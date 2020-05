Mehrere illegale Straßenrennen beschäftigen Polizei in NRW

Mehrere mutmaßliche illegale Straßenrennen beschäftigen die Polizei in Nordrhein-Westfalen. An diesem Dienstag (12. Mai 2020) meldeten die Beamten in Minden-Lübbecke, dass drei Pkw am Abend zuvor in Minden die Ringstraße entlang gerast waren. Auf der Flucht vor einer Streife sollen die unbekannten Fahrer teilweise auf über 160 Km/h beschleunigt haben.

Die Polizei im Kreis Mettmann hatte gestern von einem Rennen berichtet. Zwei schwarze Mercedes AMG und ein Motorrad - womöglich eine Suzuki - waren in der Nacht zu Sonntag einer Streife auf dem Winkelsweg in Langenfeld aufgefallen. Die Fahrer wähnten sich offenbar im Actionstreifen "Fast & furious": Als eine Ampel auf Grün sprang, starteten sie mit quietschenden Reifen und gaben Vollgas.

Kradfahrer zeigte einen "Wheelie"

Den Angaben zufolge sollen Geschwindigkeiten von mehr als 110 Km/h gefahren worden sein, wo nur 50 und später 70 erlaubt waren. Der Motorradfahrer soll kurzzeitig einen "Wheelie" absolviert haben, also nur auf dem Hinterrad gefahren. Ein Mercedes stoppte, als die Polizisten ihr Blaulicht einschalteten. Ein 25-jähriger Solinger (25) saß am Steuer. Die Beamten zogen seinen Führerschein ein, die Ermittlungen dauern an.

"Keine Schauplätze für ein Kräftemessen"

Weitere mutmaßliche Rennen wurden am Wochenende aus Köln und Dortmund gemeldet. Zuvor gab es Fälle in Düsseldorf und im Hochsauerlandkreis. "Der öffentliche Verkehrsraum und seine Straßen sind keine Schauplätze für ein Kräftemessen oder zur Selbstinszenierung", mahnte eine Sprecherin des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) auf Nachfrage der Redaktion.

Um verbotenen Kraftfahrzeugrennen zu begegnen, schöpfe die Polizei in NRW alle rechtlichen Möglichkeiten aus - dazu gehöre der Einzug von Führerscheinen ebenso wie das Beschlagnahmen von Fahrzeugen. Im Jahr 2019 registrierten die Beamten nrw-weit 659 solcher Rennen nach 474 im Vorjahr. Für angefangene Jahr 2020 liegen nach Angaben der LZPD-.Sprecherin noch keine belastbaren Zahlen vor.