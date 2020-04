Laga: Hygienekonzept sieht Maskenpflicht für Besucher vor

Kamp-Lintfort Land NRW prüft das Hygienekonzept, das die Landesgartenschau GmbH vorgelegt hat. Ob am 5. Mai in Kamp-Lintfort eröffnet werden kann, ist unklar.

Erst am Montag gibt es wohl eine klare Entscheidung, ob die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort am Dienstag, 5. Mai, öffnen kann. In der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag, in der entschieden wird, wie es ab Montag in NRW weitergeht, geht es auch um die Frage, ob Botanische Gärten, Tierparks und Landesgartenschauen öffnen dürfen. Ein Hygienekonzept, das die Landesgartenschau GmbH für die Eröffnung erstellt hat, liegt dem Land NRW gerade vor. "Dies wird jetzt vom Land geprüft", so Laga-Pressesprecherin Nina Meise.

Interaktive Bildschirme müssen gereinigt werden

Die Hygienemaßnahmen sehen unter anderem vor, dass wenn geöffnet werden kann, in bestimmten Bereichen Maskenpflicht herrschen wird. "Dazu gehören dann Ausstellungsräume wie die Pavillons oder die Blumenhalle", erklärt Meise. Auch im "Infozentrum Stadt und Bergbau" sowie im Lehrstollen, auf dem Gärtnermarkt und im Shuttlebus müssten Schutzmasken getragen werden.

Im Infozentrum werden die Bildschirme, die interaktiv sind und von den Besuchern berührt werden können, regelmäßig gereinigt. "Auf den Toiletten befinden sich fest verbaute Desinfektionsspender", sagt die Pressesprecherin.

Bislang nur Spaziergänge auf Laga-Gelände möglich

Was genau den Besuchern auf dem Gelände ab dem 5. Mai erlaubt ist und was nicht – das ist noch offen. Bislang waren nur Spaziergänge durch den Zechenpark möglich. "Wir hoffen, dass wir in Abstimmung mit dem Land und unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln am 5. Mai weitere Bereiche öffnen können", so Meise.