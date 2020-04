Home-Office bei Tochter Mia: „In der Schule ist es schöner“

Der Alltag von NRZ-Familie Ost aus Dinslaken hat sich durch das Coronavirus stark verändert. Das bekommt auch Tochter Mia zu spüren. Seit dem 16. März kann die Achtjährige nicht mehr in die Schule gehen. Wie geht es ihr? Wir haben nachgefragt.

Wie sieht im Moment dein Tagesablauf aus?

Ich stehe auf, dann frühstücke ich was. Am Tag spiele ich in meinem Zimmer, dann gehe ich in den Garten aufs Trampolin oder ich schaukle. Ich spiele gerne mit Playmobil und Legofriends. Zwischendurch schaue ich auch manchmal fernsehen. Dann essen wir zusammen und danach gehe ich ins Bett. Ich mache jeden Tag etwas für die Schule. Ich schreibe in den letzten Tagen Bücher über die App „Book Creator“ auf dem iPad. Ich habe ein Buch über Pferde geschrieben. Ich spiele auch mit meiner kleinen Schwester Lilly, manchmal schlafe ich bei ihr.

Wie hältst du Kontakt zu deinen Freunden?

Mit meinen Freunden telefoniere ich öfters. Wir machen Videoanrufe über WhatsApp. Am meisten mit meinen Freundinnen Laura, Mathilda und Giulia, aber auch mit meinen Freunden Linus, Aaron und Henri. Ich habe ein Handy bekommen mit einer SIM-Karte. Ich telefoniere manchmal öfter am Tag oder nur einmal. Wir quatschen viel und schicken uns lustige Videos. Einmal haben Mathilda und ich Pferd gespielt. Sie hat mit ihrem Pferd zuhause gespielt und ich mit meinem Holzpferd im Garten. Das hat viel Spaß gemacht. Manchmal fahre ich auch mit meinem Freund Samuel Inliner auf unserer Straße.

Wer hilft dir zuhause bei den Schulaufgaben?

Ich mache mit meiner Mama die Hausaufgaben, denn Papa muss immer arbeiten. Manchmal muss er auch abends was machen, deshalb unterrichtet meine Mama mich. Wir haben jetzt neue Unterrichtssachen bekommen. Wir setzen uns dann an meinen Schreibtisch. Meine Mama ist nicht so gut wie mein Lehrer Herr Barth. Er kann manche Dinge besser erklären, weil er ein richtiger Lehrer ist. Lernen mit Mama macht trotzdem Spaß. Aber in der Schule ist es schöner, weil da mehrere Kinder sind.

Wie hast du die Osterferien verbracht?

Ich habe zu Ostern eine Trinkfalsche und noch vieles mehr bekommen. Zum Beispiel Bücher, Legofriends und Süßigkeiten. Ich habe auch zweimal bei meiner Tante Tülay geschlafen. Das hat viel Spaß gemacht. Wir haben im Garten gearbeitet und viel gespielt und gebastelt. Ich bin mit meiner Mama Inliner gefahren und mit meinen Eltern und meiner kleinen Schwester Fahrrad gefahren. Wir haben uns auch an einer Eisdiele ein Eis gekauft.