Sterben in Corona-Zeiten: Meine Oma, ein Opfer des Virus

Wie sie auf dem Foto lacht! Ein herzliches, zufriedenes Lachen schenkt sie uns auf dieser Aufnahme, die vor vier Jahren bei einem gemeinsamen Urlaub auf Wangerooge entstand. So war sie. Fröhlich, beliebt, zurückhaltend, bescheiden. Jetzt ist meine Oma tot. Sie starb in einer Zeit, in der alle Welt über das Coronavirus redet, in der alte Menschen isoliert werden, in der Angehörige nicht ins Krankenhaus kommen, um diejenigen zu besuchen, um die man sich sorgt. Sie starb in einer Zeit, in der nur eine begrenzte Zahl an Trauergästen zur Beerdigung kommen darf. Das Leben in Zeiten von Corona ist nicht einfach. Das Sterben aber ist unmenschlich.

Eigentlich ist es ein schöner Sonntag. Die Sonne scheint, meine Oma sitzt auf Abstand bei meiner Tante im Garten. Ein wenig Geselligkeit im sonst so einsamen Corona-Alltag. Im August sollte Oma Irene 90 Jahre alt werden, anschließend wollte sie sich einen kleinen Urlaub mit einer Seniorenfreizeit gönnen. Doch plötzlich geht es ihr an diesem Tag im Garten nicht gut. Ihr Blutdruck steigt an, meine Tante ruft den Notarzt. Später werden wir in einem Bericht lesen, dass der Blutdruck bei 239 zu 122 stand. Unfassbar.

Sie ist fit, geht spazieren, näht

Im vergangenen Jahr hat sie zwei Stents bekommen. Das hat sie gut weggesteckt. Überhaupt ist sie fit für ihr Alter. Sie lebt selbstständig in der eigenen Wohnung, geht jeden Tag spazieren, verbringt als gelernte Schneiderin noch im hohen Alter Zeit an der Nähmaschine.

Der Notarzt nimmt sie also mit ins Krankenhaus, wo sie als erstes auf das Coronavirus getestet wird. Bis das Ergebnis da ist, verbringt sie die Zeit auf der Corona-Station. Solange werden nur ein paar wenige Tests gemacht, weitere Untersuchungen müssen warten. All das erfährt meine Mutter, wenn überhaupt, nur mühselig auf Anfrage per Telefon. Sie kommt nicht ins Krankenhaus, Besucher sind zu diesem Zeitpunkt nicht zugelassen.

Nach der Entlassung aus der Klinik geht es ihr wieder schlecht

Der Test ist negativ, Oma ist nicht mit dem Coronavirus infiziert, auch der Blutdruck sinkt. Drei Tage später wird sie aus dem Krankenhaus entlassen. Ihre Blutdruckmedikamente sind angepasst worden, so mancher Wert müsste nochmal überprüft werden.

Meine Eltern holen sie ab, ich bekomme Oma ganz kurz zu Gesicht, auf der Rückbank des Autos. Sie trägt eine Maske. Es gehe ihr ganz gut, sagt sie. Ich glaube ihr, will ihr ein paar Tage Zeit geben, damit sie wieder richtig in Form kommt. Heute weiß ich: Das war der letzte Tag, an dem ich meine Oma lebend gesehen habe.

Nur einen Tag später, es war der 30. April, stellt meine Mutter beim Besuch fest, dass es ihrer Mutter doch nicht gut geht. Sie bekommt schlecht Luft, ihr ist übel, der Puls rast, Schwindel übernimmt das Kommando im Kopf. Meine Eltern wägen ab, am nächsten Tag ist ein Feiertag, die Ärzte haben geschlossen. Was tun? Sie haben keine Wahl: Am frühen Abend bringen sie meine Oma Irene wieder ins selbe Krankenhaus. An der Pforte müssen sie Abschied nehmen, die Tasche mit den nötigsten Utensilien geben sie dem Pflegepersonal.

Bis tief in die Nacht telefoniert meine Mutter mit der Stationsschwester, möchte wissen, wie es ihr geht, welche Untersuchungen gemacht werden, ob es vielleicht schon die Ahnung einer Diagnose gibt. Sie wird vertröstet, soll später nochmal anrufen, und später, und später. Um kurz vor Mitternacht ist klar: Oma bleibt im Krankenhaus. Sie wird wieder auf das Coronavirus getestet, hat dieses Mal aber wohl eine zweite Frau auf dem Zimmer. Isoliert – aber irgendwie auch nicht.

Irgendetwas stimmt nicht mit ihr

Meine Mutter und meine Tante telefonieren täglich mit ihr. Sie bekommt wieder besser Luft, der Blutdruck scheint in Ordnung zu sein. Doch meine Mutter spürt: Irgendetwas stimmt nicht. Am Abend setzt wieder Übelkeit bei ihrer Mutter ein, der Schwindel ist hartnäckig. Sie isst nicht. Das ist ungewöhnlich für Oma. Sie isst eigentlich sehr gern und hat ihren festen Rhythmus. Und klingt sie nicht auch ein bisschen verwirrt, vielleicht hat sie auch Angst allein im Krankenhaus? Bei früheren Klinikaufenthalten waren wir Angehörigen dabei, konnten mit den Ärzten reden, Fragen stellen.

