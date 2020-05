Niederrhein Rocks – Das kleine Glück am Wegesrand

Am Niederrhein. Die Idee ist wunderbar: Steinchen bemalen, verstecken, Freude bereiten. Wer so einen bunten Glücksstein findet, darf ihn behalten – eigentlich

Plötzlich sind sie da. Wie aus dem Nichts sind sie aufgetaucht und blinzeln einen nun bunt und prall an – auf Parkbänken und auf Mäuerchen, frank und frech am Wegesrand, schüchtern hinterm Busch, mutig auf einer Astgabel, verwegen am Rheinufer, lustig auf dem Bürgersteig, kleine bunte Fröhlichmacher und Mutgeber, Glückssteine, Happy Stones.

Der musste einfach ein Eishörnchen werden…. Wo sich das jetzt wohl versteckt hat? Foto: wasch

Wer einen findet, darf ihn behalten und alle Kraft, die das bunte Steinchen seinem Finder schenkt, einsaugen. Und dann sollte man ihn wieder „auswildern“, so nennen die Profis das inzwischen, wenn ein Steinchen wieder frei gegeben und neu versteckt wird.

Bunte Steinchen auf Wanderschaft

Dann soll der bunte Glücksstein jemandem anderen eine Freude machen und auf Wanderschaft gehen. Einfach so. Gratis. Ohne Verpflichtung. Glück verschenken kann wirklich so einfach sein. Und ansteckend!

Bianca Jucknat aus Geldern-Kapellen etwa ist ganz zu Beginn dieser alles durcheinanderwirbelnden Pandemie-Zeit über den ersten bunten Kiesel gestolpert. Kam gerade gut – die Erzieherin und Heilpädagogin war frisch in den Corona-Zwangsurlaub geschickt worden – die Stimmung war im Keller – und dann lag da plötzlich so ein bunt bemaltes Steinchen am Feldweg – und dann in ihrer Hand. „Bleib gesund“ stand drauf.

„Bleib gesund!“

„Das hat mich total berührt“, sagt die 31-Jährige, nahm das Kieselchen mit, klickte sich auf die Facebook-Adresse, die auf die Rückseite gepinselt war – und ist seitdem fröhlich dabei in der Szene.

Glücksbringer, ganz ganz sicher…! Foto: jucknat

„Ich habe auch schon meine Mutter angesteckt“, lacht die junge Frau. Immer, wenn jetzt Gassi-Zeit ist und der Familienvierbeiner an die frische Luft muss, wird Ausschau gehalten nach den kleinen bunten Gute-Laune-Bringern – und, ganz wichtig, auch nach geeignetem „Rohmaterial“.

Lustige Biester, farbenfrohe Pottsteine

Das wird zu Hause geschrubbt und gewässert und nach gegebener Trockenzeit dann selbst zu einem Glücksbringer gemacht. Mit Acrylfarbe und ganz viel liebevoller Kreativität.

Wahre Kunstwerke sind da inzwischen am Niederrhein unterwegs. Engel und Blumen, Tiere und Landschaften, Fantasiegestalten, liebevolle Monster und lustige Biester. „Der Stein gibt das Motiv vor“, sagt Bianca Jucknat und jongliert ein kleines versteinertes Eishörnchen zwischen Daumen und Zeigefinger. Passt.

Niederrhein-Rocks Finden, freuen, posten, behalten, auswildern – Menschen eine Freude machen – das ist das Motto von Niederrhein-Rocks. Die Facebook-Seite hat Beatrice Basener, gebürtige Duisburgerin, vor fast genau einem Jahr ins Leben gerufen hat. Dass Mal-Steine gepostet werden, ist eine Art „Bonus“ für die Künstler. „Jeder freut sich, wenn er seinen Stein auf Facebook wiedersieht und weiß, wo dieser nun ist.“ Manche Steine werden aber auch als Trophäen gesammelt und gehütet, einige landen im heimischen Garten, andere werden wieder ausgewildert. Die Grundintention bleibt: „Ganz selbstlos Steine aussetzen, um anderen Menschen eine Freude zu machen.“

Wahre Fans posten inzwischen ihre Mini-Rocks, heißt, sie teilen mit, was man wann und wo gefunden hat. „Es ist total schön zu entdecken, dass ein Stein, den man selbst ausgewildert hat, plötzlich an einem anderen Ort auftaucht“, sagt Beatrice Baseler, 43, dreifache Mutter, Chefin in einem kleinen Einfrau-Unternehmen. Und Gründerin der Facebook-Idee und -Seite „Niederrhein Rocks“.

Da wir gerade einer „ausgewildert“ von Bianca Jucknat. Foto: wasch

2019 hat sie die Gruppe gegründet, heute gibt es schon mehr als 7500 Mitglieder.

Niederrhein Rocks – mehr als 7500 Mitglieder machen da schon mit

Wie kommt man auf so eine Idee? „Ich schaue mir häufig englisch-sprachige YouTube Videos (meist Tutorials) an und bin eines Tages über ein Video aus Ohio gestolpert“, sagt Beatrice.

„Dort hat man an einer Universität Steine bemalt und diese ausgelegt, um anderen Fußgängern eine Freude zu bereiten. Dieses Video habe ich meiner Familie gezeigt und war absolut begeistert. Nach einigen Überlegungen, ob das auch hier funktionieren würde, habe ich mich entschlossen, es zu versuchen.“

Inzwischen kümmern sich vier Administratoren um die Niederrhein-Rocks.

Kleines Stein-Filmchen

Und „Stein-Bewegungen“ gibt es nahezu überall, die Pottsteine rund um Wesel, Dingden Rocks, Klever Stones… So einen richtigen painted rock Hot-Spot am Niederrhein gibt es wohl nicht, wobei: am Oermter Berg, bei Issum, sollen sich viele Glückssteine versteckt haben.

Und am Pappelsee in Kamp-Lintfort. Und auf dem parkähnlichen Kreuzweg in Kevelaer...