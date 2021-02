Rhein-Hochwasser: Das sind die Fotos vom Niederrhein

Der Rhein ist über seine Ufer getreten. Am Mittwochvormittag lag der Pegel in Duisburg-Ruhrort bei 9,20 Metern - Tendenz steigend.

Hochwasser am Rhein in Duisburg steigt weiter an

Am Niederrhein Die Pegelstände am Rhein sind weiter gestiegen. Unsere Fotostrecke zeigt die Hochwasser-Bilder vom Niederrhein - von Düsseldorf bis Emmerich.

Rhein-Hochwasser sind immer wieder ein Naturspektakel: Seit einigen Tagen steigt der Pegel auch bei uns am Niederrhein an, am Donnerstagmorgen blieb die Hochwasserlage in der Region angespannt - in Düsseldorf, Duisburg, Wesel und Rees stieg der Pegel des Rheins im Vergleich zu Mittwochmorgen weiter leicht an.

Mit einem Fallen des Wasserstandes wird ab Anfang nächster Woche gerechnet. Hundertprozentig könne man das nicht voraussagen. „Das ist Natur“, sagte eine Sprecherin der Hochwasserschutzzentrale in Köln am Mittwochmorgen.

In unseren Bilderstrecken finden Sie Fotos vom derzeitigen Rhein-Hochwasser in der Region: Unter anderem aus Duisburg, Emmerich, Wesel, Voerde, Düsseldorf und Köln:

Hochwasser am Niederrhein Hochwasser am Niederrhein Der Rhein am Donnerstag - Bäume werden überflutet. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Zwei Schwäne schwimmen auf einer vom Hochwasser des Rheins überfluteten Wiese in Köln. Foto: Henning Kaiser / dpa

Hochwasser am Niederrhein Hier ist die Fähre zwischen Orsoy und Walsum am Donnerstag zu sehen. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Der Rhein führt Hochwasser dennoch fahren die Schiffe. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Auf der Fähre zwischen Orsoy und Walsum am Donnerstag. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Hier ist die Fähre zwischen Orsoy und Walsum am Donnerstag zu sehen. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Das Hochwasser des Rheins überflutet Äcker und eine Straße bei Rheinkassel in Köln. Foto: Henning Kaiser / dpa

Hochwasser am Niederrhein Das Hochwasser des Rheins überflutet Äcker und eine Straße bei Rheinkassel. Foto: Henning Kaiser / dpa

Hochwasser am Niederrhein Ein Schiff fährt am Donnerstag auf dem Hochwasser des Rheins in Düsseldorf. Foto: Federico Gambarini / dpa

Hochwasser am Niederrhein Die Rheinpromenade in Rees ist am Donnerstag vom Hochwasser überspült. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Hochwasser am Niederrhein Da der Rheinpegel noch weiter ansteigt hat die Stadt Rees die Maskenpflicht für die Rheinpromenade für das Wochenende ausgeweitet, da man mit einem starken Hochwassertourismus rechnet. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Hochwasser am Niederrhein Der Anleger an der Rheinpromenade in Wesel ist überflutet. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Fußgänger an der Rheinpromenade. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Erst ab Dienstag soll das Wasser wieder sinken. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Auch im Weseler Hafengebiet steht das Wasser hoch. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Der Eyländer Weg zwischen Wesel und Xanten überflutet. Foto: Markus Weissenfels / Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Die Straße ist wegen des Hochwassers gesperrt. Foto: Red

Hochwasser am Niederrhein Im Voerder Ortsteil Mehrum hat das Rheinwasser die Wiesen überspült. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Der Pegel des Rheins steigt weiter an. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Hochwasser bei Voerde-Mehrum. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Auch das Ufer in Götterswickershamm ist betroffen. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Die Uferpromenade ist überflutet. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Nochmal die Promenade in Götterswickershamm. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Ein überfluteter Anleger. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Ein Bild von der anderen Rheinseite: Das Auto fährt über den Altrhein von Schenkschanz nach Griethausen in Kleve. Dadurch das der Rheinpegel kontinuierlich steigt wird die Straße wird die Straße nicht mehr lange befahrbar sein. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Hochwasser am Niederrhein Der Wasserstand vor den Toren der KLK OLEO GmbH in Emmerich. Aufgrund des Rheinhochwasser rechnet die Stadt Emmerich vermehrt mit Hochwassertouristen. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Hochwasser am Niederrhein Auch die Straße nach Rees-Grietherort steht unter Wasser und ist gesperrt. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Hochwasser am Niederrhein Die Feuerwehr aus Bienen transportiert jetzt die Anwohner mit einem Boot zu ihren Häusern. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Hochwasser am Niederrhein Duisburg: Die Zufahrt zur überschwemmten Mühlenweide im Stadtteil Ruhrort ist abgesperrt worden. Foto: Roland Weihrauch / dpa

