In der Baubranche in NRW sind die Auftragsbücher meist voll.

Corona-Krise In der NRW-Baubranche boomt es auch in der Corona-Krise

An Rhein und Ruhr. Auf den Baustellen in NRW boomt es. Die Auftragsbücher sind trotz allem voll. Doch der Weg zum Einsatz wird für die Arbeiter nicht vergütet.

Mit geübten Handgriffen nimmt Niklas Heimberg die Gehwegplatten am Münchweg in Neukirchen-Vluyn auf. Jetzt ist Pascal Luthardt an der Reihe, er steuert das riesige Saugrohr per Fernbedienung präzise auf das eineinhalb mal eineinhalb Meter große Quadrat und drückt den Startknopf, der Sauger schlürft den Boden auf.

Nur eine Viertelstunde braucht er bis das Loch vollständig ausgehoben und der Weg für die Arbeiten an den Leitungsrohren frei ist. Per Schüppe würde das wohl zwei Stunden dauern. 50 Tonnen Erde zieht der gelernte Kraftfahrer pro Tag mit seinem Gerät von der Baufirma Robert Plängsken in den Bauch des Wagens ein. Es gibt viel zu tun in diesen Tagen. Anders als in anderen Wirtschaftsbranchen sind die Auftragsbücher in der Baubranche gut gefüllt.

Zwar konnte sich die Firma auch vor der Corona-Krise nicht über mangelnde Aufträge beklagen, meint Mitarbeiter Luthardt. Doch jetzt wissen die Arbeiter kaum noch, welchen Auftrag sie zuerst, welchen zuletzt abarbeiten sollen. „Der Chef hat gesagt: Dieses Jahr wird sportlich“, sagt Luthardt.

Die Arbeit wird doppelt gemacht

Durch den zwischenzeitlichen Lockdown konnten einige Arbeiten nicht ausgeführt werden, wurden verschoben. Das kann zu mehr Arbeit führen – wie hier in Neukirchen-Vluyn. Vor Wochen haben sie in der Straße die Wasserleitungen verlegt, erst jetzt werden die Häuser angeschlossen. Damals durften die Arbeiter wegen des Kontaktverbotes nicht in die Häuser. „Wir machen die Arbeit quasi doppelt“, sagt Luthardt, der im Unternehmen der Betriebsratsvorsitzende ist.

Pascal Luthardt (li.) bedient den Saugbagger um die Rohrleitungen freizulegen. Niklas Heimberg hilft ihm. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Überhaupt läuft seit dem Corona-Ausbruch einiges anders auf dem Bau. Das Duschen in der Firma ist tabu. In der Fahrzeughalle steht eine lange Theke, auf der Fächer mit Einsatzplänen aufgestellt sind. Und wie hält man’s mit Maskenpflicht und Abstandsregeln auf dem Bau? Luthardt trägt zwar eine Maske, doch an der frischen Luft braucht er keine, meint er. Die Mittagspause dürfen die Männer nun nicht mehr zu Dritt in einem Auto abhalten. Bei Pascal Luthardt haben die Corona-Regeln dazu geführt, dass er sein Fahrzeug, den Saugwagen, mit nach Hause nehmen darf. Für ihn ist das ein Vorteil, denn das spart ihm den Zwischenstopp über die Firma.

Ein Schlichter führt die Tarifverhandlungen fort

In einer solchen Situation sind nicht alle seiner Kollegen. Im Gegenteil: Viele Bauarbeiter reisen mit dem eigenen Auto an. Hinzu kommt: Der Weg von der Firma zur Baustelle gilt nicht als Arbeitszeit, erklärt IG Bau-Gewerkschaftssekretärin Ivelina Ivanova. Das wollen die Arbeitnehmervertreter nun ändern und haben die Forderung in die aktuellen Tarifverhandlungen genommen. Die allerdings sind zurzeit für gescheitert erklärt worden, ein Schlichter soll es nun richten.

Ivelina Ivanova von der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU). Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Für Michael Andrießen war das vor 27 Jahren der Grund, überhaupt in die Gewerkschaft einzutreten. „Wegezeit gleich Arbeitszeit“, das will er dieses Mal endlich erfüllt wissen. Seine Baustelle für die Essener Firma Implenia Tesch führt ihn derzeit von seiner Heimat Wesel ins zirka 40 Kilometer entfernte Marl. Im dortigen Chemiepark wird kräftig investiert, die Baubranche ist hier gefragt ohne Ende. Aufs gut bewachte Gelände kommt der Arbeitstrupp nur geballt.

Also treffen sich die Arbeiter um 6 Uhr auf dem Parkplatz. Einladen, mit dem Bulli ins Werk fahren, Kontrolle passieren, Einsatzstelle suchen. Um 7 Uhr geht es dann los auf der Baustelle. Die Stunde zwischen 6 und 7 Uhr, nun ja, ist Freizeit. Ungerecht findet der Betonbauer das. Denn manche Baustellen sind auch in Düsseldorf-Süd, da kommen schon mal locker 80 Kilometer zusammen. Pro Weg. Nach dem derzeit gültigen Tarifvertrag sind die Arbeiter sogar bundesweit einsetzbar. Jeder Bauarbeiter lege einer Studie zufolge im Schnitt 64 Kilometer pro Tag zurück, sagt Ivanova.

„Das ist Lebenszeit, die uns fehlt“

Andrießen kennt das gut. „Wir arbeiten zehn Stunden und dann kommen manchmal noch zwei Stunden Fahrtzeit hinzu. Das ist Lebenszeit, die uns fehlt“, sagt er. „Wir können uns halt nicht aussuchen, wo wir arbeiten.“ Daher sollte die Wegezeit vergütet werden.

Dieses Mal hat er es mit der Baustelle in Marl noch recht gut getroffen. Die Entfernung hält sich in Grenzen. Gemeinsam mit seinen Kollegen baut und repariert er Industrieanlagen, neben dem Marler Chemiepark gehören auch die Solvay in Rheinberg oder Henkel in Düsseldorf zu den Kunden, erzählt er. Einen Baustopp durch die Corona-Krise hat es in diesem Bausektor nie gegeben. „Gebaut wird immer“, sagt er. Nach wie vor würden Fachkräfte gesucht. „Selbst 60-Jährige werden wieder eingestellt“, sagt Gewerkschaftssekretärin Ivanova.

Der Verband der Bauindustrie in NRW teilt die Einschätzung. „Trotz Corona bleiben der Fachkräftemangel und der Bedarf an Berufsnachwuchs wichtige Themen, betriebsbedingte Kündigungen oder Kurzarbeit sind bei unseren Unternehmen bislang kein großes Thema und auch die Ausbildungszahlen bewegen sich stabil in etwa auf Vorjahresniveau“, erklärt Hauptgeschäftsführerin Beate Wiemann.