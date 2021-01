Homeoffice-Pflicht stößt in der Region auf Ablehnung

An Rhein und Ruhr. An Rhein und Ruhr herrscht Skepsis vor: Viele nutzen Homeoffice, andere weniger. Servicezentrale einer Krankenkasse trotz Corona voll besetzt.

Jahr zwei der Corona-Pandemie: Manche Bürogebäude sind wie leergefegt, andere sind weiterhin voll besetzt: Ist Homeoffice nun Fluch oder Segen? Appelle der Politik und des Bundespräsidenten an Arbeitgeber, ihren Mitarbeitern das Arbeiten von zuhause aus zu ermöglichen, gibt es schon seit Tagen. Doch wie halten es die Unternehmen und Betriebe damit? Anlässlich der Bund-Länder-Beratungen am Dienstag zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben wir uns an Rhein und Ruhr umgehört.

Im Servicecenter der Techniker Krankenkasse in Dortmund herrscht emsiges Treiben. 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten hier. Ein Zustand, der nicht jedem Mitarbeiter gefällt. Dabei dürfte man doch annehmen, dass ausgerechnet eine Krankenkasse Wert auf den Gesundheitsschutz legt. „Das tun wir auch“, beteuert eine Sprecherin und verweist darauf, dass bereits die Hälfte der rund 3000 Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten. Doch die Dortmunder Servicezentrale sei tatsächlich „unterversorgt“, was die Voraussetzungen fürs Homeoffice angehe. Doch bis Mitte Februar soll die entsprechende Ausstattung da sein.

Viele Daten sind zu sensibel fürs Homeoffice

Die Anforderungen für eine Krankenkasse, im Homeoffice zu arbeiten, seien hoch. Da die Mitarbeiter mit Patientendaten zu tun haben, braucht es einen geschützten, abgeschlossenen Raum, damit niemand mithören kann. Zum anderen braucht es eine sichere Software, damit kein Hacker auf die sensiblen Daten zugreifen kann, erläutert die Sprecherin.

Bei der AOK Rheinland arbeiten rund 40 Prozent der rund 7700 Beschäftigten im Homeoffice. Eine Ausweitung sei derzeit in konkreter Planung, technisch seien bereits seit März alle Arbeitsplätze so ausgestattet, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter grundsätzlich – soweit es die Arbeitsabläufe zulassen – im Homeoffice arbeiten können, erklärt eine Sprecherin. Dass von der Krankenkasse eine Signalwirkung als großer Arbeitgeber im Gesundheitswesen ausgehe, sei der AOK bewusst. Daher habe man unter anderem die Arbeitszeiten im Zeitraum von 6.30 bis 21 Uhr flexibilisiert und den Mitarbeitern Maskensets zur Verfügung gestellt.

Altana in Wesel: Nur in Ausnahmefällen vor Ort präsent

Der international tätige Spezialchemiekonzern Altana beschäftigt an seinem Hauptsitz in Wesel rund 1000 Mitarbeiter. Angesichts der aktuellen Infektionszahlen sind alle Mitarbeiter, für die mobiles Arbeiten von zu Hause möglich ist, nur in Ausnahmefällen und in Abstimmung mit dem Vorgesetzten vor Ort präsent, teilt eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage mit. „Wir sind es aufgrund unserer weltweiten Präsenz ohnehin gewohnt, täglich in virtuellen länder- und bereichsübergreifenden Teams zusammenzuarbeiten.“

Schon seit Beginn der Pandemie nutzt das Unternehmen intensiv die Heimarbeit. Das könnte auch Auswirkungen auf das zukünftige Arbeiten haben: "Altana beschäftigt sich bereits intensiv mit der Auswertung der Erfahrungen mit dem mobilen bzw. hybriden Arbeiten und befragt auch die Mitarbeiter systematisch zu ihren Erfahrungen und Einschätzungen, um auf dieser Basis ein nachhaltiges Konzept für die Arbeitswelt nach der Corona-Pandemie zu entwickeln. "

Und wie funktioniert es bei Stadtverwaltungen? In Wesel arbeiten mehr als 30 Prozent der 653 städtischen Beschäftigten von zuhause aus. In der Moerser Verwaltung stieg die Zahl der Mitarbeiter in Telearbeit von 25 vor der Pandemie auf 267.

Zivilprozesse in Mönchengladbach demnächst komplett digital

Auch Gerichte arbeiten mehr und mehr digital. Das Landgericht Mönchengladbach will bis zum Ende des Monats drei Sitzungssäle digital herrichten, um Zivilprozesse komplett online zu verhandeln. Die Möglichkeit, von zuhause aus zu arbeiten, soll weiter ausgebaut werden, erklärt Landgerichtssprecher Raimond Röttger. Bei Strafprozessen ist die digitale Akte noch nicht eingeführt, Papierakten können aber mit nach Hause genommen werden.

