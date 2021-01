Kündigungsdrohung: Viele Behinderte sind verunsichert

An Rhein und Ruhr. Können Menschen mit Behinderung ins Homeoffice? Landschaftsverband Rheinland spricht von Missverständnissen und will flexibel agieren

Angelika Schulz war das Risiko zu groß - sie lässt ihren Sohn Matthias (39) derzeit nicht in der Werkstatt der Fliednerwerke in Mülheim arbeiten. Auch, wenn der damit seinen Arbeitsplatz riskiert. Oder zumindest riskierte. Die Lage der rund 34.000 Menschen mit Behinderungen, die in den Werkstätten im Rheinland arbeiten, ist zumindest unübersichtlich. Und die Akteure müssen sich zumindest fragen lassen, ob die Kommunikation mit der sensiblen Klientel immer angemessen war.

Denn das, was jetzt als Heilmittel gegen die Corona-Pandemie gepriesen wird - das Homeoffice - kommt für Menschen mit Behinderung nicht immer in Frage und war phasenweise sogar strikt verboten. Als im September 2020 die Werkstätten wieder in den Vollbetrieb gingen, machte der Träger, der Landschaftsverband Rheinland, unmissverständlich deutlich: Die Werkstätten seien nunmehr angehalten „in gewohntem Umfang und zu den vereinbarten Konditionen“ wieder Leistung zu erbringen. „Ein Fernbleiben führt also zur Nichtabrechnung, gegebenenfalls sogar zur Beendigung der Maßnahme. Beschäftigte, die nicht wieder am Werkstattangebot teilnehmen, sind daher als abwesend zu werten.“

"Aufgrund des Fernbleibens werden Sie abgemeldet"

Die Folge: Die Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen Essen beispielsweise sprach "Abmeldungen" aus - gleichbedeutend mit der Kündigung, denn offiziell handelt es sich bei den Arbeitsplätzen in den Werkstätten um Reha-Maßnahmen. "Aufgrund des pandemiebedingten Fernbleibens des Werkstattplatzes wird die Kostenübernahme seitens des LVR nicht mehr gewährleistet. Deswegen werden Sie mit Ablauf des 30.11.2020 vorläufig von unserer Einrichtung abgemeldet", hieß in einem Schreiben, das die 23-jährige, geistig behinderte Josephine mit einer knappen Woche Vorlauf erhielt, ergänzt um den Hinweis, sie möge sich bitte um Krankenversicherung und Grundsicherung kümmern.





Ein Ansinnen, dass nicht nur ihren Vater Markus Boegershausen, sondern auch den Landesverband der Lebenshilfe auf die Palme brachte. Im Dezember, bei bereits rasch steigenden Infektionszahlen, machte er deutlich: "Pragmatische Lösungen können auch Möglichkeiten der Heimarbeit sein, die geprüft werden sollen. Der zeitweilige Verlust des Arbeitsplatzes mit allen daraus resultierenden Konsequenzen kann immer nur der wirklich allerletzte Schritt sein. Ein Fehlen aus Angst vor Ansteckung kann da doch nicht ausschlaggebend sein“, so Bärbel Brüning, Landesgeschäftsführerin Lebenshilfe NRW.

"Die Theodor Fliedner Stiftung distanziert sich von dieser Haltung"

Auch die Fliednerwerke fühlten sich mit dem Druck des Landschaftsverbandes, so lange wie möglich einen normalen Werkstattbetrieb aufrecht zu erhalten,: „In aller Deutlichkeit distanziert sich die Theodor Fliedner Stiftung von dieser Haltung“, hieß es bereits im September. Das Problem der Werkstätten: Individuelle Lösungen für die Beschäftigten zu finden, ist nicht leicht und das Personal reicht nicht, um einerseits die Werkstätten am Laufen zu halten und gleichzeitig behinderte Menschen in ihrem Zuhause bei der Arbeit zu begleiten.





