Neues Adenauer-Buch: Politik hat viel mit Gärtnern gemein

Schwere Zeiten erfordern Geduld - im Garten kann man sie erlernen, wusste Konrad Adenauer. Jede Blüte wartet auf ihre Zeit. Es dauert, bis ein Baum Früchte trägt. Für den ersten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland war der Garten Lernort und Kraftquell zugleich, aber auch eine Metapher fürs Politische.

58 Stufen führen hinauf. Auf der einen Seite liegt der Drachenfels, auf der anderen die Rhein-Insel Nonnenwerth. Der Garten am Adenauer-Haus in Rhöndorf bei Bonn ist ab 1937, Terrasse für Terrasse, auf einem alten Weinberg angelegt worden. Adenauer (1876-1967) selbst hat beides, Garten und Haus, penibel geplant wie später die junge Republik.

Lob von Kritiker Denis Scheck

Als "Obergärtner der Bundesrepublik" habe sich der Christdemokrat und rheinische Katholik verstanden, ist Autor Christian Feyerabend überzeugt: "Von den Früchten zehrt Deutschland bis heute." Mit dem Fotografen Roland Breitschuh hat Feyerabend im Kölner Greven Verlag "Adenauer - der Garten und sein Gärtner" vorgelegt - "ein radikales Buch über die wahren Wurzeln der Bundesrepublik", wie Literaturkritiker Denis Scheck jetzt bei der Präsentation befand.

Als Oberbürgermeister von Köln hatte Adenauer dafür gesorgt, dass die Bürger mit dem Grüngürtel einen Rückzugsort bekamen. Der Garten in Rhöndorf war seiner während Nazi-Herrschaft und Kriegsjahren, aber auch darüber hinaus. Ein Ort der Inspiration: Eine frühe Titelseite des Magazins "Der Spiegel" von 1948 zeigt den späteren Kanzler in Gartenmontur. "Ich bin Gärtner, der sät, hegt und pflegt und wachsen lässt", sagte Adenauer über sich.

Praktisch: Die Harke mit dem Hammerkopf

Vom Gartenphilosophen Karl Foerster (1874-1970) und dem Zusammenklang von Haus und Garten hat sich Adenauer inspirieren lassen. Der fotografische Blick in Rhöndorf zeigt: Die Räume nach Süden haben draußen in Zimmergröße ihre Entsprechung (etwa "Schlafzimmergarten"). Adenauer führte Gartenbuch, notierte, was wie blühte, machte praktische Erfindungen wie die Harke mit dem Hammerkopf. "Die Pflanzen sprach er mit botanischem Namen an", weiß Feyerabend.

Adenauer hegte seine legendären Rosen (die er aber nicht züchtete). Er erfreute sich an Darwin-Tulpen ("klare Farben") und am blauen Flachs. Obst und Gemüse waren sehr wichtig und wurden ab 1939 immer wichtiger, als Adenauer den Garten dezidiert auf Kriegswirtschaft umstellte. Aus späteren Italien-Urlauben brachte der Kanzler Pflanzen mit, die bis dahin im Rheinland nicht wuchsen. Das Mikroklima von Rhöndorf meint es gut mit Feige & Co. "Die Vegetation ist Köln immer 14 Tage voraus", berichtet Feyerabend.

"Dinge nicht zusammenzwingen"

Garten ist für Adenauer aber immer auch Politik gewesen, im Großen wie im Kleinen. Nach der Bundestagswahl 1949 wurden auf dem Rhöndorfer Anwesen beim Treffen mit Leuten wie Erhardt und Strauß die Weichen für die spätere Kanzlerschaft gelegt. Und aus frühen Kreuzungsversuchen von Blumen wusste Adenauer, dass man "Dinge nicht zusammenzwingen kann" - eine Erkenntnis, die den Politiker in der jungen Bundesrepublik, solange es eben ging, eine Große Koalition verhindern ließ, wie Autor Feyerabend feststellt.

Dem Rhöndorfer Bäckermeister Profittlich drohte der Adenauer mit dem Verlust des CDU-Parteibuches, falls dieser mit anderen eine Seilbahn auf den Drachenfels baut - was zur Folge gehabt hätte, dass man von oben auf den Adenauer-Garten hätte blicken können.

Die Seilbahn wurde nie gebaut.

(Feyerabend/Breitschuh: "Adenauer - der Garten und sein Gärtner", Greven verlag, Köln, 200 Seiten, 179 Abbildungen, 30 Euro)

Informationen zu Adenauer-Haus und -Garten gibt es hier. Der Garten gehört zum Europäischen Gartennetzwerk.