Hochwasser am Niederrhein Der Rheinpegel in Duisburg-Ruhrort zeigt am Mittwochmorgen 9,19 Meter an. Foto: Roland Weihrauch / dpa

Hochwasser am Niederrhein Der Rhein hat am Rheinorange eine weite Wasserlandschaft gebildet. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Ein Hobby-Fotograf an der Karl-Lehr-Brücke in Duisburg. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Der Rhein ist auch hier aus seinem Bett herausgetreten. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Die Mühlenweide in Ruhrort ist überschwemmt. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Der Pegel soll noch weiter ansteigen. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Das Landesumweltamt rechnet am Samstag (06.02.2021) am Pegel Duisburg-Ruhrort mit einem Rheinpegel-Höchststand von 9,90 Metern. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Überschwemmte Auenlandschaft in Duisburg. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Wasserlandschaft in Duisburg-Neuenkamp. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Der Rhein ist auch hier deutlich über die Ufer getreten. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Eine Spaziergängerin in Neuenkamp. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Blick von der Brücke der Solidarität aufs Hochwasser. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Wegen des Hochwassers muss auch die Schifffahrt eingeschränkt werden. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Hochwasser in Duisburg. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Schiffe können bisher noch auf dem Rhein bei Duisburg fahren. Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Nochmal der Blick von der Brücke der Solidarität. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Auch in Wesel ist das Rheinhochwasser deutlich zu sehen. Foto: Markus Weissenfels / Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Ein Schiff vor der Rheinbrücke in Wesel. Foto: Markus Weissenfels / Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Zwei Spaziergänger an der Landzunge zwischen Rhein und Yachthafen in Wesel. Foto: Markus Weissenfels / Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Überschwemmte Büsche in Wesel. Foto: Markus Weissenfels / Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Ein Warnschild an der Rheinpromenade in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Hochwasser am Niederrhein Das Hochwasser reichte am Montag schon bis zu den Bäumen in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Hochwasser am Niederrhein In Götterswickerhamm nutzten am Sonntag viele Menschen das schöne Wetter, um sich das Hochwasser am Rhein anzuschauen. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Die Bank in Götterswickerhamm bietet guten Ausblick. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Überflutete Bäume in Götterswickerhamm. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Spaziergänger am Rhein. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Niederrhein Auch in Düsseldorf hat das Hochwasser die Stadtlandschaft verändert. Foto: Oliver Austen / dpa

Hochwasser am Niederrhein Mülltonnen treiben im Rhein bei Düsseldorf-Oberkassel. Foto: Oliver Austen / dpa

Hochwasser am Niederrhein Nochmal der Blick von Oberkassel zur Düsseldorfer Altstadt. Foto: Oliver Austen / dpa

Hochwasser am Niederrhein Treibgut am Rheinufer. Foto: Oliver Auster / dpa

Hochwasser am Niederrhein Am Rheinufer in Köln gibt es ebenfalls Absperrungen. Foto: Oliver Berg / dpa

Hochwasser am Niederrhein Hochwasser schwappt auf die Promenade in Köln. Foto: Oliver Berg / dpa

Hochwasser am Niederrhein Rheinaufwärts in Königswinter ist die Rheinpromenade überspült worden. Foto: Federico Gambarini / dpa

Hochwasser am Niederrhein Diese Schilder stehen normalerweise nicht im Wasser. Foto: Federico Gambarini / dpa

Rhein-Hochwasser im Kreis Wesel Rhein-Hochwasser im Kreis Wesel Rhein-Hochwasser in Voerde und Wesel. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Hochwasser am Rhein in Duisburg. Hochwasser am Rhein in Duisburg. Der Rhein ist aus seinem Bett getreten und hat in Duisburg eine weite Wasserlandschaft gebildet. Bei einem Pegelstand von über 9 Metern musste die Schiffahrt eingeschränkt werden. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

