Kreis Viersen: Taschendiebe greifen in Supermärkten zu

Am Niederrhein. Die Polizei im Kreis Viersen meldet zwei weitere Fälle. Auch im Rhein-Kreis Neuss treiben Taschendiebe ihr Unwesen.

Teil-Lockdown hin oder her - im Kreis Viersen treiben Taschendiebe weiter ihr Unwesen. Ihre Opfer: Senioren. Die Tatorte: Supermärkte. Die Kreispolizei berichtete an diesem Freitag (6. November 2020) von zwei weiteren Fällen.

Im Lebensmittelmarkt an der Kleinbahnstraße in Kempen beklauten Unbekannte eine 81-Jährige an diesem Donnerstag gegen 12.30 Uhr. Die Täter entwendeten ein Portemonnaie unbemerkt aus der Tasche der Dame. Bereits am Mittwoch gegen 16.30 Uhr wurde eine 76-Jährige im Rewe-Markt an der Kaldenkirchener Straße in Brüggen-Bracht bestohlen. Die Seniorin hatte ihre Handtasche an den Rollator gehängt. Eine unbekannte Frau fischte es in einem günstigen Monat die Geldbörse aus der Tasche.

Fallzahlen in einigen Kommunen mehr als verdoppelt

Die Kripo bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02162/377-0. In mehreren Kommunen im Kreis Viersen ist die Zahl der Taschendiebstähle in diesem Jahr drastisch angestiegen, örtlich haben die Fallzahlen teilweise mehr als verdoppelt. Die Polizei reagiert mit Aufklärungskampagnen und fährt auch Sondereinsätze.

Taschendiebe sind aber auch in anderen Kommunen sehr aktiv. NRW-weit hinken die Fallzahlen - trotz Corona und Lockdown im Frühjahr - nur wenig hinter denen des Vorjahres zurück. Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss beispielsweise hatte es in den vergangenen Tagen mit mehreren Taschendiebstählen in Meerbusch-Büderich, Neuss uns Jüchen. Tatorte waren auch hier Supermärkte, aber auch Busse und Bushaltestellen.

Tipps, wie man sich gegen Taschendiebe schützen kann, gibt es hier.