Hobbygärtner sollten dringend zum Gartenschlauch greifen

Am Niederrhein. Die Trockenheit setzt Sträuchern, Rasen und Stauden zu. Profis raten dazu, ordentlich zu wässern. Eine Tageszeit eignet sich besonders gut dafür.

Kleine gelbe Flecken auf dem Rasen, braune Spitzen an den Lebensbäumen – das sind keine guten Zeichen. Hobbygärtner, die bislang noch nicht zur Gießkanne gegriffen haben, sollten das schleunigst nachholen. Die anhaltende Trockenheit macht Pflanzen und Rasen arg zu schaffen. Dazu kommt der Ostwind. „Der ist wie die Pest“, sagt Josef Grütters, Gartenprofi vom gleichnamigen Betrieb in Sonsbeck. Also worauf warten? Wasser marsch!

„Es ist schon sehr lange trocken und der Wind tut nun sein Übriges. Er holt die letzte Feuchtigkeit raus“, warnt er vor den Kräften, die nun an den Pflanzen und ihren Trieben zehren. Auch wenn die Temperaturen noch gar nicht so hoch sind, sollten die Hobbygärtner an Rhein und Ruhr jetzt zum Wasser greifen – und zwar ordentlich, rät der „Gärtner von Eden“. Auch die Landwirte haben derzeit viel zu tun: Die gepflanzten Kartoffeln, Mais, Getreide braucht jetzt durchtriefende Nässe, sagt Grütters.

Das Wasser erreicht die Wurzeln oft nicht

Dieses Wort benutzt der Gartenexperte häufig: durchtriefend. Wer eine zehn Meter lange Buchenhecke hat, brauche sie nicht mit einer 10-Liter-Gießkanne bewässern. Das bringe nicht viel. Stattdessen rät er: Schlauch raus, kräftig reinhalten und, Sie wissen schon, „durchtriefend wässern“. Durch die trockenen Böden und den kräftigen Wind verdunste das Wasser nämlich so schnell, dass es die Wurzeln erst gar nicht erreiche. Deswegen brauchen die Pflanzen einen ausgiebigen Schluck aus dem Schlauch. Grütters rät dazu, je nach Standort mindestens zweimal pro Woche oder alle zwei Tage zu wässern. Ganz besonders gilt das für neu gesetzte Pflanzen. Hecken, Sträucher und Stauden, die schon etwas länger gepflanzt sind, seien etwas widerstandsfähiger.

Auch der Rasen braucht jetzt dringend eine Wasserkur. 20 Liter pro Quadratmeter – immer abhängig vom Standort - müssen es schon sein, rät Josef Grütters. Ein Schattenrasen braucht etwas weniger, das Grün in der Sonne mehr Wasser. „Die beste Zeit zum Gießen ist morgens, die zweitbeste abends“, sagt der Gärtner. Bekommt der Rasen am Morgen Wasser, hat er tagsüber Zeit, abzutrocknen. Das reduziert die Gefahr, dass sich Pilzkrankheiten bilden. Bei Nachttemperaturen von fünf bis zehn Grad sei das Abtrocknen für den Rasen eben nicht so einfach.

Bert Wüstemeyer aus Schermbeck hat in seiner eigenen Baumschule inzwischen auf Tröpfchenbewässerung umgestellt, sagt er zur NRZ. Das sind kleine Schläuche, die auf dem Boden liegen und die Pflanzen dauerhaft bewässern. Solche Systeme gebe es auch für Privatkunden, sagt er. Wer Interesse daran habe, könne sich zum Beispiel in Raiffeisenmärkten dazu beraten lassen. Doch trotz Tröpfchenbewässerung verwenden seine Mitarbeiter „viele Arbeitsstunden“ darauf, die Pflanzen zu bewässern.

Topf- und Kübelpflanzen benötigen besonders viel Wasser

Vor allem Topfpflanzen, die vor allem in kleinen, urbanen Gärten oder auf Balkonen häufig Platz finden, benötigen nun ausreichend Flüssignahrung, raten Grütters und Wüstemeyer. Auch hier gilt: Lieber den Topf fast überschwappen lassen, als nur tröpfchenweise gießen.

In den Gärten an Rhein und Ruhr seien laut Wüstemeyer mediterrane Pflanzen wie Olivenbäume, Zitruspflänzchen, Feigen oder Lavendel gefragt. In diesen Zeiten, vielleicht auch wegen Corona und dem Trend zur Selbstversorgung, aber auch Obstbäume und Säulenobst für den Balkon.

Wer jetzt auf die Idee kommt, den Pflanzen mit Düngern etwas Gutes tun zu wollen, sollte sich eher zurückhalten. In trockenen Böden steigt die Gefahr von Verbrennungen an der Wurzel, erklärt der Sonsbecker Profigärtner. Wer also düngen möchte, sollte für ausreichend feuchte Böden sorgen. Und: Statt auf mineralische Dünger wie Blaukorn zu setzen, rät er zu Hornspänen. Die bräuchten zwar länger, bis sie ihre Wirkung entfalten, seien aber nachhaltiger in der Herstellung.

Regentonne, Brunnen und eine separate Wasseruhr

Nachhaltigkeit ist Josef Grütters überhaupt ein großes Anliegen, weswegen er rät: Augen auf beim Pflanzenkauf. Die Standortbedingungen seien extrem wichtig, um nicht die wertvolle Ressource Wasser zu verschwenden. Kurzum: Braucht eine Pflanze einen schattigen Standort, sollte man sie nicht in die Sonne setzen. Das vergeudet Wasser.

Wer die Möglichkeit hat, sollte sich eine Regentonne aufstellen. Allerdings bleiben bei Trockenheit ja auch diese Behälter leer. Das Wasser reiche aber, um zum Beispiel Tomaten oder Kräuter zu versorgen. Für große Gärten am Niederrhein eigne sich ein Brunnen, für kleine von 250 bis 500 Quadratmeter tut es auch das Leitungswasser. Dann sollten sich Eigentümer aber eine gesonderte Wasseruhr einbauen lassen, damit nicht zusätzlich zum Leitungswasserverbrauch auch noch die Kanalisationsgebühr steigt, rät Grütters.