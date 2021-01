Jährlich 376 Tote nach Operationen durch unerfahrene Ärzte

An Rhein und Ruhr. Barmer-Chef fordert: OPs sollen nur da stattfinden, wo die Chirurgen die nötige Erfahrung haben. Kliniken sollen sich spezialisieren

Noch immer sterben in Deutschland jährlich viele hundert Patienten nach geplanten Operationen, weil diese an Kliniken stattfinden, die solche Eingriffe zu selten machen. Das ist das Fazit des "Krankenhausreports 2020" der Barmer, in dem exemplarisch fünf Operationen und ihre Folgen ausgewertet hat.

Der drastischste Befund: Würden Darmkrebsoperationen nur an Kliniken durchgeführt, die auf derartige Eingriffe spezialisiert sind, könnten rund 240 Tote jährlich vermieden werden – und es gäbe in rund 600 Fällen pro Jahr keine Komplikationen. Doch der Punkt ist: Deutschlandweit operieren mehr als 1000 Kliniken Darmkrebspatienten. Bei einem Viertel der Häuser gibt es gerade einmal zwei bis drei solcher Operationen pro Monat. In den Zentren, von denen es ebenfalls rund 250 Häuser gibt, steht hingegen ein solcher Eingriff an jedem Werktag knapp zweimal auf dem OP-Plan.

"Gelegenheitschirurgie gefährdet Menschenleben"

Und gute Ausrüstung und eingespielte Routinen in interdisziplinären Teams retten im Operationssaal Leben. „Im Gegensatz zum Ansatz ‚Höhere Fallzahlen = Mehr Qualität‘ gefährdet Gelegenheitschirurgie Menschenleben“, so das deutliche Fazit der Barmer. NRW-Landesgeschäftsführer Heiner Beckmann fordert: „Wir brauchen bei Operationen einen Masterplan für mehr Wettbewerb um Qualität.“

Hinzu kommt: Je komplizierter der Eingriff, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass ein wenig geübtes Team Fehler macht oder schlechtere Ergebnisse erzielt. Bei der hochriskanten Operation des Bauchspeicheldrüsenkrebses macht die Hälfte der Kliniken gerade einmal fünf Operationen im Jahr – in 68 Häusern im Land wurde die Operation sogar nur einmal im Jahr durchgeführt. Ein weiteres Viertel hat ungefähr eine OP im Monat und ein Viertel der Häuser bringt immerhin auf drei bis vier Operationen pro Monat.

Der Unterschied: Wo viel operiert wird, sterben im Monat nach der OP acht Patienten, wo nur einmal im Monat operiert wird, sind es zwischen neun und zehn. Übers Jahr summiert sich dies laut Barmer auf 136 vermeidbare Todesfälle, bei 185 weiteren Patienten hätten sich Komplikationen vermeiden lassen. Auch deswegen gibt es bei vielen Operationen, unter anderem an der Bauchspeicheldrüse (Pankreas), Mindestmengen.

Zumindest zehn Operationen pro Jahr sollten es schon sein, fordert hier der Gesetzgeber – sonst wird der Eingriff nicht bezahlt. In vielen Fällen, so ist zu befürchtet, reden sich die Kliniken mit einem „Notfall“ heraus, um den Eingriff doch machen zu können und ihn honoriert zu bekommen.

Geeignete Klinik meist binnen 20 Minuten erreichbar

Dabei ist in aller Regel das nächste Krankenhaus mit deutlich mehr Erfahrung nicht weit. „Im Ballungsraum an Rhein und Ruhr reden wir in aller Regel von einer Fahrzeit von 20 Minuten“, so Heiner Beckmann, Geschäftsführer der Barmer – allein für Pankreas gibt es in NRW 23 zertifizierte Zentren, zwei in Düsseldorf und Essen, dazu je eines in Bochum, Neuss und Wuppertal.

Bei Darmkrebs-OPs sind es sogar 70 – dazu gehören neben mehreren Kliniken in Essen und Düsseldorf auch die beiden Häuser in Moers, das Bethesda in Duisburg und die evangelischen Kliniken in Dinslaken und Wesel. Die Zahlen der Barmer fußen auf den Daten von mehr als neun Millionen Versicherten aus den Jahren 2006 bis 2019, analysiert wurden sie von Prof. Boris Augurzky, der den Bereich „Gesundheit“ am RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen leitet.

Deswegen fordert die Barmer mit Blick auf die Krankenhausplanung in NRW: „Um für Patientinnen und Patienten eine Versorgungsverbesserung zu erreichen, sollten komplexe Leistungen auf besonders geeignete Krankenhäuser konzentriert werden.“

Die derzeit 348 Kliniken in NRW sorgten „in einigen Regionen eine hohe Standortdichte mit vielen kleinen Krankenhäusern und geringem Spezialisierungsgrad“. Damit es nicht, wie jüngst mit den Konkurs in Oberhausen und den , am Ende zu einem unkontrollierten Kliniksterben kommt, plädiert Beckmann für frühzeitige Verhandlungen zwischen den Kliniken.

In manchen Disziplinen sind hunderte Kliniken verzichtbar

Dabei sollten sich die einzelnen Häuser auf Spezialdisziplinen verlegt – dann aber mit einer eher hohen Mindestfallzahl und hoher Kompetenz. Auch Vorgaben, Fachärzte und Ausstattungen betreffend, seien zwingend erforderlich. So hätten sich jüngst vier katholische Kliniken mit zehn Häusern in Dortmund Schwerte, Lünen und Werne auf einen Zusammenschluss und entsprechende Spezialisierungen verständigt.

So reichen nach Auffassung der Barmer bei der Wirbelsäulenchirurgie 130 Standorte (statt 285) in NRW, die bereits heute 95 Prozent der Eingriffe erbringen, bei den Hüftoperationen erbringen 184 Häuser knapp zwei Drittel der Operationen. Wenn die übrigen 100 Häuser verzichten müssten, wäre die Kliniklandschaft nicht unbedingt ausgedünnt: Die Fahrzeit zur Klinik erhöht sich für die Patienten im Schnitt um gerade einmal zwei Minuten. Ähnliches gilt auch für Eingriffe am Herzen, seien es Katheter-Eingriffe oder der Einbau von Herzschrittmachern.