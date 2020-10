Ziel von Metalldieben: einer der "Mühlsteine"-Brunnen in der Alt-Viersener Fußgängerzone.

Kriminalität Metalldiebe klauen Ablaufroste von Brunnen in Viersener City

Am Niederrhein. 20.000 Euro Schaden: Stadtmitarbeiter entdeckten den Diebstahl bei morgendlichen Reinigungsarbeiten.

Die zum Laubengang angeordneten Platanen prägen die Fußgängerzone in Alt-Viersen - und eben die Brunnen. Das Wasserspiel-Ensemble "Mühlsteine" ist jetzt von Metalldieben heimgesucht worden, an vier der sechs Brunnen entwendeten die Unbekannten die Ablaufroste. Weil die Roste extra neu angefertigt werden müssen, beziffert die Stadt den Schaden auf etwa 20.000 Euro.

Der Diebstahl war bei morgendlichen Reinigungsarbeiten entdeckt worden. "Die Roste trägt man nicht mal eben so weg", sagte ein Stadtsprecher an diesem Freitag (30. Oktober 2020) auf Nachfrage der Redaktion. Um etwaigen Unfallgefahren vorzubeugen, wurden die Ablauf-Löcher abgedichtet. Alle Brunnen in der Fußgängerzone waren Mitte Oktober abgestellt worden und werden derzeit winterfest gemacht.

Sachschaden fast immer größer als der Beuteerlös

NRW-weit sind Metalldiebstähle seit Jahren eine Plage. Die Täter haben es , plündern Friedhöfe und Kirchen, montieren Dachrinnen und Regenrohre an Privathäusern ab und suchen immer wieder auch die Deutsche Bahn heim. Der angerichtete Sachschaden ist fast immer um ein Vielfaches höher als der Erlös, der durch die Beute erzielt werden kennen.