Nazi-Affäre: AfD-Chef gegen Parteiausschluss für Helferich

Der AfD-Politiker Helferich steht wegen umstrittener Äußerungen in einem Chat in der Kritik. (Archivbild)

Berlin. AfD-Chef Chrupalla lehnt ein Parteiausschlussverfahren gegen Matthias Helferich ab. Der NRW-Landesvize steht wegen rechter Chats in der Kritik.

AfD-Chef Tino Chrupalla lehnt ein Parteiausschlussverfahren gegen den wegen Chatnachrichten mit NS-Bezug in der Kritik stehenden NRW-Landesvize Matthias Helferich ab. Chrupalla verwies am Sonntag im ARD-„Sommerinterview“ auf einen Beschluss des Bundesvorstands vom vergangenen Montag, wonach Helferich seines Amtes als stellvertretender Landesvorsitzender enthoben und mit einer Ämtersperre belegt werde. Dies sei einstimmig auch mit der Stimme von Ko-Parteichef Jörg Meuthen beschlossen worden, so Chrupalla.

Meuthen seinerseits strebt dagegen ein Parteiausschlussverfahren gegen Helferich an. Darüber stimmte der Vorstand Berichten zufolge vor der Abstimmung über die Ämtersperre ab. Sechs Vorstandsmitglieder sollen dafür gestimmt, die sechs weiteren sich enthalten haben. Nach ARD-Informationen schrieb Meuthen eine Email an den Bundesvorstand, in der er Chrupalla angriff, weil dieser nicht zu einem Parteiausschlussverfahren bereit sei.

Helferich: Nazi-Chats erneut Thema im AfD-Vorstand?

Am Montag könnte das Thema erneut im AfD-Vorstand zur Sprache kommen. Chrupalla machte in dem ARD-„Sommerinterview“ klar, dass er weiter nicht für ein Ausschlussverfahren stimmen wird. „Wir haben als Bundesvorstand eine klare Entscheidung getroffen und die steht“, sagte der AfD-Spitzenkandidat für die Bundestagswahl. Die gegen Helferich beschlossenen Maßnahmen seien „das Maximale und mit das Härteste, was das Parteienrecht hergibt“, so Chrupalla.

Helferich hatte sich 2017 in einem nicht öffentlichen Facebook-Chat als „das freundliche Gesicht des NS“ bezeichnet. Der AfD-Politiker aus Dortmund erwähnte in dem Chat demnach auch Kontakte in die Neonazi-Szene der Stadt. Sein bürgerliches Image pflege er nur zum Schein. Helferich ist Bundestagskandidat der AfD mit guten Chancen auf Einzug in das Parlament. (afp)

