee statt Ballermann: Corona macht viele Urlaubsorte zu Risikogebieten. Wer dennoch verreisen will, sollte diese Regionen im Blick haben.

Strandurlaub am Mittelmeer, Städtetrip durch Spanien oder eine Rundreise durch Südafrika: Pünktlich zum Ferienstart zieht es viele Menschen in die Ferne. Seit Ausbruch des Coronavirus ist die Zahl der Auslandsreisen jedoch deutlich zurückgegangen.

Der Reiseveranstalter Schauinsland vermeldete für das Geschäftsjahr 19/20 einen Umsatzverlust von 63 Prozent. Bei Kozica Reisen buchten für die Herbstferien zehnmal weniger Menschen einen Urlaub als im Vorjahr. Und während am Flughafen Köln/Bonn nur ein Fünftel der üblichen Besucherströme erwartet wird, könnte es am Freitag vor allem auf den Autobahnen voll werden. „Viele Menschen wollen in diesem Jahr gar nicht mehr verreisen. Der Fokus liegt wenn, dann auf Urlaub mit dem Auto in Deutschland“, so Verkehrsexperte Prof. Dr. Roman Suthold vom ADAC Nordrhein.

„Wer möglichst staufrei ans Ziel kommen will, sollte deshalb nicht gleich am Freitagnachmittag losfahren.“ Bei schönem Wetter könnten etliche Urlauber und Tagesausflügler die Wandergebiete der Mittelgebirge und Alpen sowie die Küsten ansteuern, prognostiziert der ADAC.

Nachfrage am Niederrhein hoch

Das macht sich auch bei den Buchungen in den Ferienregionen in Nordrhein-Westfalen bemerkbar. Nach schlechten Zahlen im Frühjahr und nur einer leichten Verbesserung im Sommer, könnte der Herbst für die Übernachtungs- und Tourismus-Betriebe wieder etwas besser ausfallen.

Der Niederrhein gilt klassischerweise als Kurzreiseregion, weshalb eine Prognose für die kommenden Wochen sehr schwierig sei, sagt Martina Baumgärtner, Geschäftsführerin von „Niederrhein Tourismus“. Man gehe aber davon aus, dass Ferienwohnungen und Reisemobilstellplätze sowie Camping stark nachgefragt werden. Damit setze sich der Trend aus dem Sommer fort. Da neben vielen Urlaubern aus NRW sonst auch gerne viele Niederländer an den Niederrhein reisen, könnten sich Reisebeschränkungen negativ auf den Tagestourismus auswirken, befürchtet Baumgärtner.

Sauerland und Eifel blicken optimistisch auf die Herbstferien

In der Urlaubsregion Sauerland blickt man optimistisch auf die Ferien, wie Rouven Soyka von „Sauerland-Tourismus“ mitteilt. Man gehe von einer guten Buchungslage aus, die aber „nicht ganz so gut ist wie im Vorjahr.“ Auch hier würde man merken, wenn niederländische Touristen wegbleiben. Die Niederländer seien sonst die größte Gruppe ausländischer Touristen im Süden Westfalens. Wie groß der Andrang von Tagesausflüglern werde, lasse sich noch nicht sagen, so Soyka. „Das kommt aufs Wetter an.“ Auch in der Touristenregion Eifel freut man sich auf die kommenden Wochen. „Die derzeitig Buchungslage für die Herbstferien ist super“, teilt „Eifel Tourismus“ mit. Kurzentschlossene Urlauber müssten bei Übernachtungswünschen flexibel sein, da nicht mehr alles frei sei.

Fernreisen sind wegen der Corona-Pandemie hingegen deutlich unbeliebter als in den Vorjahren: Verzeichnete Schauinsland im Geschäftsjahr 2018/19 noch 1,64 Millionen Reiseteilnehmer, waren es in diesem Jahr nur noch 529.000. Beliebte Fernziele wie die Dominikanische Republik, Thailand oder die Malediven können noch immer nicht angesteuert werden. Auch für die Kanaren oder Ägypten bestünden noch Reisewarnungen.

Griechenland beliebtestes Reiseziel

Ähnlich angespannt ist die Lage beim Essener Konkurrenten Kozica Reisen. Aufgrund der Corona-Pandemie seien für die Herbstferien 90 Prozent weniger Buchungen eingegangen als in den Vorjahren. Lag der Anteil der Inlandsreisen Anfang des Jahres noch bei knapp zwei Prozent, würden nun immer mehr Kunden regionale Ziele in Deutschland oder Österreich bevorzugen. „Der Anteil ist schon etwas gestiegen, seit April auf zehn Prozent“, so Geschäftsführer Wenglikowski.

„Besonders beliebt sind in den Herbstferien 2020 bei unseren Kunden Griechenland und Madeira“, sagt Schauinsland-Sprecherin Simone Feier-Leist. Auch bei Alltours liegt Griechenland hoch im Kurs - gefolgt von Individualreisen in Deutschland und Österreich. Wenglikowski empfiehlt deshalb, mit der Buchung nicht bis kurz vor Abreisetermin zu warten. „Es gibt auf den griechischen Inseln beliebte Hotels, die bis zum 20. Oktober komplett ausgebucht sind“, so der Geschäftsführer. (mit dpa)