Jetzt summen auch in Duisburg die fleißigen Bienen

Das Summen und Brummen von Ferdi Seidelt hat nun endlich Erfolg, wie der umtriebige CDU-Fraktionschef in der Rheinhauser Bezirksvertretung voller Genugtuung feststellt. Duisburg ist jetzt in NRW die wohl 30. Kommune, die sich der Initiative „Deutschland summt“ mit der Unterschrift von Oberbürgermeister Sören Link angeschlossen hat. Natürlich sind damit auch personelle und finanzielle Auswirkungen verbunden: 10.000 Euro für eine Auftaktveranstaltung mit Experten und die fruchtbare Aufnahme in den summenden Kreis. Aber der Nutzen, davon ist Seidelt felsenfest überzeugt, dürfte weitaus größer sein als die Kosten.

Wer wissen will, was mit dem Eintritt in dieses Bündnis alles möglich ist, der sollte sich einfach nur die Internetseite von Rheinberg (Rheinberg.deutschland-summt.de) anschauen. Es war die erste Stadt in NRW, die Nektar aus diesem Thema saugte. Die Nase vorn hätte auch Duisburg haben können, denn Seidelt hatte bereits am 7. Dezember 2017 erstmals vorgeschlagen, sich dieser Initiative anzuschließen.

Beharrliches Nachhaken der CDU

Im April 2018 folgte dann der Beschluss des Umweltausschusses, ohne dass daraus von der Verwaltung Konsequenzen gezogen worden wären. Anfang 2019 wurde der Politik mitgeteilt, dass die Stadt den Beschluss nicht umsetzen wolle. Begründet wurde dies mit der angespannten personellen Situation im Umweltamt. Anfang 2020 hakte Seidelt erneut nach und beklagte, dass sich die Verwaltung beharrlich weigere, einen Beschluss umzusetzen. „Wir lassen uns aber nicht abschütteln wie ein lästiges Insekt“.

„4500 Hausbesuche absolvieren die Bienen täglich, bewegen sich in einem Radius von zwei Kilometern, aber erheben keine Pendlerpauschale“, scherzt Ferdi Seidelt. DasErgebnis der harten Arbeit ist leckerer Honig. Foto: Patrick Pleul / dpa

Vom Insekten- und Biensterben ist immer wieder zu lesen. Pflanzenschutzmittel, Monokulturen und Flächenversiegelung gefährden vielerorts die Wild-und Honigbienen. Mit der Initiative „Deutschland summt!“ zeigt die Stiftung für Mensch und Umwelt, wie die Kommunen und ihre Bürger Lebensraum für die wichtigen Bestäuber schaffen können: Zum Beispiel, indem Verantwortliche aus Politik, Kultur, Kirche, Wissenschaft und Bildung ihre Grundstücke und Häuser zur Verfügung stellen. Dafür wurde das Expertennetzwerk „Deutschland summt“ auch von der Initiative „Land der Ideen“ ausgezeichnet.

4500 Hausbesuche täglich

4500 Hausbesuche absolvieren die fliegenden Bestäuber täglich auf der Suche nach Nektar und bewegen sich in einem Radius von zwei Kilometern, erklärt Seidelt, der auch Ideengeber für die summende Siedlung in Rumeln-Kaldenhausen war. Er verspricht sich viel vom Erfahrungs- und Wissensaustausch.

Er kennt auch viele, die sich mit Ideen, Aktionen und Projekten einbringen wollen. „Wenn wieder Versammlungen möglich sind, werden wir darauf drängen, dass in allen Bezirken ‘Rund Tische’ eingerichtet werden, um koordiniert Gutes für die dramatisch gefährdete Insektenwelt zu tun“, kündigte er an. Dabei sollten möglichst viele Bereiche der Stadt mit eingebunden werden.