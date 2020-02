In NRW-Klassenzimmern werden 23 Muttersprachen gelehrt

An Rhein und Ruhr. Heute ist der Tag der Muttersprache. Und das bedeutet für die Schulen in NRW: Man spricht nicht nur Deutsch. Sondern auch 23 weitere Sprachen.

An der Tafel steht eine Lehrerin und die Schüler hören ihr zu. Auf den ersten Blick wirkt diese Szene aus dem Klassenzimmer wie ein normaler Klassenunterricht. Bloß, dass die Klasse etwa um die Hälfte kleiner ist als sonst. Und hört man genau hin, sprechen die Anwesenden auch gar kein Deutsch. Es ist nämlich ein Unterricht für junge Muttersprachler. Oder fachlich ausgedrückt: der herkunftssprachliche Unterricht. In Nordrhein-Westfalen gibt es ihn mittlerweile für 23 Muttersprachen.

Aus dem Schulministerium heißt es: „Der herkunftssprachliche Unterricht ist ein wichtiger Baustein für eine gelungene Integration in eine mehrsprachige Gesellschaft, die in NRW schon lange Tradition hat.“ Insgesamt nehmen in NRW aktuell 101.921 Schüler an dem muttersprachlichen Unterricht teil. Dabei handelt es sich um 64.269 Schüler aus der Grundschule und 37.652 aus der Sekundarstufe 1 der weiterführenden Schulen. Die Auswahl an Sprachen ist bunt durchmischt.

Die „Hitliste“ der Unterrichtssprachen

Ob Bosnisch oder Portugiesisch - es gibt unterschiedlichste Sprachen, die in NRW lebende Familien mit internationaler Geschichte mit sich bringen. Für die Kinder dieser Familien ist das ein klarer Rundum-Vorteil. „Die Herkunftssprache, die oft auch innerhalb der Familie gesprochen wird, ist von besonderer Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen und deren Lernausgangslage“, so eine Sprecherin der Bezirksregierung Düsseldorf.

Für rund 110 Millionen Menschen weltweit ist Deutsch die Muttersprache. Umgekehrt ist für viele in Deutschland lebende Menschen eine andere Sprache die Muttersprache. Am häufigsten sind das in NRW Türkisch, Arabisch und Russisch. Hier gruppieren sich Joel (5), Mika (3), Lisa (5) und Maximilian (2) vor einem Kamishibai, einem Erzähltheater mit Bildern. Foto: Bastian Haumann / FFS

Der herkunftssprachliche Unterricht, der an den Regelunterricht sowohl an Grundschulen als auch an weiterführenden Schulen anknüpft, nimmt wöchentlich drei bis fünf Unterrichtsstunden ein. Er findet beispielsweise am Nachmittag oder als Angebot des Offenen Ganztags statt. Überschneidungen mit dem gewöhnlichen Schulunterricht gibt es nicht. Laut Schulministerium sind vor allem Türkisch mit 43.671 Schülern, Arabisch mit 16.975 Schülern und Russisch mit 11.687 Schülern besonders beliebte Unterrichtssprachen in NRW.

In einzelnen Städten spiegelt sich diese „Hitliste“ wieder, zum Beispiel in Essen oder Düsseldorf. Auch in Duisburg stehen die Sprachen Türkisch und Arabisch an erster Stelle. Den dritten Platz belegt hier allerdings Bulgarisch. Häufig angefragte Sprachen sind jedoch NRW-weit auch Polnisch mit 4769 Schülern oder Griechisch mit 4560 Schülern. Deutlich weniger, aber trotzdem regelmäßig angeboten werden beispielsweise Vietnamesisch und Koreanisch.

Als Gründe dafür, warum der herkunftssprachliche Unterricht so gut angenommen wird, nennt die Bezirksregierung die positive Einstellung der Eltern, die Mehrsprachigkeit und die Familiensprache ihrer Kinder zu fördern sowie das Engagement der einzelnen Kommunen. Weiter erklärte eine Sprecherin: „Die Sprachprüfung im herkunftssprachlichen Unterricht, die am Ende von Klasse neun oder zehn absolviert wird, ist ebenfalls ein Grund. Bei der Vergabe der Abschlüsse kann eine mindestens gute Leistung eine mangelhafte Leistung in einer Fremdsprache ausgleichen.“