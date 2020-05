Roermond. Einige Corona-Maßnahmen in den Niederlanden werden gelockert. Auch das Outlet in Roermond darf öffnen - unter Auflagen. Die wichtigsten Infos.

Die Sicherheitsregion Limburg hat zusammen mit der Gemeinde beschlossen, dass das bekannte Designeroutlet Roermond (DOC) ab dem 11. Mai wieder öffnen kann - allerdings unter bestimmten Sicherheitsvorkehrungen. Auch andere Geschäfte und Einkaufszentren in den Niederlanden treffen derzeit entsprechende Vorkehrungen für ein sicheres Einkaufen während der Corona-Pandemie.

Die Sicherheitsregion Limburg teilte am Donnerstagnachmittag auf Anfrage dieser Redaktion mit, das vom DOC eingereichte Sicherheitskonzept mache ein sicheres Einkaufen während der Corona-Pandemie möglich. Die Wiedereröffnung beziehe sich aber nicht auf Geschäfte, die Lebensmittel verkaufen. Ab dem 1. Juni sollen in den Niederlanden die Gastronomien wieder öffnen können, dann auch im DOC.

Designeroutlet Roermond (DOC) war seit dem 21. März geschlossen

In Absprache mit dem Designer-Outlet kläre die Sicherheitsregion eigenen Angaben zufolge, welche Schritte bis zur Wiedereröffnung notwendig sind. Das Kabinett habe am Mittwoch die Regel „Bleibt so viel wie möglich zu Hause“ in „Bleibt zu Hause, wenn ihr Beschwerden habt“ verändert, so die Sicherheitsregion in der Pressemitteilung. Damit sei „Fun Shopping“ wieder ein Stück mehr möglich geworden.

Das Designeroutlet in Roermond war am 21. März aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus’ in den Niederlanden geschlossen worden. Die Sicherheitsregion Limburg-Nord wollte mit dem Schritt speziell eindämmen, dass zahlreiche Kauftouristen aus dem In- und Ausland das Outlet besuchen.