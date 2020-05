An Rhein und Ruhr. Um sich von der Kontaktsperre abzulenken, ist Tulay Hövelmann aus Hünxe fast jede freie Minute im Garten. Ihr fehlt die Nähe zu ihrer Schwester.

Tülay Hövelmann verbringt viel Zeit in ihrem Garten. Seit dem Ausbruch des Coronavirus ist die grüne Oase hinterm Haus zu ihrem ganz persönlichen Rückzugsort geworden. „Ich habe in den letzten Tagen einiges eingepflanzt und die Hochbeete fertig gemacht“, erzählt die 50-Jährige aus Hünxe. Gurken, Tomaten, Kürbisse, Kräuter – die Liste der Nutzpflanzen, die im Familiengarten wachsen, ist lang. „Wir hoffen, im Sommer viel ernten zu können“, erzählt Tülay.

Vor allem hoffe sie jedoch auf ein baldiges Ende der Kontaktsperre: „Am liebsten schon morgen“, so die zweifache Mutter. Die Arbeit im Garten sei zwar eine willkommene Ablenkung. „Ein richtiger Alltag kommt aber nicht zustande.“ Was fehle, seien die spontanen Treffen mit ihren Freunden und der Familie. Die regelmäßigen Besuche von ihren beiden Nichten Mia und Lilly. Und die Nähe zu ihrer Schwester. „Deniz vermisse ich ganz besonders.“

Tanzen mit Nichte Lilly: Kurs fällt vorerst aus

Seit einigen Wochen beschränke sich der Kontakt auf WhatsApp-Nachrichten und gelegentliche Videoanrufe. „Wir haben die persönlichen Treffen so weit wie möglich eingeschränkt“, sagt Tülay. Und Gespräche übers Smartphone seien einfach nicht dasselbe. „Ich telefoniere ab und zu mit Deniz. Wir bauen uns gegenseitig auf und erzählen uns, wie der Tag lief.“ Zoobesuche, Übernachtungen oder Spaziergänge durch den Wald seien mit ihren beiden Nichten aber vorerst gestrichen. Auch der wöchentliche Tanzkurs mit Lilly kann aktuell nicht stattfinden.

Einen kleinen Lichtblick gibt es bei ihrem 15-jährigen Sohn: „Er geht seit anderthalb Wochen wieder in die Schule“, erzählt Tülay. Die Jahrgangsstufe 10 sei in zwei Gruppen aufgeteilt worden, damit die Gesamtschüler trotz Corona-Krise für ihre Abschlussprüfungen lernen können. „So richtig vorbereitet ist aber glaube ich keiner der Jugendlichen“, sagt die 50-Jährige. Auch die Aufgaben, die ihr Sohn nach Hause geschickt bekommen hat, seien im Laufe der Zeit immer weniger geworden.

Schulsituation: „Mein Sohn ist da deutlich entspannter“

Zwar werde er die Zulassung zur Oberstufe sicherlich erreichen, sagt Tülay. Aus der Welt seien die Probleme damit aber noch nicht. „Es fehlt ja Stoff, der dann in wenigen Wochen eingeholt werden muss.“ Aber können die Schulen im nächsten Schuljahr überhaupt wieder normal öffnen? Und müssen dann eventuell auch die Abiturprüfungen angepasst werden? Viele offene Fragen, über die sich Tülay und ihr Mann seit dem Ausbruch des Coronavirus Gedanken machen. „Mein Sohn ist da deutlich entspannter.“

Ihr selbst bleibe im Moment nichts anderes übrig als abzuwarten. „Ich arbeite im Offenen Ganztag an einer Grundschule.“ Bis die Schulklassen wieder nach und nach den Unterricht aufnehmen, beschränke sich ihre Arbeitszeit auf wenige Stunden pro Woche. „Wir haben den Kindern, die wir normalerweise im Offenen Ganztag betreuen, Sachen zusammengestellt und in den Briefkasten geworfen“, sagt Tülay. „Damit sie sehen, dass wir noch an sie denken.“

Urlaub in Österreich auf der Kippe

Ihre freie Zeit verbringt die 50-Jährige im Garten oder mit Aufgaben, die sie sonst eher zur Seite geschoben hätte. „Ich mache all das, wozu ich mich im stressigen Berufsalltag nicht aufraffen kann.“ Ihr Ehemann gehe weiterhin Vollzeit arbeiten und der jüngere Sohn habe wieder mit dem Sport angefangen. „Auf Fußball muss er noch verzichten, aber er joggt und macht Kraftübungen.“ Falls Tülay mal eine Pause braucht, spaziere sie für einige Minuten im Wald. So habe jedes Familienmitglied einen gewissen Freiraum. „Mein älterer Sohn ist bereits ausgezogen.“

Für die ersten zwei Wochen der Sommerferien steht Urlaub in Österreich auf dem Programm. Zumindest, falls Corona der Familie keinen Strich durch die Rechnung macht. „Noch haben wir die Reise nicht storniert. Ich hoffe so sehr, dass es klappt“, sagt Tülay. „Wir könnten abschalten und einfach mal die Seele baumeln lassen.“ Erste positive Anzeichen gebe es ja bereits. Falls es doch nichts wird, bliebe nur noch Urlaub im eigenen Garten. Für genug Essen wäre jedenfalls gesorgt. Und vielleicht könnte bis dahin auch Schwester Deniz wieder vorbeischauen.