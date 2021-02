Niederrhein: So feiern Jecken trotz Corona digital Karneval

An Rhein und Ruhr Der Straßenkarneval fällt dieses Jahr aus. Dennoch haben Karnevalisten Ideen entwickelt, um die fünfte Jahreszeit gebührend zu feiern.

Keine Karnevalssitzungen, keine Rosenmontagszüge, kein jeckes Beisammensein – das Coronavirus macht den Karnevalisten einen dicken Strich durch die Rechnung. Einige Vereine am Niederrhein und in den Karnevalshochburgen wollen sich den Spaß aber nicht verderben lassen – und haben sich digitale Alternativen überlegt. Ein Überblick:

In der Kölner Lanxess-Arena startet heute ab 10.30 Uhr eine große Altweiber-Party. Mit dabei: die Bläck Fööss, Höhner, Cat Ballou und Bernd Stelter. Moderiert wird die Show von Mirja Boes und Guido Cantz. Unter dem Motto „Mer looße üch nit allein“ sammelt das Festkomitee Geld für Kollegen aus der Eventbranche. Karnevalisten können sich per Livestream zuschalten. Auch einen digitalen Rosenmontagszug wird es geben – wenn auch in kleinerem Format: Die Wagenbauer haben im Hänneschen-Theater einen „Miniaturzoch“ auf die Beine gestellt. Der WDR überträgt ab 14 Uhr.

Düsseldorf: Online-Kinderkarneval auf Youtube

In Düsseldorf findet am Samstag ein Online-Kinderkarneval mit Volker Rosin und vielen weiteren Künstlern statt. Eltern und Kinder können die Show ab 16 Uhr auf Youtube verfolgen. Die Monheimer Kulturwerke bieten am Sonntag um 11.11 Uhr einen Online-Theaterworkshop für Kinder im Grundschulalter an. Die Anmeldefrist endet heute Abend. Unter dem Motto „Zoom dich jeck!“ feiern Eltern mit ihren Kindern per Videokonferenz die fünfte Jahreszeit.

Die Karnevalisten in Wesel hatten eine Ausstellung in der Kasematte im LVR-Niederrheinmuseum geplant. Aufgrund der geltenden Corona-Regeln bleibt das Museum bis auf Weiteres geschlossen. Die Ausstellung mit Exponaten aus dem Weseler Karneval werde aber zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, versichert Stadtsprecher Swen Coralic. „Karneval hat in Wesel immer seinen Reiz, egal zu welcher Jahreszeit.“ Noch müssten sich die Jecken allerdings etwas gedulden.

Voerde: Virtueller Karnevalszug und Rathaussturm

In Voerde und Dinslaken haben die Karnevalisten mehr Glück: Am Tulpensonntag startet ab 11.11 Uhr ein virtueller Karnevalszug. Interessenten können sich per Livestream zuschalten. Neben bekannten Karnevalsgrößen wie Kasalla, Bläck Fööss und Brings werden auch Videobotschaften von Comedian Markus Krebs und Redner Bernd Stelter erwartet. Die Sendung soll etwa vier Stunden dauern. Zudem wird es in Voerde einen virtuellen Rathaussturm geben. Das Video ist ab 11.11 Uhr online.

Der Hauptausschuss Duisburger Karneval (HDK) hatte für heute einen digitalen Altweiberball geplant. Die Veranstaltung musste jedoch laut HDK-Präsident Michael Jansen Corona-bedingt abgesagt werden. Trotzdem gehen die Karnevalisten in Duisburg nicht ganz leer aus: „Wir übertragen am Samstag ab 19.30 Uhr unsere “, so Jansen. Jecken können die Veranstaltung über den Youtube-Kanal des HDK verfolgen. „Mit dabei sind ganz viele Künstler und Karnevalgesellschaften, die uns Grußworte und Videos geschickt haben.“