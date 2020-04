Ladenöffnungen: Verband spricht von diskriminierender Lösung

In NRW dürfen ab Montag auch Einrichtungshäusern und Babyfachmärkte wieder öffnen. Für diese Branchen hat das Land eine Sonderregelung getroffen. Bund und Länder hatten sich am Mittwoch darauf verständigt, alle Geschäfte bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche, sowie - unabhängig von der Größe - Autohäuser, Fahrradhändler und Buchhandlungen die Öffnung zu erlauben. Mit der Erlaubnis für Möbelhäuser (ohne Gastronomie und Kinderbetreuung) und den Babyfachmärkten geht NRW einen Sonderweg.

Weiterhin nicht öffnen werden dagegen große Einkaufszentren oder Kaufhäuser wie Karstadt oder Kaufhof und wohl auch die meisten Filialisten wie H&M oder Schuhketten wie Deichmann. Sie dürfen ihre Verkaufsfläche nicht verkleinern. Kritik daran kommt vom Einzelhandelsverband. „Wir hatten und eine diskriminierungsfreie Öffnung gewünscht“, sagt Wilhelm Bommann, Geschäftsführer des Handelsverband Niederrhein NRW. Es bleibe eine Ungleichbehandlung.

Wilhelm Bommann, Geschäftsführer des Handelsverband Niederrhein. Foto: Foto: Handelsverband

Nach der Entscheidung in Berlin blieben zunächst viele Fragen unter den Einzelhändlern. „Viele waren verunsichert, ob sie öffnen dürfen“, so Bommann. Mit dem NRW-Erlass herrscht nun Klarheit. „Es ist schön, dass es nun ein Anfang ist“, so Bommann. Aber mehr eben nicht. „Es wurde unterstellt, dass die Fußgängerzonen überlaufen werden und Kaufhäuser und größere Filialisten zu Magneten werden“, erklärt Bommann. Aber man müsse auch die Gegebenheiten der Städte sehen. In Duisburg wo es eine breite Fußgängerzone gibt, sei es eine andere Situation als vielleicht in kleineren Städten mit engen Gassen.

„Viele Einzelhändlern ist die Existenzangst auf die Stirn geschrieben“, so Bommann. Noch einmal mindestens zwei Wochen sei für die meisten Betriebe nur schwer auszugleichen. Und ob die kleineren Boutiquen jetzt den Umsatz machen, den sie bräuchten, sei auch noch eine Frage.

Für Centro-Manager Marcus Remark war die Lage am Donnerstagmittag noch immer unklar. Auch er hätte es für „alltagstauglicher“ angesehen, wenn allen Geschäften die Erlaubnis unter Hygiene-Auflagen erteilt worden wäre. „Die Menschen verhalten sich alle sehr vernünftig und sind sehr vorsichtig: Sie halten ausreichend Abstand und setzen sich nicht auf Bänke, wenn dort andere Leute sitzen.“ Und so fragt auf Bommann, warum in einem größeren Bekleidungsladen nicht das funktionieren sollte, was bereits in den Supermärkten und Discountern seit Wochen geht. Viele Händler hätten bereits Konzepte zur Einhaltung der Hygiene-Vorschriften erarbeitet oder würde sie derzeit erarbeiten, die sie nun wohl erst am 4. Mai umsetzen können.