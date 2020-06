Der verheerende Brand im Krefelder Zoo in der Neujahrsnacht 2020 hat viele Menschen erschüttert.

Krefelder Zoo Nach Affenhaus-Brand: Zoo Krefeld will neuen Affenpark bauen

Krefeld Teile des Krefelder Fußballstadions kommen dem Zoo zugute. Die Fläche wird um 4000 Quadratmeter erweitert. Neuer Affenpark wird 2 Hektar groß.

Nach dem verheerenden Brand im Krefelder Zoo in der Neujahrsnacht plant der Krefelder Zoo ein neues, größeres Affenhaus. Dafür soll ein Teil des Krefelder Fußballstadions Grotenburg zur Verfügung gestellt werden. Wenn die Pläne verwirklicht werden, werden dort zwischen 30 und 40 Menschenaffen leben. Für die Erweiterung samt Neubau rechnet der Zoo aus Erfahrungen anderes Zoos wie Stuttgart oder Rostock mit Investitionen jenseits der 20 Millionen Euro.

Die Pläne des Zoos stellten Zoodirektor Dr. Wolfgang Dreßen und Krefelds Stadtspitze am Donnerstag der Presse vor. Demnach soll der Zoo eine Fläche von 4000 Quadratmetern dazu bekommen. Dafür soll ein Teil der Parkfläche der Grotenburg (Verlust von 58 Parkplätzen) und die Kunstrasenfläche weichen.

Zoo Krefeld: Bau des Affenparks könnte fünf bis zehn Jahre dauern

Der Affenpark soll in verschiedenen Abschnitten gebaut werden. Zoochef Dreßen spricht von einem mehrjährigen Projekt, mit einer Bauzeit von fünf bis zehn Jahren müsse gerechnet werden, erklärte er auf Anfrage. Allerdings soll der neue Affenpark in modularer Bauweise erfolgen, womöglich könnte in zwei bis fünf Jahren bereits der jetzige Gorillapark erweitert, im zweiten Schritt die Anlage für die Orang Utas gebaut sein.

Platz finden sollen hier zukünftig wieder drei bedrohte Menschenaffenarten: Borneo-Orang-Utans, Westafrika-Schimpansen und Flachlandgorillas. Die neue Anlage soll statt Platz für 30 bis 40 Menschenaffen bieten, vor dem Brand lebten rund 20 Menschenaffen im Krefelder Zoo.

Bisher 2,5 Millionen Euro an Spenden gesammelt

Eine nie dagewesene Spendenbereitschaft haben die Zoofreunde erlebt: Bereits in der Neujahrsnaht gab es erste Spenden, in den ersten vier bis fünf Wochen liefen weit über 30.000 Spenden ein. Zum Stand 1. Juni stehen für den Bau des neuen Affenparks bislang 2,5 Millionen zur Verfügung. Es werden weiterhin Spenden gesammelt.

Die beiden überlebenden Schimpansen Bally und Limbo seien laut Zoodirektor Dreßen „körperlich und psychisch sehr stabil“. Allerdings wird für sie ein neues Zuhause gesucht, die Anfrage laufen. Der Zoochef rechnet damit, dass zum Ende des Jahres Abschied genommen werden müsse.

In der Neujahrsnacht ist sind mehr als 50 Tiere ums Leben gekommen. Eine Himmelslaterne steckte das Gebäude in Brand.

Das ehemalige Affenhaus ist inzwischen abgerissen.