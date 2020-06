Landwirte in NRW legen immer mehr Blühstreifen an

An Rhein und Ruhr. NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) will die Mittel für die Biodiversitätsberatung bei der Landwirtschaftskammer kräftig aufstocken.

Mohn, Kornblumen, Lichtnelken, Phalicea, Wildkräuter & Co.: Landwirte in Nordrhein-Westfalen legen auf ihren Äckern immer mehr Blühstreifen an. Auf etwa 6200 Hektar summierten sich die Flächen nach Angaben der Landwirtschaftskammer im Jahr 2019, 2010 waren es noch 530 Hektar gewesen.

Bienen, Hummeln, Käfer und andere Insekten profitieren, ebenso die Vogelwelt. "Blühstreifen sind in der Landwirtschaft nur eine Maßnahme zur Förderung der biologischen Vielfalt", sagte Kammersprecher Bernhard Rüb an diesem Samstag (6. Juni 2020) der Redaktion. Andere seien zum Beispiel Schwalbenpfützen, das Stehenlassen von Getreidestoppeln, Feldvogel-Inseln und Lesesteinhaufen (gut für Eidechsen).

Neuanträge bis zum 30. Juni

Beim Besuch eines Blühstreifens in Bonn kündigte NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) an, die Biodiversitätsberatung in der Landwirtschaft ausbauen zu wollen. Für 2021 seien 1,7 Millionen Euro beantragt. Laut Bernhard Rüb würden diese Mittel die Kammer in die Lage versetzen, die Zahl der Berater in dem Bereich auf 15 zu verdoppeln und flächendeckend Biodiversitätsberatung anzubieten.

Die Anlage von Blühstreifen gehört - wie extensive Grünlandnutzung - zu den sogenannten Agrarumweltmaßnahmen. NRW-weit erhielten dafür im vergangenen Jahr erhielten 10.944 bäuerliche Betriebe insgesamt 53 Millionen Euro Fördergeld. Neuanträge können noch bis zum 30. Juni gestellt werden, wie das NRW-Umweltministerium mitteilte.

Stiftung koordiniert 300 Projekte im Rheinland

Heinen-Esser appelliert an Landwirte, sich noch stärker an solchen Maßnahmen zu beteiligen. In Bonn besuchte die Ministerin einen 3420 Quádratmeter großen Blühstreifen im Messdorfer Feld. Erich Gussen, Vizepräsident der rheinischen Bauern, erklärte, die Landwirte stünden zu ihrer Verantwortung für die Artenvielfalt. Zahlreiche Projekte und Maßnahmen zeugten davon. Die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft koordiniert solche Natur- und Artenschutzmaßnahmen - mittlerweile 300 Projekte mit mehr als 500 Landwirten, Gärtnern und Forstwirten.