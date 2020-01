Bei einem Brand in dem Haus in der niederländische Provinz Gelderland nahe der deutschen Grenze zum Kreis Kleve sind drei Menschen gestorben.

Duiven. Bei einem Feuer im niederländischen Duiven sind drei Menschen ums Leben gekommen. Der Ort liegt nur wenige Kilometer vom Kreis Kleve entfernt.

Niederlande: Drei Tote bei Hausbrand im Gelderland

Drei Menschen sind bei einem Feuer im niederländischen Duiven nahe der deutschen Grenze zum Kreis Kleve um Leben gekommen. Ein Passant hatte den Brand in einem alleinstehenden Haus am Freitag bemerkt, wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP berichtete. Versuche, die Menschen in dem Haus zu wecken, schlugen fehl.

Duiven liegt nur wenige Kilometer von Kleve und Emmerich am Niederrhein entfernt, nahe der Stadt Arnheim. Der amtierende Bürgermeister Jacques Niederer sprach von einem „tieftraurigen Ereignis“ und einem „schwarzen Tag für Duiven“. Die Ermittlung der Brandursache werde wohl noch dauern.

Ursache des Brandes in Duiven bislang noch unbekannt

Nach Angaben der Regionalzeitung „Gelderlander“ hatte ein Fußgänger den Brand in Duiven gegen acht Uhr den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehr meldete, dass die geschlossenen Rollläden vor den Fenstern im Obergeschoss aufgebrochen werden mussten, bevor die Löscharbeiten begannen. Anwohner wurden angewiesen, drinnen zu bleiben.

Um 10 Uhr wurde bekannt, dass drei Menschen nur noch tot geborgen werden konnten. Es handle es sich bei den Toten um einen Mann und zwei Frauen. Die Identifikation sei noch im Gange, so die Polizei. Es sei noch nicht klar, ob es sich um die Bewohner des Hauses handle. Nachbarn sagten der Zeitung „De Telegraaf“, die Opfer seien ein Ehepaar und seine Tochter. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. (red mit dpa)