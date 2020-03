John, Paul, George, Ringo Starr und die ganze Beatnik-Schar

Meine Frau war der Meinung, dass ich mal dringend wieder unter Leute müsse. „Lass uns nach Schloss Oberhausen in diese Ausstellung von Linda McCartney.“ Ich habe schnell nachgegeben, weil ich das Ludwigmuseum mag und Fotos sowieso. Wir sind rum, haben uns all die Bilder von den Langhaarigen angesehen, uns erinnert und gegrient. Im obersten Stock begann ich zu hinken, mein Knie, ich hatte es mir beim Seniorensport etwas verbogen, Päuschen auf der Bank.

Ich beobachte die Bildergucker, zu 90 Prozent vor Woodstock geboren. Schnell fällt auf, dass allen das Betrachten der Fotos mit den wilden Troubadouren der 60er- und 70er-Jahre ein melancholisches Lächeln ins Gesicht schnitzt. Hinter jedem Foto von Linda sehen sie tausend Bilder ihrer eigenen in der Erinnerung noch schöneren Jugend. Wie friedlich. Peace. Stille. Eine Gitarre weint sanft und ich döse weg.

Paul McCartney setzt sich zu mir auf die Bank

Bis der Ellbogen in meine Rippen rumpelt. „Einen Drink?“, fragt Paul und reicht mir den Cocktail. Ich zieh am Strohhalm, und er fragt: „Was sind denn deine persönlichen Beatles-Momente, mein Junge?“ Zunächst fand ich eure Musik immer herzerwärmend, die Filme witzig. Aber geliebt habe ich andere. Dann gab es zwei Erlebnisse, die mir zeigten, dass ihr besonders seid. Einmalig. Es war der 9. Dezember 1980. Ich bin früh in die Redaktion. Die Nachricht war in der Welt: John Lennon erschossen.

„Geh auf die Straße und frag die Leute“, schickte mich mein Lokalchef los. „Und nicht wieder nur so Halbstarke“, rief mir der Sportchef nach. Ich bin also zum Rathaus und habe auf ältere Beamte gewartet. Älter war für mich damals um die 40. Ich habe dann drei Männer interviewt, alle drei begannen während des Gesprächs zu weinen. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich war zutiefst gerührt von der Liebe, die euch da entgegengebracht wurde. Und ich war also nicht der einzige Träumer.

Tode von John Lennon und George Harrison bleiben in Erinnerung

Paul schaut mich an: „Und der zweite Moment?“ Das war im November 2001. Mein Chef hatte mich nach New York geschickt, um über die Trauer der Menschen nach dem 11.9. zu schreiben. Auf dem Flughafen in Newark sah ich die Zeitung: George Harrison ist tot. Ich bin erst zu meinem Freund Geoffrey gefahren, der kannte Yoko Ono ganz gut und sagte mir: Alle treffen sich am Dakotahaus heute Abend. Ich bin mit der U-Bahn hoch, und es war unvergesslich. Tausende Menschen, einige haben Instrumente mitgebracht, „Something in the way she moves“ nebelte über die Wiesen des Central Parks. Fast hätten wir uns alle die Hand gereicht. Und selbst eine so abgebrühte Stadt wie New York ließ einen kleinen Seufzer hören.

Ich schrecke hoch, Paul ist weg, der Drink auch, meine Frau schaut mich an. „So, komm, wir wollten doch noch ins Café.“ Ich stemme mich hoch und bleibe im Traum: „Wirst du mich denn auch noch füttern, wenn ich 64 bin?“ Sie lächelt schief. „Das ist ja erst nächstes Jahr. Mal sehen.“ Ich singe, aber ganz leise: Sie liebt mich, yeah, yeah, yeah…

Die Ausstellung schließt übrigens erst am 3. Mai. Noch gut Zeit für den eigenen Beatles-Traum.