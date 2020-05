Corona: LVR öffnet acht seiner 15 Museen wieder für Besucher

Das Niederrhein-Museum in Wesel muss noch warten - und sechs andere LVR-Museen auch. Aber mit immerhin acht von 15 Museumsstandorten nimmt der Landschaftsverband Rheinland ab Dienstag, 5. Mai, den Museumsbetrieb wieder auf. Dabei müssen Besucher allerdings mit etlichen Einschränkungen leben: Keine Shops, keine Cafés, auch noch keine Spielplätze und deutlich weniger Besucher. Kleiner Trost: So lange nicht das volle Ausstellungsprogramm geboten werden kann, ist der Eintritt frei.

Die wieder geöffneten Museen sind: der APX in Xanten, die St. Antony-Hütte in Oberhausen, die Gesenkschmiede in Solingen, die Freilichtmuseen in Kommern und Lindlar, das Max-Ernst-Museum in Brühl, die Landsynagoge Rödingen sowie die Alte Papiermühle in Bergisch-Gladbach. Die Öffnungszeiten wurden eingeschränkt: dienstags bis sonntags ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Museumsbereich wurde neu konzipiert

Dabei, so Milena Karabaic, LVR-Dezernentin für Kultur, ist in allen Häusern der Museumsbesuch neu konzipiert worden in Abstimmung mit den örtlichen Gesundheitsämtern. Die Corona-Regeln sorgen daher auch beim Museumsbesuch für deutliche Einschränkungen: Keine Gruppenführungen, keine museumspädagogischen Angebote, dafür mehr Aufsichtspersonal, das dafür sorgen soll, dass sich die Besucher nicht vor Attraktionen knubbeln. Noch ein Wermutstropfen: Alles, was es sonst anzufassen und auszuprobieren gibt, bleibt erst mal abgesperrt.

Das beginnt schon damit, dass die Zahl der Besucher eingeschränkt wird: in den geschlossenen Häusern ist Mundschutz-Pflicht, in den Freilichtmuseen wurde die Besucherzahl auf 1000 Gäste pro Tag begrenzt. Milena Karabaic hofft, dass man ab Sommer ein Online-Ticketsystem anbieten kann, das hilft, die Besucher auf die einzelnen Öffnungstage und verschiedene Tageszeiten zu verteilen.

Im Notfall müssen einzelne Gebäude wieder schließen

Ansonsten, so schilderte es Josef Mangold, Leiter des Freilichtmuseums Kommern, wird es eine verstärkte Aufsicht geben, die dafür sorgt, dass sich die Besucher gut auf dem Gelände verteilen und die "Einbahnstraßen-Regelungen" in den einzelnen Gebäuden des Freilichtmuseums eingehalten werden. Notfalls werde man einzelne Gebäude auch wieder schließen müssen.







"Einiges wird anders sein als gewohnt und das Kulturvergnügen in unseren Häusern findet unter anderem Vorzeichen statt. Aber ein Vergnügen mit Erkenntnisgewinn soll es nach wie vor sein“, so Karabaic. Das Niederrhein-Museum in Wesel ist übrigens für die zweite Welle der Wiedereröffnungen vorgesehen, so der LVR.