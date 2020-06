Obst- und Gemüsebauern im Rheinland fordern Landeshilfe

Im Rheinland. Brief an NRW-Minister: Durch Corona-Auflagen gehen Landwirtschaftsverbände von Zusatzkosten in Höhe von mehr als 500 Euro je Saisonkraft aus.

Weil sie Mehrkosten für ihre Erntehelfer in der Corona-Krise nicht auffangen können, bitten rheinische Obst- und Gemüsebauern das Land Nordrhein-Westfalen um Unterstützung. Viele Betriebe seien in ihrer Existenz gefährdet, heißt es in einem Schreiben an Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser und Finanzminister Lutz Lienenkämper (beide CDU).

Einreise der rumänischen Erntehelfer per Flugzeug statt Autobus, wegen des Infektionsschutzes nur teilbelegte Unterkünfte, die Bereitstellung von Handschuhen, Masken und Desinfektionsmittel: “Wir gehen von einem Mehraufwand für die Arbeitgeber von mehr als 500 € je Saisonarbeitskraft aus”, schreiben der Provinzialverband rheinischer Obst- und Gemüsebauer, der Rheinische Landwirtschafts-Verband (RLV) sowie die Land- und Forstwirtschaftliche Arbeitgebervereinigung.

Vorbild Niedersachsen?

Betont wird, dass man "sehr dankbar" dafür sei, dass die Politik die Einreise der dringend benötigten Erntehelfer unter strengen Auflagen möglich gemacht habe. Die auflagenbedingten Mehrkosten habe man jedoch nicht an Handel und Verbraucher weitergeben können. Die Verbände regen ein Hilfsprogramm für besonders betroffene Höfe mit Sonderkulturen an. Beispielhaft wird aufs Nachbarbundesland Niedersachsen verwiesen, das Bauern einen Zuschuss von 150 Euro je Saisonarbeitskraft gewähre.

Das Rheinland ist deutschlandweit eine der größten Anbauregionen für Obst und Gemüse. Schwerpunkte liegen am Niederrhein, im Raum Bonn und im Bergischen Land rund um Leichlingen. Besonders wichtig: Die Spargel-Ernte läuft noch bis zum 24. Juni. Der Juni gilt auch als Haupterntezeit für Erdbeeren.

Fachleute: Spargelernte 30% geringer

Weil in der Corona-Krise nur ein Teil der osteuropäischen Helfer eingereist ist, zeichnet sich ab, dass nicht alles geerntet werden kann. Laut einem Bericht der Westfälischen Nachrichten gehen Marktbeobachter davon aus, dass zum Beispiel die Spargel-Ernte etwa 30% geringer ausfällt. Die Situation ist aber von Betrieb zu Betrieb sehr unterschiedlich.