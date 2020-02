NRZ-Hochzeitskutsche fährt Paare am Niederrhein ins Glück

Plattes Land so weit das Auge reicht, bis irgendwann endlich der gesuchte Bauernhof zwischen den weiten Feldern auftaucht. Die Autotür öffnet sich und gesunde Landluft strömt in die Nase. Inmitten dieser Idylle sind Johannes Litjes und Jenny Gruchmann zuhause – er bereits sein Leben lang, sie erst seit acht Jahren. Die beiden sind ein Paar, nicht verheiratet. Für eine Hochzeit hätten sie sowieso nur im Winter Zeit, sagen sie und lachen. Denn ab März geht es wieder los mit ihrem Hobby, das sie bis Oktober jedes Wochenende einspannt.

Johannes Litjes ist Hochzeitskutscher und das schon seit ziemlich langer Zeit, wie er nach reiflichem Überlegen feststellen muss. „Das muss so vor 20 Jahren gewesen sein, dass ich angefangen habe“, erklärt er. Los ging es mit einer alten Kutsche, schnell kaufte er sich aber eine neue – im Stil des 19. Jahrhunderts gebaut. Die zieht er heute schon mal probeweise aus einer kleinen Garage, denn im Stall stehen ordentlich herausgeputzt zwei Pferde und warten auf ihren Einsatz.

Friesen für die Hochzeitskutsche

„Ich habe mir damals erst einen und dann direkt den zweiten Friesen gekauft“, so Litjes und läuft derweil rüber zu Romeo und Jabke. Die beiden sind neben zwei weiteren Pferden die Nachfolger der ersten, die mittlerweile auf dem Hof ihre Rente verbringen. Noch sind sie angebunden, damit der 48-Jährige in Ruhe das Geschirr über das schwarz glänzende Fell legen kann. Doch wieso eigentlich schwarz und nicht weiß für eine Hochzeitskutsche? „Wenn kleine Kinder von ihrem eigenen Pferd träumen, dann denken sie direkt an Friesen“, erklärt der Experte. „Das sind Gangpferde und laufen einfach viel schöner.“

Und so schreiten Romeo und Jabke „richtig schön“ über den Hof bis zur Kutsche, vor die Litjes die beiden spannt. Was jetzt so einfach und zügig aussieht, stellt im Normalfall eine ziemlich lange Prozedur dar. „Das dauert schon alles seine Zeit“, sagt der Kutscher. Erst die Pferde putzen, dann Tiere und Kutsche verladen. Zur Kirche fahren, Kutsche dekorieren und Pferde vorspannen. „Fünf Stunden sind wir immer mindestens beschäftigt.“ Und das, obwohl sie nur im Umkreis von 60/70 Kilometern zu Hochzeiten anreisen.

Vier Hochzeiten und eine Traumreise

Doch einmal angekommen und alles vorbereitet, beginnt für Litjes immer ein ganz besonderer Moment. Eigentlich. „Einmal kamen wir an der Kirche an und da standen dicke Kameras“, erzählt Litjes. Dass das Brautpaar an der Fernsehsendung „Vier Hochzeiten und eine Traumreise“ teilnahm, wusste der Hochzeitskutscher vorher nicht. „Sonst hätte ich ja nicht so verdutzt geguckt.“ Ein anderes Mal kam er eine Woche zu früh zu einer Goldhochzeit. „Aber das war die Schuld der Braut“, betont er. Die hatte sich einfach im Datum der Feier vertan.

Das sind aber so ziemlich die einzigen Ausreißer in den rund 150 Hochzeiten, die Litjes bereits gefahren ist. Mittlerweile hat er sich für die kurze Probefahrt in sein Jackett geworfen und den Zylinder über den Kopf gestülpt, damit er es sich für eine kleine Rundfahrt auf den Kutschbock gemütlich machen kann. Hier oben sitzt er in der Regel mit seiner Jenny und fährt das Brautpaar von der Kirche zur Feier.

Verlosung für Fahrten mit der Hochzeitskutsche

Und worüber sprechen frisch Vermählte so kurz nach ihrer Trauung? „Meistens hören wir das gar nicht, dafür ist das Getrappel der Pferde zu laut“, sagt Gruchmann. Aber es gibt auch Ausnahmen. Wenn sie Pferdeliebhaber sind zum Beispiel. Oder Landwirte. „Einmal hat der Bräutigam mit Johannes die ganze Zeit über die Ernte gesprochen, da tat mir die Braut schon fast Leid“, erzählt sie und lacht.

Jetzt ist es soweit. Litjes gibt Romeo und Jabke ein Zeichen und die beiden traben los. Dieses Mal weht nur Litjes hoch oben auf dem Bock die gesunde Landluft um die Nase, die Kutsche selbst ist leer. Doch nicht mehr lange, dann beginnt wieder die aufregende Hochzeitssaison. Und mit etwas Glück könnten Sie, lieber Leser, hier sitzen. Wenn Sie sich denn trauen...

>>> Mit der NRZ-Hochzeitskutsche ins Eheglück

Wir verlosen in diesem Jahr insgesamt zehn Fahrten (bis in den Dezember 2020) mit der NRZ-Hochzeitskutsche und Johannes Litjes auf dem Bock.

Bewerben können sich die Heiratswilligen selbst oder Verwandte, Bekannte und Freunde, die eine Überraschung planen.

Bewerber bitte beachten: Die Kutsche ist in den Kreisen Kleve und Wesel sowie Duisburg unterwegs. Die Fahrt soll höchstens zehn Kilometer lang sein.

Bewerbungen mit einer kurzen Begründung, warum wir gerade dieses Brautpaar fahren sollen, bitte an: c.willer@funkemedien.de Bewerbungsschluss ist Dienstag, 31. März 2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.