Lange Verfahren, fehlende Flächen, viele Klagen

Der Bau neuer Windräder an Land ist im vergangenen Jahr in Deutschland auf den tiefsten Stand seit mehr als 20 Jahren eingebrochen. Nach vorläufigen Zahlen der Fachagentur Windenergie an Land wurden nur 276 neue Windenergieanlagen in Betrieb genommen. Hauptgründe sind lange Genehmigungsverfahren, zu wenig ausgewiesene Flächen und viele Klagen. Gesicherte Zahlen für NRW liegen bislang nur für die ersten drei Quartale vor. Lediglich 21 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 72 Megawatt waren bis Ende September 2019 in Betrieb gegangen. Fürs Gesamtjahr hatte der Landesverband Erneuerbare Energien (LEE) zuletzt mit etwa 40 neuen ans Netz genommenen Windrädern gerechnet. 2018 waren es 110 Anlagen gewesen, 2017 sogar 307. Zwischen Aachen und Minden drehten sich zuletzt insgesamt rund 3700 Windräder mit einer Gesamtleistung von knapp 6000 Megawatt. Damit liegt NRW bei der Windkraft an Land auf Platz 4 unter den Bundesländern. (dpa/dum)