Meine Mutter versucht, einen Arzt ans Telefon zu bekommen. Schon diese vielen Versuche, die Experten zu erreichen, kosten Nerven. Ist ein Arzt dran, wird nur das Nötigste erwähnt, für viele Fragen bleibt kaum Zeit. Wir wissen nun, dass bei Oma auch Beinwickel gemacht worden sind. Warum, das wissen wir nicht. Und wir wissen inzwischen, dass auch der zweite Corona-Test negativ war. Bis das Ergebnis da war, vergeht wieder – vielleicht wertvolle – Zeit.

Eigentlich verlangen wir nicht viel, finde ich. Wir möchten, dass die Ursache für die Übelkeit und den Schwindel gefunden wird, dass Oma die entsprechende Behandlung erhält. Ist das zu viel verlangt?

Wie geht es nach dem Krankenhausaufenthalt weiter?

Dann will die Ärztin sie wieder entlassen – obwohl sich meine Oma noch immer übergeben muss und über Schwindel klagt. Meine Mutter sagt noch zur Ärztin, dass sie doch erst aus dem Hospital entlassen werden könne, wenn die Ursache für den Zustand klar sei. Der Ärztin schien der Einwand nicht zu gefallen. „Das haben Sie nicht zu entscheiden. Wir haben Corona.“

Gleichzeitig überlegen meine Tante und meine Mutter, wie es nach dem Krankenhaus weitergeht, wenn ihre Mutter noch nicht fit ist. Denn die Ärztin befand nach einer Visite bei meiner Oma, dass sie „zu fit für die Geriatrie“ sei.

Wir haben Glück und erhalten einen Platz in der Kurzzeitpflege. Oma ist einverstanden, sie wird an dem Donnerstag vor Muttertag hingebracht. Allerdings muss sie in Quarantäne. Muss das denn sein? Sie kommt doch direkt aus dem Krankenhaus, ist zweimal negativ auf Corona getestet worden.

Es muss sein. Wir akzeptieren es aus Rücksicht auf die anderen Bewohner und das Personal.

Schwierige Entscheidungen bei der Beerdigung Oma war gläubig. Wir wussten, dass sie sich eine klassische Beerdigung wünschen würde. Gottesdienst, eine Erdbestattung in einem Sarg mit einem Blumengesteck, in Erinnerungen schwelgen beim gemeinsamen Kaffeetrinken. Wir konnten ihr diesen letzten Wunsch erfüllen, wenn auch unter erschwerten Corona-Bedingungen. Der Trauerfeier durften maximal 20 Personen beiwohnen. Wen lädt man ein, wen nicht? Es war eine quälende Entscheidung für uns alle. Einige ältere Trauergäste sagten aufgrund des Corona-Infektionsrisikos von allein ab, andere traten freiwillig zurück, um keinen Platz zu blockieren. Der Bestatter hat uns ermöglicht, Abschied von unserer Mutter, Schwiegermutter und Oma zu nehmen. Er hat sie in seiner Trauerhalle aufgebahrt, damit wir das tun konnten, was wir während der Krankenhausaufenthalte und Quarantäne nicht konnten: Wir durften ihr ein letztes Mal ins Gesicht blicken, ihren Arm streicheln. Dafür sind wir dankbar.

Oma darf wenigstens auf den Balkon, ein wenig frische Luft schnappen. Aber: Auf dem Teller liegt jedoch wieder nur Zwieback, in der Tasse schwimmt blasser Kamillentee. Ihr ist übel und schwindelig. Mensch Oma, das wird schon, denke ich voller Überzeugung. Nur drei Tage später, an Muttertag, kommt der Notarzt. Er weist sie wieder ins Krankenhaus ein, dieses Mal in ein anderes. Die Arme. Aber wenn es sein muss, dann muss es sein.

Oma ist in der Nacht gestürzt

Am nächsten Montagmorgen fragt meine Mutter auf der Station nach, wie es ihrer Mutter geht. Sie erfährt: Oma ist in der Nacht gestürzt. Es sei direkt eine CT-Aufnahme gemacht worden, aber es seien keine Schäden erkennbar. Und: Oma liegt auf der Isolierstation. Es wird noch auf das Ergebnis des Corona-Tests gewartet. Schon wieder? Ja. Es ist inzwischen der dritte.

Am Dienstag klingelt das Telefon: Ein Arzt rattert schnell herunter, dass meine Oma gerade verstorben sei. Allein, auf der Corona-Isolierstation.

Wir wissen bis heute nicht, woran. Aber wir wissen, dass auch der dritte Corona-Test negativ war.

Meine Oma, sie starb nicht an Corona. Sie starb irgendwie wegen Corona.