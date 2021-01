NRW-Grüne sagen Boden-Spekulationen den Kampf an

Arbeiter auf einer Baustelle (Symbolbild): Um sozialen Wohnungsbau attraktiver zu machen, will die Stadt Bonn kommunale Flächen künftig nur noch in Erbpacht vergeben.

An Rhein und Ruhr. Die Stadt Bonn will Flächen nur noch per Erbpacht vergeben. Auch in Düsseldorf soll das Instrument gegen Spekulanten genutzt werden.

Der Zuzug in die großen Städte hält in Nordrhein-Westfalen an, Bauflächen werden knapp und Wohnungen teuer. "In den vergangenen Jahren wurden zu viele Grundstücke aus öffentlichem Besitz privatisiert, auch um die leeren Kassen der Kommunen zu füllen", klagt Mona Neubaur, Landesvorsitzende der Grünen, gegenüber der Redaktion (21. Januar 2021).

Spekulation mit Böden sei angesichts stark steigender Preise vielerorts "ein großes Problem im Wohnungsbau", so Neubaur weiter. Nach Vorstellungen der Grünen sollen Kommunen in NRW das Erbbaurecht stärker nutzen, um Flächen nichts vollends aus der Hand zu geben und den Einfluss auf deren Nutzung zu verlieren.

Ziel: Mehr geförderter Wohnungsbau

In Bonn berät die Politik ab Februar darüber, ob die Stadt künftig Flächen nur noch übers Erbbaurecht vergibt (Ausnahmen: Arrondierungen und Tauschgeschäfte). Die grüne Oberbürgermeisterin Katja Dörner hat angekündigt, dass der Erbbauzins von vier auf ein Prozent des Bodenwertes abgesenkt werden soll. In der Düsseldorf ist die Nutzung des Erbbaurechtes Teil der neuen schwarz-grünen Koalitionsvereinbarung, gleiches gilt für . Auch in anderen NRW-Kommunen wird das Thema vorangetrieben.

In Bonn erhofft man sich von der neuen Regelung, dass der Bau von gefördertem Wohnraum auf städtischem Flächen deutlich attraktiver wird. Zugleich sollen der Stadt dauerhaft Einnahmen gesichert werden, wenn auch in zunächst niedrigerer Höhe. Im laufenden Jahr sind neun bebaubare Grundstücke mit einer Gesamtgröße von 17.529 Quadratmeter zur Vermarktung im Erbbaurecht vorgesehen, teilte eine Sprecherin der Stadt auf Nachfrage der Redaktion mit. Im Jahr 2020 hatte man sich von acht Grundstücken mit insgesamt 35.855 Quadratmetern getrennt.