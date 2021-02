Protest gegen das geplante Gesetzespaket zum Insektenschutz: Bauernvertreter vor dem angestrahlten Bundesumweltministerium in Bonn.

Insektenschutz Landwirte demonstrieren vor Bundesumweltministerium in Bonn

Bonn. Durch die geplanten Gesetze fürchten Bauern in NRW Ertragsverluste auf bis zu 150.000 Hektar. Werbung für kooperativen Naturschutz.

Landwirte aus verschiedenen Teilen Nordrhein-Westfalens haben an diesem Donnerstagabend (4. Februar 2021) vor dem Bundesweltministerium in Bonn demonstriert. "Bauern brauchen Vertrauen - Bauern leben Insektenschutz schon heute - ohne Gesetz" wurde großflächig an die Hauswand des Ministeriums projiziert.

Der Protest richtete sich gegen das Gesetzespaket zum Insektenschutz, das am 12. Februar im Kabinett beraten wird. Die Bauern fürchten Beschränkungen auf bundesweit über einer Million Hektar, in NRW auf bis zu 150.000 Hektar - etwa durch ein geplantes Pestizidverbot auf zehn Meter breiten Gewässerrandstreifen.

In der Folge werde es Ertragsverluste geben, die nicht kompensiert werden, hieß es. Die Bauern gehen davon aus, dass Förderungen für bisher erfolgte freiwillige Naturschutzleistungen wegfallen, wenn Gebiete pauschal unter Schutz gestellt werden.

Bauernpräsident Conzen schreibt an CDU-Chef Laschet

"Wir lehnen diesen Regelungswahnsinn ab", sagte der rheinische Bauernpräsident Bernhard Conzen. Er hatte sich zuvor schon in einem Schreiben an den CDU-Bundesvorsitzenden und NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet gewandt mit der Bitte, sich weiter für kooperativen Naturschutz einzusetzen.

Die Protestaktion fand - corona-auflagen-konform - mit Abstand und im kleinen Kreis von etwa 25 Personen statt. Vertreten waren Rheinischer Landwirtschafts-Verband (RLV), Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband (WLV) sowie Landfrauen und Landjugend.