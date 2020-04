Coronavirus: Ein Rundgang im fast leeren Burger’s Zoo

Arnheim. Bald schlüpfen die Schmetterlinge, und niemand wird sie jemals sehen. Wegen des Coronavirus ist auch der Burger’s Zoo in Arnheim geschlossen.

Stahlblauer Himmel, endlich beweist die Sonne, dass sie echt schon Frühlingskräfte entwickelt. Auch die Singvögel lassen ihre Stimmen aus voller Brust hören. Wenn dann die Sonnenstrahlen auf den Computerschirm fallen, ist es das Zeichen, dass es für mich echt Zeit ist für einen Mittagsspaziergang durch den Zoo. Also raus aus dem Büro, und auf eine leider ziemlich einsame Runde… durch das Coronavirus ist auch Burgers’ Zoo seit Mitte März für Besucher geschlossen. Eine unwirkliche und etwas surrealistische Situation, wie sie in der mehr als 100-jährigen Geschichte des Zoos in Friedenszeiten nie vorgekommen ist.

Vom Clownfisch bis zur Fächertaube

Seit das Virus in Europa die ersten Erkrankungen und Todesfälle verursachte, beschäftigten sich auch die niederländischen Zoos mit der Frage: „Offen bleiben oder vorübergehend schließen?“ Ein großflächiger Zoo mit mehreren Dutzend Hektar, auf denen sich die Besucher gut verteilen können, ist natürlich ein etwas anderer Ausgangspunkt als ein Theater oder Kunstmuseum, die doch viel kompakter sind. Aber in Restaurants, Aquarium oder an der Kasse könnte es doch zu Besucherkonzentrationen kommen, die man lieber vermeiden möchte.

Da gucken die Leierhirsche… Ausnahmsweise läuft ein Zweibeiner vorbei. Foto: Burgers' Zoo

Schlussendlich fiel Mitte März der Beschluss: schließen, erst einmal. Kurz danach beschleunigten sich Präventionsmaßnahmen und leider auch Neuerkrankungen in den Niederlanden so stark, dass es jeden halben Tag für den Zoo und die Mitarbeiter wichtige Neuigkeiten gab. Gar nicht leicht, alle Wendungen zu verarbeiten und sich gleich wieder flexibel auf die jeweils neuste Situation einzustellen.

Ein Besuch mit Überraschungen im – fast – leeren Burgers’ Zoo in Arnheim

Unser erstes Augenmerk gilt selbstverständlich der Kontinuität des Betriebs zum Wohle der Tiere. Die fachgerechte Pflege von Clownfisch bis Fächertaube und von Nashorn bis Tiger muss natürlich stets gewährleistet bleiben. Selbst wenn einige Tierpfleger oder Angehörige erkranken sollten und dann die Mannschaft in Selbstquarantäne zu Hause sitzt! Als eine der ersten Vorsichtsmaßnahmen wurden die Mitarbeiter jedes Tierpflegerreviers in jeweils zwei Teams verteilt, die an verschiedenen Tagen arbeiten und keinen Kontakt zueinander haben.

Niederrhein Kleine Geschichten aus dem Zoo Am 31. März 1913 öffnet die Fasanerie Buitenlust, der Vorläufer des heutigen Tierparks Burgers’ Zoo, seine Türen für das Publikum. Seit der Gründung durch Johan Burgers, des ersten Eigentümers und Namensgebers des Arnheimer Tierparks, ist der Park ein Familienbetrieb.

So hoffen wir, das Risiko auf Ansteckung untereinander für unsere Tierpfleger zu minimalisieren. Im Umgang mit Wildtieren gelten für die Tierpfleger sowieso spezielle Hygienevorschriften, mit Händewaschen vor und nach Kontakt mit Futtermitteln, nach Kontakt mit dem Tier oder seinen Ausscheidungen, und so weiter.

Biologin Constanze Mager berichtet für uns regelmäßig aus Burgers’ Zoo. Foto: Theo Kruse / Burgers` Zoo Arnheim

Ich spaziere den Hügel hinauf, entlang der neugierigen Erdmännchen, beiße in mein mitgebrachtes Pausenbrot und winke den Tierpflegern nur aus der Entfernung zu. Die Kattas lassen sich von der Sonne verführen, mal wieder ihr geheiztes Innengehege zu verlassen. Wie kleine Sonnenanbeter setzen sie sich einer nach dem anderen aufrecht ins Gras und genießen sichtbar. Schade, dass nur ich dieses possierliche Schauspiel bewundern kann.

Puppen in der Mangrovenhalle

Ein wenig weiter, in der Mangrovenhalle, hängen immer noch Schmetterlingspuppen im speziellen Schlupfkasten. In einigen Tagen werden die Schmetterlinge schlüpfen. Und nach zwei bis drei Wochen sterben, ohne dass je ein Besucher sie gesehen hat.

Die Corona-Restriktionen sind verlängert worden. Niemand weiß, wann wir unsere Tore wieder für Besucher öffnen können. Klar, wir können die wöchentlichen Puppenlieferungen aus nachhaltigen Zuchten in Mittel-Amerika abbestellen. Nur, das machen nun so ungefähr alle Schmetterlingsgärten in Europa und den Vereinigten Staaten im Moment.

Und die Schmetterlingszüchter müssen ja auch ihre Familien ernähren; nicht in allen Ländern springt die Behörde mit großzügigen Reglungen für Einkommensverluste bei, wie in den Niederlanden. Glücklicherweise brauchen unsere eigenen Mitarbeiter in diesen ungewissen Zeiten nicht um Job und Lohn bangen. Unseren festen Partnern bei den Schmetterlingszüchtern halten wir auch die Stange, und wir annullieren die Bestellungen vorläufig nicht. Der Zoo als Familienbetrieb hat klug gewirtschaftet, das erleichtert die Sorgen der Mitarbeiter. Mit kritischem Blick gehe ich weiter. Wo gibt es vielleicht die Möglichkeit zu sparen, wenn nötig?

Gänsealarm bei den Flamingos – im Burgers’ Zoo Arnheimist gerade auch alles irgendwie anders

Nicht nur ich hänge meinen Gedanken nach. Das tun offensichtlich auch die Flamingos, die lautstark wie Gänse zu schnattern anfangen, als ich knapp am Gehege vorbeigehe.

Das machen die Besucher immer, aber offensichtlich haben diese farbenfrohen Vögel schon vergessen, was Besucher normalerweise so tun. Auch bei den Leierhirschen habe ich ungeteilte Aufmerksamkeit. Sechs Paar tütenförmige Ohren sind in meine Richtung gedreht, sechs Paar rehbraune Augen sehen mich verwundert an. Eigentlich sind die Hirsche ja die seltenen und bedrohten Tiere, aber diesmal fühle ich mich, als wäre ich eine Sehenswürdigkeit. Es gibt mehr Leierhirsche als Besucher im Zoo – die Welt steht momentan kopf!