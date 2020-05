Missbrauchskomplex: Soldat (26) aus Wesel legt Geständnis ab

Im landesweit zweiten Prozess im Kindesmissbrauchs-Komplex Bergisch Gladbach hat der Angeklagte am Dienstag ein umfangreiches Geständnis abgelegt. Der 26-jährige Soldat Bastian S. aus Wesel soll seinen Stiefsohn, seine Tochter, seine Nichte sowie die Tochter eines Chat-Partners missbraucht haben. Ihm werden sexueller Kindesmissbrauch in 33 Fällen sowie die Herstellung kinderpornografischer Schriften vorgeworfen.

Beim Prozessauftakt räumte S. die Vorwürfe weitgehend ein. Seine Taten bezeichnete er im Nachhinein als „totalen Schwachsinn“. Am häufigsten missbrauchte der Angeklagte auch nach eigenen Worten seine eigene Tochter, die bei der ersten Tat gerade erst zwei Jahre alt geworden war.

Sein Chat-Partner und Freund Jörg L. aus Bergisch Gladbach habe ihn dazu angeregt, auch den seinen heute sechsjährigen Stiefsohn zu missbrauchen. Bei einem gemeinsamen Sauna-Besuch mit L. soll der Angeklagte auch die zu diesem Zeitpunkt 23 Monate alte Tochter des Mannes aus Bergisch Gladbach missbraucht haben.

Soldat hatte bis Juni 2019 eine Wohnung in Kamp-Lintfort

Die meisten Missbrauchsfälle spielten ab Mai 2018 sich in einer Wohnung in Kamp-Lintfort ab, in der S. bis Juni 2019 mit seiner Ehefrau und den beiden Kindern wohnte. Von manchen der Übergriffe fertigte S. Videos und Bilder an, nach eigenem Bekunden, damit sich Chat-Bekanntschaften daran „aufgeilen“ konnten. Im Juni 2019 offenbarte sich sein Stiefsohn der Mutter. Daraufhin zeigte sich S. auf Anraten des Jugendamtes selbst an. Die Staatsanwaltschaft verzichtete allerdings auf eine Hausdurchsuchung.

Wenige Monate später missbrauchte S. nach eigenen Angaben seine damals siebenjährige Nichte. Zu einem mit L. geplanten gemeinsamen Missbrauch der Nichte und der Tochter des Bergisch Gladbachers, für den L. bereits Reizwäsche für die Kinder erworben hatte, kam es nicht mehr. Im Oktober durchsuchte die Polizei die Wohnung von L. und stellte umfangreiches Beweismaterial sicher. Kurze Zeit später wurde auch S. in Untersuchungshaft genommen.