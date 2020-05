Die Niederlande lockern ihre Corona-Maßnahmen . Ab dem 1. Juni sollen Restaurants, Cafés und Kinos den Betrieb aufnehmen dürfen. Ab 1. Juli sind Lockerungen für den Tourismus geplant.

. Ab dem 1. Juni sollen den Betrieb aufnehmen dürfen. Ab 1. Juli sind geplant. Die Grenze zur Niederlande ist offen , Kontrollen an der Grenze gibt es kaum noch

, Kontrollen an der Grenze gibt es kaum noch NRW hat die Quarantäne-Pflicht für Rückkehrer aus der EU ab dem 15. Mai aufgehoben

für Rückkehrer aus der EU ab dem 15. Mai aufgehoben In den Niederlanden verschiedene Maßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus weiterhin einzudämmen

Update, Freitag 22. Mai, 16.21 Uhr: Sommerurlaub in den Niederlanden wird trotz der Coronakrise möglich sein – es gelten aber weiterhin Einschränkungen. „Deutsche können über die niederländische Grenze einreisen und Urlaub in den Niederlanden machen, solange sie sich an die hier geltenden Regeln halten“, teilte eine Sprecherin der niederländischen Regierung auf Anfrage dieser Redaktion mit.

Das NRW-Nachbarland wird schrittweise seine Corona-Maßnahmen lockern – das gilt auch für den Tourismus. Schon jetzt öffnen stufenweise Bungalowparks ihre Tore, und es werden auch wieder Ferienwohnungen vermietet. Ab dem 1. Juli sollen dann alle Campingplätze und Ferienparks wieder ganz geöffnet werden.

Corona-Einschränkungen in Niederlande werden gelockert

Bisher galt das nur eingeschränkt. So müssen bis Ende Juni etwa auf Campingplätzen Duschen und WCs geschlossen bleiben. Die sanitären Einrichtungen werden ab 1. Juli auch an Stränden und in Naturparks wieder geöffnet. Museen dürfen ab 1. Juni wieder Besucher empfangen - vorausgesetzt, sie melden sich vorher online an. Restaurants, Cafés, Strandpavillons und Kneipen dürfen jeweils maximal 30 Gäste bewirten. Ab Juli sind dann bis zu 100 Gäste erlaubt.

Auch Nordrhein-Westfalen hat im Mai einen großen Schritt zurück zur Normalität gemacht: So wurde die Quarantäne-Vorschrift für Rückkehrer aus den europäischen Nachbarstaaten aufgehoben. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat eine entsprechende Verordnung auf den Weg gebracht. Bisher mussten sich Rückkehrer aus dem Ausland wegen der Corona-Pandemie für zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben.

Ein Einreiseverbot für Menschen aus Deutschland ins Nachbarland gab es ohnehin nie – nur die dringenden Appelle der Politiker auf beiden Seiten der Grenze, unnötige Fahrten zu vermeiden. Zudem hat das Auswärtige Amt eine weltweite Reisewarnung für touristische Reisen ausgesprochen– diese Warnung wurde bis Mitte Juni verlängert.

Niederlande: Diese Corona-Maßnahmen gelten

Am 6. Mai hatte die niederländische Regierung beschlossen, dass ab dem 1. Juni Restaurants, Cafés, Museen, Kinos und Theater unter bestimmten Bedingungen den Betrieb wieder aufnehmen dürfen. In Gastrobetrieben dürfen sich dann nicht mehr als 30 Menschen gleichzeitig inklusive Angestellten aufhalten. Auch muss grundsätzlich in der Öffentlichkeit ein Abstand von 1,50 Metern zwischen den Menschen gewahrt werden. Die Regierung macht auch Mundschutzmasken im öffentlichen Nahverkehr verpflichtend.

