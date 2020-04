Lockerung der Corona-Maßnahmen: vollere Städte, leere Läden

An Rhein und Ruhr. Nach Wochen dürfen wieder einige Geschäfte öffnen. Der große Ansturm bleibt aus. Die Einzelhändler atmen in der Corona-Zeit nur „leicht“ auf.

Endlich, die Schuhläden haben wieder geöffnet. Noch nicht alle. Aber kurz nach 10 Uhr in der Weseler Innenstadt kommen die ersten Kundinnen mit neuen Sneakers und Kinderschuhen aus Deichmann. „Das musste jetzt sein“, sagt eine junge Mutter. Natürlich habe sie noch Schuhe zu Hause. „Aber es ist doch schön, dass wenigstens einige Geschäfte wieder geöffnet haben.“ Dass der Kaufhof schräg gegenüber noch geschlossen hat, kann sie nicht verstehen. Die könnten doch genauso die Hygienevorschriften einhalten. Und es sei doch für den Einzelhandel wichtig, „da hängen doch auch Jobs dran.“

Wolfdietrich Degler, Vorsitzender der Werbegemeinschaft in Wesel, ist wie viele Einzelhändler skeptisch, dass die jetzigen Lockerungen schon helfen, die Umsatzeinbußen der vergangenen Wochen auszugleichen. Foto: Foto: Markus Weissenfels / FFS

Nach vier Wochen Corona-Zwangspause konnten in Wesel die meisten Geschäfte wieder öffnen. C&A oder H&M nicht. Ihre Verkaufsfläche ist zu groß. Dabei sind sie neben dem Kaufhof ein Magnet in der City. Vielleicht blieb auch deshalb der Ansturm in den Geschäften aus. Denn ob bei Esprit, in der Parfümerie Pieper oder auch bei New Yorker – auf Einlass warten mussten die Kunden mittags nicht. Lediglich vor Fielmann gab es eine Warteschlange. Neue Brille, neue Gläser, Sonnenbrille – „das ist wichtig, dass die wieder richtig öffnen können. Sonst brauche ich noch nichts, aber wenn ich schon mal wieder in der Stadt bin, gucke ich gleich mal, wer noch so auf hat“, sagte eine ältere Dame, die aber noch was warten musste. Sie war Nummer Sieben in der Schlange. „Aber ich habe ja Zeit.“

„Wir müssen abwarten, was kommt“

Die haben die Einzelhändler nicht mehr, wenn es darum geht, die Umsatzeinbußen des letzten Monats wieder reinzuholen. „Wir müssen einfach abwarten, was kommt“, sagt Wolfdietrich Degler, Vorsitzender der Werbegemeinschaft in Wesel. Er ist Inhaber eines Barrique und verkauft Weine, Destillate und Essenzen. Die Händlerschaft in der Stadt begrüße die Teilöffnung der Geschäfte. Man spüre auch, dass mehr Menschen in der Stadt unterwegs sind. „Ich hatte heute Morgen auch schon mehr Kunden.“ Aber ob sich die Öffnung schon für alle Geschäfte rechnet?

Sicherheitspersonal weist im Forum in der Duisburger City den Kunden den Weg. Foto: Foto: STEFAN AREND / FFS

Die Skepsis bleibt. Wilhelm Bommann, Geschäftsführer des Handelsverbands Niederrhein, spricht von „einem leichten Aufatmen“, das im mittelständigen und kleinen Einzelhandel zu spüren ist. Der Verband hat unter seinen Mitgliedern eine Blitzumfrage durchgeführt. Perspektivisch fallen die Prognosen der Geschäftsleute zurückhaltend aus. „Die meisten geben an, dass die geplanten Jahresergebnisse nicht zu realisieren sind. Man hat Angst, dass die Frequenz wie wir sie vor Corona hatten, nicht zurück kommt“, sagt Bommann.

Die Königstraße in Duisburg ist gut besucht

Auch in Duisburg sind die Sorgen unter den Einzelhändlern groß. Die Königstraße ist gut besucht. Die Menschen nutzen das sonnige Wetter und bummeln über die Einkaufsmeile – und das nicht immer nur zu zweit und im erforderlichen Abstand. Und das, obwohl die meisten Geschäfte hier noch zu haben. Sie sind zu groß – oder haben in der kurzen Zeit, seitdem sie wissen, dass sie öffnen dürfen kein Hygienekonzept umsetzen können.

Geschäfte wie Saturn haben noch geschlossen

Im Forum oder der Königsallee haben die Schuhläden, zwei, drei Bekleidungsketten und ein Modeschmuckgeschäft geöffnet. „Wo wollen Sie hin?“ fragt der Servicemitarbeiter am Eingang. „Zu Saturn“, antwortet das Pärchen, immerhin mit Mundschutz ausgestattet. „Saturn hat noch zu.“ Und damit geht es für das junge Paar die nächste Tür wieder raus. Schließlich sollen die Leute nicht bummeln und sich zum Zeitvertreib in den Malls aufhalten.

In den geöffneten Geschäften geht es in der Regel ruhig zu. Die Inhaber haben sich vorbereitet: Desinfektionsmittel am Eingang, Hinweisschilder, Körbe oder Signaletiketten, die Kunden mit in den Laden mitnehmen müssen, damit nicht zu viele auf einmal durch die Regale stöbern, viele Mitarbeiter tragen Mundschutz.

„Es wäre schön, wenn alle Länder an einem Strang ziehen würden“

Auch Boris Roskothen, Inhaber des gleichnamigen Spielwarenladens in Duisburg und Vize-Präsident der Niederrheinischen IHK, geht in die Kundenberatung mit Mundschutz. Er wünscht sich, dass auch die Kunden einen tragen würden. Grundsätzlich begrüßt auch er die Teilöffnungen, sagt aber auch, „dass es schön wäre, wenn alle Länder an einem Strang ziehen würden und es nicht diese Wettbewerbsverzerrung geben würde.“ Man werde das Gefühl nicht los, dass die Lockerung nicht immer logisch geregelt wurde. „Es riecht nach Lobbyismus“, sagt er mit Blick auf die Möbelhäuser, die nur in NRW öffnen dürfen.