NRW-Grünen-Vorstand fordert Maßnahmenbündel gegen Rassismus

Der Vorstand der NRW-Grünen will mit einem umfangreichen Maßnahmenbündel Rassismus und Diskriminierung in Behörden bekämpfen und eine stärkere Verankerung von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in Politik und Verwaltung erreichen. Einen entsprechenden Antrag hat der Landesvorstand am Wochenende für den digitalen Landesparteitag am 15. November formuliert.

NRW sei heute „vielfältiger und bunter“ denn je, heißt es in dem Antrag. In einer freien Gesellschaft und einer liberalen Demokratie dürfe die Identität eines Menschen aber kein Grund sein, ihn schlechter zu stellen, auszugrenzen oder abzuwerten.

„Wir nehmen mit diesem Antrag auch Bezug auf die aktuellen Debatten um strukturellen und institutionellen Rassismus in Behörden“, sagte der Co-Vorsitzende Felix Banaszak der NRZ. Der schwarz-gelben Landesregierung wirft der Grünen-Vorstand in dem Papier vor, auf Vorfälle wie die Aufdeckung rassistischer Netzwerke in der Polizei „mit Desinteresse, in Teilen gar mit bewusster Ignoranz“ zu reagieren.

Forderung: Unabhängiger Polizeibeauftragter

Konkret fordern die Grünen die Installation eines unabhängigen Polizeibeauftragten, eines Antidiskriminierungsbeauftragten und ein Antidiskriminierungsgesetz. „Staatliche Behörden sind ein Spiegelbild der Gesellschaft, weswegen es dort auch Diskriminierungsfälle gibt“, so Banaszak.

Weitere Themen Umweltschützer begrüßen Kies-Forderungen des Kreises Viersen

Staatliche Stellen müssten aber höchsten Ansprüchen an Diskriminierungsfreiheit genügen. „Deswegen wollen wir mit dem oder der Landes-Antidiskriminierungsbeauftragten eine unabhängige Stelle schaffen, an die sich Menschen wenden können, die wegen irgendeines Merkmals diskriminiert werden“, so der Grünen Co-Vorsitzende. Für NRW kann sich der Grünen-Vorstand auch ein Antidiskriminierungsgesetz vorstellen, wie es in Berlin nun auf Initiative von Rot-Rot-Grün kommt. „Es muss Aufgabe staatlicher Stellen sein, sich immer wieder selbstkritisch zu hinterfragen.“

Mehrsprachigkeit in den Behörden

Zudem erneuern die Grünen in ihrem Antrag die Forderung nach einem kommunalen Wahlrecht für nicht-EU-Ausländer, sie wollen Mehrsprachigkeit in den Behörden und „spürbar mehr Menschen mit Migrationshintergrund, mit interkultureller, multilingualer und internationaler Kompetenz den beruflichen Weg in die öffentliche Verwaltung“ ermöglichen. „Es muss auch um eine andere Organisationskultur gehen, eine, in der sich Menschen in all ihrer Vielfalt wohl- und aufgenommen fühlen“, betont Banaszak.

Zudem gehen der Landesvorstand in dem Antrag auch selbstkritisch mit sich selbst ins Gericht: Die Grünen müssten anerkennen, „dass auch unsere Partei nicht frei von Diskriminierung ist und viele gesellschaftliche Gruppen, insbesondere Menschen mit Migrationsgeschichte und/oder Rassismuserfahrung, bisher deutlich unterrepräsentiert sind“. Deswegen streben die Grünen laut Banaszak „innerparteiliche Verbesserungen an, etwa einen neuen Diversitätsrat, der gemeinsame Organisationsziele definiert und deren Umsetzung regelmäßig evaluiert“.