Heribert Piel, Leiter der Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen Essen (GSE), beschreibt den Balanceakt, den er für seinen Betrieb mit rund 1700 behinderten Menschen jeden Tag vollführt. „Derzeit sind wieder knapp die Hälfte der Mitarbeiter bei uns in den Betrieben“, berichtet er. Krankheit, Resturlaub, Quarantäne – und eine in vieler Hinsicht labile Klientel seien die Gründe für den recht hohen Schwund.

Bereits seit dem 11. Mai 2020 sind die Werkstätten wieder geöffnet – im Frühjahr zunächst vorsichtig und flexibel, auch mit Unterstützung in der häuslichen Umgebung, mit Hygiene- und Abstandskonzepten. „Wir haben in unseren Werkstätten keinen gesicherten Fall einer Infektion“, berichtet Piel stolz. Aber er weiß auch: „Die Ängste sind damit nicht weg.“ Auch Markus Boegershausen aus Essen hat für seine Tochter Josephine entschieden: Die Arbeit in den Werkstätten ist zu riskant, sie bleibt zuhause. Man könne ja, so sein Vorschlag an die GSE, ihr Arbeit nach Hause bringen.

Homeoffice verfehlt das Therapieziel, meint der LVR

„Wenn jemand Pizzakartons faltet, mag das ja noch gehen“, sagt Heribert Piel. Bei der Produktion von Vorhängeschlössern oder im Garten- und Landschaftsbau werde es schon schwieriger, bei vielen Produkten gehe es nicht ohne Werkstatt. Und aus seiner wie auch aus Sicht des Finanziers, des Landschaftsverbandes Rheinland, ist es damit auch nicht getan. „Die Werkstätten erfüllen immer auch einen Rehabilitationsauftrag und sollen die behinderten Menschen auch betreuen und begleiten und seine persönliche und soziale Entwicklung im Auge behalten“, sagt Annette Esser, eine der Leiterinnen des Bereichs Eingliederungshilfe beim LVR. Mit anderen Worten: Homeoffice verfehlt das Therapieziel.

Heribert Piel hat durchaus Verständnis für diese Position, „denn die Kosten für die Arbeitsplätze sind durchaus beträchtlich.“ Doch auch aus seiner Sicht hat der Landschaftsverband sehr lange – bis Anfang 2021, als die Infektionszahlen bereits wieder deutlich höher waren - darauf bestanden, dass die Mitarbeiter tatsächlich in die Werkstätten kommen. Erst am 7. Januar 2021 wurde der Werkstattbesuch wieder freigestellt, die betreuenden Kräfte der Werkstätten dürfen auch wieder ihre Mitarbeiter mit Behinderung zuhause oder in der Wohnstätte begleiten.

LVR: Arbeitsplatz ist eine personenbezogene Reha-Leistung

Anfang Januar hat die GSE die Abmeldung von Josephine zurückgenommen. Angelika Schulz ist weiter besorgt um ihren Sohn: Zwar wurde ihr versichert, sie könne ihren Sohn ja jederzeit wieder anmelden und er bekäme seinen Arbeitsplatz wieder, doch sie traut der Zusage nicht. Sogar der LVR selbst vermutet, dass viele behinderte Mitarbeiter vor einer Abmeldung zurückschrecken sind. Weil der Werkstattlohn – samt der damit erworbenen Rentenansprüche – doch einige hundert Euro mehr ausmachen können als es der Rückfall auf Hartz IV bedeuten würde. Dennoch haben sich nach Angaben des LVR rund 170 Menschen im Rheinland in der Corona-Pandemie vom Werkstattbesuch abgemeldet.

Für die anderen gilt: „Zumindest einmal in der Woche sollte es einen Kontakt geben, per Telefon, Hausbesuch oder durch einen Besuch des Beschäftigten in der Werkstatt“, so Annette Esser. „Denn der Arbeitsplatz in der Werkstatt bleibt eine personenbezogene Reha-Leistung.“ Angelika Schulz hat für ihren Matthias bislang darauf verzichtet. „Der hat in der Werkstatt ohnehin nur in einem Plexiglaskasten an seinem Tisch gestanden und ein bisschen gemalt“, sagt sie.