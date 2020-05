Mettmann: Stromausfall nach Brand in Umspannwerk

Zahlreiche Haushalte in Mettmann waren am Dienstagmorgen ohne Strom.

Mettmann. Nach einem Feuer in einem Umspannwerk in Mettmann waren viele Haushalte ohne Strom. Durch die Druckwelle wurde das Gebäude leicht beschädigt.

Ein Brand in einem Umspannwerk in Mettmann hat am frühen Dienstagmorgen zu einem Stromausfall in großen Teilen der rund 40.000 Einwohner zählenden Stadt geführt. Ein Leistungsschalter sei abgebrannt und habe eine Verpuffung ausgelöst, teilte die Feuerwehr mit. Verletzt worden sei niemand.

Der abgebrannte Leistungsschalter im Umspannwerk an der Elberfelder Straße in Mettmann. Foto: Feuerwehr

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten Mitarbeiter der Firma Westnetz die Anlage demnach bereits zum Teil wieder in Betrieb genommen. Durch die Druckwelle sei das Gebäude leicht beschädigt worden. Wie viele Haushalte wie lange ohne Strom waren, blieb zunächst unklar. (dpa)