Eine Pflicht für Homeoffice lehnt der Unternehmerverband NRW ab, schließt sich aber den Appellen an. „Mobiles Arbeiten gehört in den Unternehmen zur betrieblichen Realität und wird umfassend genutzt. Seit Beginn der Pandemie haben viele Betriebe ihre Anstrengungen schon aus Eigeninteresse noch einmal massiv erhöht, um ihren Mitarbeitern das Arbeiten etwa im Homeoffice zu ermöglichen. Insofern wird da politisch etwas gefordert, was betrieblich längst funktioniert“, sagt Arndt G. Kirchhoff, Präsident von Unternehmer NRW.

Gewerkschaft spricht sich nicht für eine verpflichtende Homeoffice-Regelung

Auch die Gewerkschaft IGBCE spricht sich nicht für eine verpflichtende Homeoffice-Regelung aus, ihr Chef Michael Vassiliadis bezeichnete den Vorschlag gar als „weltfremd“. Stattdessen sollte „jedes Unternehmen radikal überlegen, wer unbedingt im Betrieb sein muss“, sagt IGBCE-Sprecher Lars Ruzic im Gespräch mit der Redaktion. „Arbeitgeber, die bisher kein Homeoffice angeboten haben, obwohl es möglich wäre, sind aufgefordert dies zu tun“, sagt auch Lisa-Isabell Wiese von Verdi in NRW. Eine Homeoffice-Pflicht sollte es geben, wann immer es machbar ist. „Auch Eltern sollten entlastet werden. Da nicht alle gleichermaßen unproblematisch mobil arbeiten können, sollte die Wahl aber auf Freiwilligkeit beruhen“, so die Verdi-Sprecherin. Dort wo Homeoffice keine Option ist, müssten Hygienemaßnahmen ergriffen eingehalten werden, um die Beschäftigten so gut wie möglich vor Ansteckungen zu schützen.

„Unsere Erfahrung ist: Wo Homeoffice möglich ist , wird es von Firmen in der weit überwiegenden Zahl der Fälle auch möglich gemacht", berichtete Stefan Dietzfelbinger, Hauptgeschäftsführer der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer zu Duisburg (IHK), gegenüber der Redaktion. Sicher gebe es noch Luft nach oben: "Schätzungen zufolge werden bundesweit 70 bis 80 Prozent des Homeoffice-Potenzials ausgeschöpft - das dürfte auch für den Niederrhein gelten."

Den Aufruf, noch mehr Arbeit ins Homeoffice zu verlagern, unterstützt die IHK deshalb ausdrücklich. Eine Pflicht per Gesetz hingegen lehnt die Kammer ab, wegen unnötigen bürokratischen Aufwands. "Dann müssten sich die Firmen ja auch für die all Bereiche erklären, in denen Homeoffice schlicht nicht möglich ist", sagte Dietzfelbinger und nennt beispielhaft den Einzelhandel mit seinen Verkäuferinnen und Verkäufern oder ThyssenKrupp mit den Arbeitern in der Stahlproduktion.

Für die IHK und die Firmen in der Region ist Homeoffice schon seit dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 ein großes Thema. Die Erfahrung der vergangenen Monate mache sehr deutlich: Gut funktionierende Internetverbindungen sind die Voraussetzung für gelingendes Homeoffice. IHK-Hauptgeschäftsführer Dietzfelbinger appelliert an die Politik, den Breitbandausbau noch stärker voranzutreiben. Im IHK-Gebiet sei die Stadt Duisburg insgesamt ganz gut versorgt, im ländlichen Raum in den Kreisen Wesel und Kleve hingegen gebe es große Unterschiede - "das eine Gewerbegebiet ist angebunden, das andere nicht". Schwache Internetverbindungen seien ein großes Hemmnis.

In der Schweiz gilt die Pflicht bereits

In der Schweiz gilt seit Montag eine Homeoffice-Pflicht. Doch auch hier gilt: Es muss verhältnismäßig sein, schildert Michael Mauerhofer vom Amt für Arbeit und Wirtschaft. Die Einhaltung dieser Pflicht wird auch kontrolliert. Es gebe bereits Hinweise, dass sich Arbeitgeber nicht an die Vorgabe halten, diesen Hinweisen werde nachgegangen, sagte er zur NRZ. Geldbußen drohen den Unternehmen in einem ersten Schritt nicht. Erst wenn sie wiederholt gegen die Pflicht verstoßen, sei mit Sanktionen nach dem Schweizer Arbeitsgesetz zu rechnen.