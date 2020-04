Landhausküche „to go“ in Nierswalde

Goch-Nierswalde. Lecker essen in Coronazeiten – das klappt. Das Nierswalder Landhaus in Goch etwa bietet seine Speisekarte online an – das Essen gibt’s am Fenster

Es ist schon ein bisschen seltsam – Essen ist fertig – am „to go Fenster.“ Aber was ist in diesen Zeiten nicht anders?

Niederrhein Nierswalder Landhaus Frisches aus der Region, Qualität, saisonale und regionale Inspiration – das zeichnet das Nierswalder Landhaus aus. Heimisches Wild wird das ganze Jahr über angeboten. In dieser Coronazeit gibt es die kulinarischen Sinnesfreuden zum Abholen. Man kann telefonisch bestellen, per Fax oder per Mail mit einem „Bestellschein“ oder über den Online-Shop. Wegen der behördlichen Vorschriften darf der Gast nicht ins Restaurant kommen, sondern muss zur vereinbarten Zeit vor dem „to go-Fenster“ warten, bis er kontaktlos die Speisen hingestellt bekommt. Bestellzeiten: Montag bis Freitag: 10 bis 20 Uhr. Abholzeiten 17 bis 20.30 Uhr. Samstag, Sonntag sowie an Feiertagen: Bestellzeiten 10 bis 20 Uhr. Abholzeiten 12 bis 14.30 Uhr und 17 bis 20.30 Uhr. Das Hotel ist für Geschäftsreisende weiterhin buchbar. Eine Versorgung mit Frühstück und Abendessen wird im Rahmen der Corona-Bestimmungen angeboten. www.nierswalder-landhaus.de

Sigrid und Richard Dittrich haben vor zwölf Jahren einen sehr ungewöhnlichen Schritt in die Gastronomie gewagt: Sie haben in Nierswalde, mitten in tiefer niederrheinischer Ländlichkeit und fernab jedes städtischen Gewirres die alte Dorfgaststätte mit kulinarischem Leben gefüllt. Und dazu haben sie das leerstehende alte Schulgebäude gleich gegenüber in ein charmantes Hotel mit 17 Zimmern umgefrickelt – mir ganz viel Liebe zum Detail und ausnahmsweise mal gemütlichem Schulklassenambiente.

Jan Hollendung. Kocht für sein Leben gern – und lässt sich immer wieder Überraschendes einfallen.. Foto: Nierswalder Landhaus / Privat

Das hat auch Spitzenkoch Jan Hollendung inspiriert, und der zaubert denn so seine ganz besonderen Kreationen von klassischer, traditioneller, bodenständiger und moderner Küche auf die Teller – das mögen längst nicht nur die Nierswalder und: das kommt auch bei einem Normal-Gourmet gut an.

Wie wäre es denn mit einem Topinambur-Crémesüppchen mit Tahiti Vanille?

Ein Topinambur-Crèmesüppchen mit Tahiti Vanille wäre so eine Entdeckung. Oder die, natürlich, selbstgemachte Wild-Currywurst. Oder der Landhaus-Teller, Variationen vom Pfalzdorfer Landschwein serviert als Medaillon, gefülltes Röllchen und Knusper-Schnitzel an Champignon Rahmsoße… Und die hausgemachten Hugos...

Und nun: Corona. Auf der gemütlichen Terrasse mit Blick auf Dorfteich, Kräutergarten und Dorfplatz sind 140 sonnengemütliche Sitzplätze nicht besetzt – und innen müssen die Tische auch leer bleiben.

Lecker Essen in Corona-Zeiten

„Das ist wirklich eine schlimme Zeit“ sagt Chefin Sigrid Dittrich. Aber: Wer sagt, dass, wenn das Landhaus geschlossen sein muss, auch die Küche kalt bleibt?

Das Nierswalder Landhaus – ein beliebtes Ausflugsziel für Radler, Kurzzeittouristen und alle die, die moderne, niederrheinische Küche entdecken möchten. Foto: Nierswalder Landhaus / Privat

Die Dittrichs und Koch Jan Hollendung haben das „Landhaus to go“ erfunden: feine Kulinarik zum Abholen – zu bestellen telefonisch oder im Online-Shop. „Vorspeisen, Suppen, Hauptgerichte und Desserts in gewohnter Qualität“, sagt Sigrid Dittrich.

Und hier geht's zum Nierswalder Landhaus

Das hat ein bisschen James Bond-Atmosphäre, wenn es heißt: „Sie müssen zur vereinbarten Zeit vor dem „to go-Fenster“ warten, bis wir Ihnen kontaktlos die Speisen hinstellen.“ – Aber nun, es funktioniert. „Unsere Verpackungen sind überwiegend biologisch abbaubar“, versichert Sigrid Dittrich. „Und auf Wunsch kochen wir komplette Menüs zum Erwärmen im Wasserbad, wenn Sie einen besonderen Anlass haben.“

Die Online-Speisekarte wechselt, im Moment der Renner: Spargel mit Rehschnitzel oder Schmörkes. Edelfischmedaillons mit Gamba. Oder der Landhausburger. Und zum Abschluss eine Mousse au Chocolat. Zum Beispiel. Ach, auch das: Unternehmen werden auf Vorbestellung mit „köstlichem Fingerfood“ beliefert, sozusagen als Alternative zum Geschäftsessen.

Lecker und frisch aus der Region. Foto: Eduard BEHRENDT / FFS

Das Landhaus-Rezept:Erdbeer-Spargel-Salat

Die Zutaten:

– 400 g Spargel

– 100 g Felderdbeeren

– 125 ml Weißweinessig

– 1/4 Zwiebel

– ½ TL Senf

– ½ Knoblauchzehe

– 50 ml Olivenöl

– 250 ml Sonnenblumenöl

– Salz, Zucker, Pfeffer

– frische Zitronenmelisse



Die Zubereitung:

Den Spargel schälen, bissfest kochen und anschließend in schräge, etwa zwei Zentimeter lange Stücke schneiden. Felderdbeeren waschen und vierteln. Aus dem anderen Zutaten ein Dressing bereiten. Spargel und Erdbeeren vorsichtig unterheben. Frische Zitronenmelisse klein schneiden und darüber verteilen.

Wir wünschen guten Appetit!