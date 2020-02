Niederrhein-Meisterschaften: Die besten Azubis treten an

Am Niederrhein. Niederrhein-Azubis aus dem Gastgewerbe wollen den Young Stars Award gewinnen. Mit etwas Glück können Leser an der Prüfungstafel speisen.

Sie haben sich schon durch die theoretische Prüfung gewuchtet, sie büffeln seit Wochen für diesen einen großen Tag – in ihrer Freizeit. Am Montag, 9. März, ist es so weit: Die besten Niederrhein-Azubis (3. Lehrjahr) in den gastgewerblichen Ausbildungsberufen (Koch/Köchin, Hotelfach, Restaurantfach) gehen bei den niederrheinischen Regionalmeisterschaften des Dehoga (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband) an den Start, um die Niederrheinmeister zu küren. Pardon, um den „Young Stars Award“ zu gewinnen.

Der Prüfer ist immer dabei

Wettkampfstätte ist das nun schon sturmerprobte Hotel/Restaurant Hohe Mark in Wesel. Familie Borcherding stellt Küche und Restaurant an diesem Prüfungstag ausschließlich dem gastgewerblichen Nachwuchs zur Verfügung.

24 junge Leute gehen an den Start, je Ausbildungssparte acht. Im praktischen Teil müssen sie ihr Können unter Beweis stellen – am Herd, am Tisch, am Gast. Die angehenden Köche/Köchinnen etwa bekommen morgens von der Prüfungskommission einen Warenkorb überreicht und damit auch die Aufgabe: Bis zum Abend soll ein fulminantes Drei-Gänge-Menü gezaubert werden – für jeweils acht Personen.

Wie im richtigen Leben

Parallel dazu müssen auch die Refas und Hofas ‘ran (Restaurantfach- und Hotelfachleute). Die Tischdeko muss gezaubert werden, die Speisekarte geschrieben, welches Getränk gehört in welches Glas, wann serviert man was von links, was von rechts, wo kommt der Brotteller hin, wie muss ein perfektes Hotelzimmer aussehen, wie bügelt man ein Hemd ohne Falten…

Damit alles auch wirklich wie im richtigen Leben ist, werden am Abend geladene Gäste empfangen – VIPS aus der Region, die nehmen an den Prüfungstafeln Platz, dürfen sich überraschen lassen und das jeweilige Prüfungs-Menü dann auch stilvoll aufessen – inklusive den dazu passenden Getränken. Auch in diesem Jahr ist ein Wir-am-Niederrhein-Lesertisch-Tisch mit dabei – man muss nur ein bisschen Glück haben und drei Fragen richtig beantworten (siehe unten).

Unser Lesertisch ist reserviert

Ziel des Wettbewerbs ist natürlich, den Azubis eine Bühne zu geben, auf der sie zeigen können, was sie schon alles drauf haben. Die jeweiligen Sieger qualifizieren sich für die nächste Runde – das geht dann bis zum Bundesfinale so weiter. Und natürlich möchte der Dehoga mit diesem Format auch für seine Ausbildungsberufe werben. Nach wie vor leidet die Branche unter Azubi-Mangel.

Um ihre Zielgruppe besser zu erreichen, haben die Branchenprofis nun frischen Wind in die Ausbildungsprofile gepustet und mühen sich, dem Zeitgeist standzuhalten. „Eine zielgruppengerechtere Ansprache über die Kanäle, in denen die jungen Leute unterwegs sind, wurde als notwendig angesehen. Mit einem frischen neuen Logo und jugendgerechterer Ansprache und beispielsweise der Online-Anmeldung statt der Nutzung einer E-Mail oder des Telefax-Gerätes sollen die jungen Leute neugierig gemacht und motiviert werden, sich dem Wettbewerb zu stellen.“, sagt Thomas Kolaric, Geschäftsführer vom Dehoga Nordrhein e.V.

Und so wurde aus den Regionalmeisterschaften in diesem Jahr also der Young Stars Award 2020 – mit eigener homepage (www.youngstarsnr.de), neuen Pokalen und frisch designten Roll Up’s.

Wir haben für Sie ein Plätzchen an der festlich gedeckten Prüfungstafel reserviert! Wenn am Montag, 9. März, ab 18 Uhr, 24 hochmotivierte Azubis beim „Young Stars Award 2020“ im Hotel-Restaurant Hohe Mark in Wesel um Punkte und Platzierungen kämpfen werden – können Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit ein bisschen Glück entspannt in der ersten Reihe sitzen und sich kulinarisch verwöhnen lassen. Beim Prüfungsdiner braucht es schließlich auch Statisten, die bedient, beraten und bekocht werden wollen...

Wir haben wieder einen exklusiven Lesertisch für Sie reserviert. Drei Leser/Leserinnen können mit jeweils einer Begleitperson Platz nehmen an der festlich gedeckten Tafel – ein Prüfer wird sich dazu gesellen und die „Arbeit“ der jungen Leute unter die Lupe nehmen.

Mitmachen ist ganz einfach: Schicken Sie Ihre Antworten zu den drei unten stehenden Fragen per Mail an niederrhein@nrz.de Stichwort: Award. Einsendeschluss: Montag, 2. März, 8 Uhr. (Wie immer ist der Rechtsweg ausgeschlossen. Unter allen Einsendungen, die alle Fragen korrekt beantwortet haben, entscheidet das Los). Die Gewinner werden am 9. März, um 17.45 Uhr, mit einem Gläschen Sekt im Hotel Hohe Mark in Wesel empfangen und können dann am NRZ-Tisch Platz nehmen. Ende der Veranstaltung: gegen 21 Uhr.

Übrigens: Unsere Fragen sind dem Prüfungskatalog der Regionalmeisterschaften der vergangenen Jahre entnommen. Los geht’s:

1. Welches der folgenden Gerichte ist für Veganer geeignet?

A: Bunte Gemüseplatte mit Schinkenstreifen

B: Rohkost von Blumenkohl und Frühlingsmöhrchen mit French-Dressing

C: Frischer Stangenspargel mit Sauce Hollandaise

D: Tofubratlinge mit Champignonrahmsoße

E: Omelett mit Käsefüllung

2. Welches Getränk dürfen Sie an einen 17-jährigen Gast abgeben?

A: Rotwein

B: Gin

C: Grand Marnier

D: Amaretto

3. Wieviel Zentimeter soll das Tischtuch über die Tischplatte überhängen?

A: 25-30 cm

B: 10-15 cm

C: 35 cm

D: 40 cm

Viel Glück!