Ab 1. Juli sind in den Niederlanden auch Lockerungen für den Tourismus geplant. Dann dürfen Campingplätze und Ferienparks grundsätzlich wieder die Tore öffnen, das gilt auch für Gemeinschaftsduschen und Toiletten. Bis dahin bleiben die gemeinschaftlichen Waschmöglichkeiten geschlossen, das gilt zum Beispiel auch an Jachthäfen. Restaurants, Cafés und Theater dürfen dann bis zu 100 Besucher empfangen. Großveranstaltungen und Sportveranstaltungen mit Publikum bleiben weiterhin bis zum 31. August verboten.

In den Niederlanden entscheiden auch die Regionen

Touristische Einrichtungen waren allerdings auch bisher nicht grundsätzlich geschlossen. Zwar gibt es landesweite Corona-Maßnahmen, aber jede der 25 sogenannten Sicherheitsregionen (Veiligheidsregio) kann über diese hinausgehen und je nach Lage Parkplätze oder Zufahrtsstraßen, etwa zu den Stränden, sperren. Eine Übersicht über die Sicherheitsregionen und allgemeine Sicherheitsregeln gibt es hier.

Die sehr stark vom Coronavirus betroffene Region Noord-Brabant hat eigenen Angaben zufolge bereits Ende April ihr Übernachtungsverbot in Teilen gelockert – um dem „Bedürfnis nach etwas mehr Bewegungsfreiheit nachzukommen“, wie es in der Presseerklärung heißt. So ist wieder gestattet, mit der eigenen Familie auf einem Campingplatz oder in einem Ferienpark zu übernachten.

Wichtig dabei: die Wohnwagen oder Einrichtungen müssen mindestens bis zum 1. Juli ein eigenes WC haben. Denn sanitäre Gemeinschaftseinrichtungen in der Öffentlichkeit müssen geschlossen bleiben. Mit Freunden einen Wohnwagen oder ein Haus zu mieten, bleibt dort unterdessen weiterhin verboten. Auch das landesweite Versammlungsverbot ist von der regionalen Lockerung nicht angetastet.

Zeeland öffnet sich langsam wieder für Touristen

Eine besonders weitreichende Regelung hat die bei Urlaubern beliebte Provinz Zeeland bereits zuvor gelockert. Nachdem dort touristische Übernachtungen seit dem 30. März grundsätzlich verboten waren, dürfen Tourismusbetriebe nun wieder 15 Prozent ihrer Bettenkapazität an Schlafgäste vermieten. Bis Ende Mai soll die Kapazität auf 75 Prozent angehoben werden. Zum 1. Juli sollen wieder alle Betten vermietet werden können.

Auch Besitzer von Ferienwohnunge n dürfen wieder anreisen und dort übernachten. Dies gelte auch für feste Wohnwagenstandplätze, Strandhäuschen und Boote, sofern sie über eigene sanitäre Einrichtungen verfügen.

Seehofer: Grenzübertritt zu Luxemburg wird bereits ab dem 15. Mai geöffnet

Auch beim Thema Grenzüberwachung gibt es Bewegung: Die niederländische Sicherheitsregierung Limburg-Noord hatte an den vergangenen Wochenenden Deutsche, die keinen triftigen Grund für eine Einreise haben, bei Grenzkonktrollen dazu angehalten, nicht in die Niederlande zufahren. Damit sollten etwa Einkaufsfahrten nach Venlo verhinder werden. Allerdings handelt es sich dabei um Aufforderungen. Wer dem nicht nachkommt, erhält bislang noch keine Geldbußen. Am Mittwoch, 6. Mai, gab die Region bekannt, die Kontrollen weitgehend einzustellen.

Auf deutscher Seite hatte die Bundespolizei Kleve im Zuge der Quarantäne-Vorschrift „verstärkte Grenzüberwachung“ betrieben und wird diese Strategie trotz der Aufhebung der Quarantäne-Verordnung vorerst auch weiterverfolgen, erklärte ein Sprecher der Behörde auf Anfrage dieser Redaktion. Auch werde es wieder zur sporadischen Einrichtung von Kontrollpunkten kommen. So möchte die Bundespolizei den Überblick behalten, wenn der Reiseverkehr wieder fließt. (red mit dpa/afp)