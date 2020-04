Nachwuchsarbeit bei den Brandgänsen am Niederrhein

Am Niederrhein. Die Brandgänse gehen in die Familienplanung. Sie zupft sich Daunen aus fürs Nest, er gibt mit seinem roten Kamm an… Peter Malzbender erzählt.

Die Brandgans gehört zu den Halbgänsen; und das ist kein Blödsinn. Soll heißen, dass sie trotz ihrer gänseartigen Gestalt und beachtlichen Größe nicht in die Unterfamilie der Schwäne und Gänse gehört.

Halbgänse bilden eine eigene Unterfamilie. Um die Verwirrung auf die Spitze zu treiben: halb Ente, halb Gans – so nicht wenige wissenschaftlich arbeitende Ornithologen. Auch hier hat die Evolution wieder an Details gefeilt, die der Spezies Brandgans zugutekommt. Den Schnattertieren dürfte das ziemlich piepe sein, weil es ja zu ihrer Grundausstattung gehört.

150 bis 200 Brutpaare in NRW

Brandgänse sind gefiederte Schmuckstücke. Im Vordergrund eine Gans, dahinter zwei Ganter. Foto: Peter Malzbender

Und bildschön sind sie, ein echter Hingucker mit kontrastreichem, farbenprächtigem Federkleid. Männchen wie Weibchen. Brandgänse sind vornehmlich Küstenvögel. Ihr Bestand wird derzeit in Deutschland zwischen 6500 und 8000 Brutpaaren geschätzt.

Am liebsten brüten Brandgänse unterirdisch – in nicht befahrene Kaninchenbauten

In NRW gibt es nur 150 bis 200 Paare. Und davon sind die meisten entlang der Rheinschiene am Unteren Niederrhein beheimatet. Bereits in den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts trudelten hier die ersten schmucken Eyecatcher unter den Schwimmvögeln aus den Küstenregionen bei uns ein. Es dauerte natürlich eine geraume Zeit bis die Vögel in unserer Region eine kleine, stabile Population auf die rosaroten Latschen bringen konnten.

Wie und wo kann so ein auffällig gefärbter, mittelgroßer und kräftiger „Entenvogel“ bei uns überhaupt einigermaßen gefahrlos brüten? Am liebsten unterirdisch in nicht befahrene Kaninchenbauten. Die Röhren sollten ein bis zwei Meter von Böschungsabbruchkanten etc. ins Erdreich gehen; am geeignetsten im Rheinvorland, an Kolken oder in der Nähe von seichten, naturnahen Stillgewässern.

Peter Malzbender, unser Gast-Autor. Und seit vielen Jahren Vorsitzender der Kreis-Gruppe Wesel im NABU. Foto: Malzbender

Sind die Erdröhren zu eng von den Kaninchen gefertigt, schmeißen sich die Brandgänse selbst ins Zeug. Sie rutschen dann bäuchlings voran in die jeweilige Röhre, erweitern die Engstellen, indem sie mit den Schwimmhautfüßen kräftige Rückwärtspaddelbewegungen initiieren, um möglichst viel Erdsubstanz nach draußen zu schaufeln.

Dann rupft Madam sich samtweiche Daunen aus

Der Ganter hat seinem Weibchen mögliche Bauten präsentiert. Die Gans begutachtet und entscheidet. Die Arbeit bei der Ausstattung der potenziellen Brutröhre wird in der Regel allein vom emsigen Weibchen erledigt.

Derweil der Schönling aufpasst, dass seiner Partnerin keine Gefahr droht. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Am Ende der geeigneten Erdröhre hat sie einen größeren Brutkessel gescharrt. Dann rupft Madam sich samtweiche Daunen aus ihrem Gefieder, baut ein üppiges Nest, in das sie 7 bis 12 Eier legt und alleine rund 30 Tage lang bebrütet. Das Gelege wird erst nach dem letzten Ei bebrütet.

Niederrhein Brandgans und Fuchs in einem Bau Brandgänse bleiben sich als Paar ein Leben lang treu. Ebenso ihrem Brutplatzgebiet. Trotzdem vollziehen die Vögel jährlich eine imposante Balz. Mit rasanten Zickzack-Flugkapriolen und Kopfnick-Halsverrenkungen an Land und auf dem Wasser.

Dem Ganterschwillt zur Balzzeit der „Kamm“: ein feuerroter Höcker auf dem Oberschnabel, der sich schon während der Brutzeit wieder zurückentwickelt. Die Gefahren in der Natur ermöglichen es nur einer jungen Brandgans pro Brut zu überleben und ins Winterquartier zu gelangen, so die Forscher. Europaweit ist schon häufiger nachgewiesen worden, dass in großen Kaninchenbau-Anlagen mit vielen Röhren sowohl Fuchs als auch Brandgänse gleichzeitig erfolgreich für Nachwuchs sorgen können. Zu der Zeit herrscht Burgfrieden. Das Rheinhochwasser, das seit Wochen bei uns ziemlich gleiches Niveau hält, blockiert zurzeit noch viele potenzielle Bruthöhlen im Rheinvorland. Gegen Ende April beginnen die Brandgänse am Niederrhein mit der Eiablage.

Dies bringt den Vorteil, dass die Jungen ziemlich synchron schlüpfen. Spätestens drei Tage danach haben sich alle Küken ausgiebig so trocken geputzt, dass sie endlich vom Weibchen aus dem Dunkeln ans Licht geführt werden können.

Gans und Ganter sind auf der Hut

Hier wartet bereits der Ganter. Gemeinsam werden die Kleinen auf schnellstem Weg zum nächsten seichten Gewässer gelotst. Gans und Ganter müssen Tag und Nacht auf der Hut sein, um sich und den Nachwuchs vor natürlichen Fressfeinden zu schützen. Fuchs, Waschbär, Hermelin und Co. führen sich gerne auch Küken als Happen zu.

Auch in tieferen niederrheinischen Gewässern lauern Gefahren. Hecht und Wels tauchen blitzschnell auf und schnappen oder saugen sich regelmäßig kleines Wassergeflügel von der Oberfläche.

Die Nahrung der Brandgans besteht vor allem aus kleinen Schnecken, Muscheln und Würmern, aber auch aus Insekten und Wasserpflanzen. Beim Nahrungserwerb durchseihen sie im Vorwärtsschreiten unter seitlicher Pendelbewegung des Kopfes das Wasser. Dabei ist die maximale Wassertiefe nur 40 Zentimeter, in der sie erfolgreich Nahrung finden.